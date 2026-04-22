IONCHI begrüßt AITO als neuen Partner neben BMW und Mercedes-Benz zum Ausbau von Premium-Hochleistungs-Ladenetzen in China

IONCHI, das Joint Venture von BMW und Mercedes-Benz im Bereich Hochleistungs-Ladedienstleistungen, gab heute bekannt, dass SERES als gleichberechtigter Anteilseigner in das Unternehmen einsteigen wird. Durch diese Beteiligungsinvestition wird AITO, die Premium-Marke der SERES Group, die Entwicklung der Premium-Ladeinfrastruktur von IONCHI unterstützen. Mit diesem Schritt setzt IONCHI seine Strategie fort, Premium-Ladedienstleistungen mittels fortschrittlicher Technologien und digitaler Services für alle geeigneten Fahrzeuge bereitzustellen, während Kunden von BMW, AITO und Mercedes-Benz exklusive Ladeerlebnisse genießen. Die erweiterte Partnerschaft der drei Unternehmen markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Premium-Ladenetzwerk und ermöglicht weiteres Wachstum sowie eine breitere Kundenreichweite. Jeder der drei Anteilseigner wird 33,3 % an dem Joint Venture halten.

IONCHI wurde im Jahr 2024 gegründet und verfolgt das Ziel, das Premium-Erlebnis der Elektromobilität in China durch den Aufbau eines hochmodernen öffentlichen Hochleistungs-Ladenetzwerks zu verbessern. Das Netzwerk konzentriert sich auf erstklassige Standorte in urbanen Gebieten und kombiniert ultraschnelles, zuverlässiges Laden mit hochwertigem Stationsbetrieb und -wartung, Kundenservice sowie dem Einsatz von 100 % erneuerbarer Energie. Dadurch wird den Nutzern ein komfortables, zuverlässiges und nachhaltiges Premium-Ladeerlebnis geboten.

Neue Wachstumsperspektiven durch eine gestärkte Partnerschaft

BMW und Mercedes-Benz begrüßen die Beteiligung von AITO und werden gemeinsam mit dem neuen Partner daran arbeiten, neue Chancen für die geografische Expansion, die Netzverdichtung und Serviceinnovationen von IONCHI zu erschließen. Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement aller Beteiligten wider, eine hochwertige Ladeinfrastruktur weiterzuentwickeln und das kontinuierliche Wachstum der Elektromobilität in China zu unterstützen.

Das Ladenetzwerk von IONCHI zielt darauf ab, Premium-Ladedienstleistungen für alle Elektrofahrzeugkunden bereitzustellen. Kunden von BMW, AITO und Mercedes-Benz profitieren zusätzlich zu den Premium-Basisdiensten von IONCHI von exklusiven Vorteilen wie Online-Reservierung und priorisierter Stromzuteilung.

Engagement für nachhaltige Mobilität in China

Durch den kontinuierlichen Ausbau hochwertiger Ladeinfrastruktur und die Integration fortschrittlicher Technologien wird IONCHI weiterhin zur Entwicklung des chinesischen Elektromobilitäts-Ökosystems beitragen. Darüber hinaus teilen alle Anteilseigner ein langfristiges Engagement zur Förderung nachhaltiger Mobilität in China.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260421908236/de/

Company Name: Seres Group Co., Ltd.

Contact: Zhao Yan Yu

Email: yanyu.zhao@seres.cn

Website: https://en.seres.cn/