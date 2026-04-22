Iran beschlagnahmt Schiffe in Straße von Hormus

(Durchgehend neu)

- von Steve ⁠Holland und Parisa Hafezi und Saad Sayeed

Washington/Dubai/Islamabad, 22. Apr (Reuters) - Nach Verlängerung der Waffenruhe durch die USA hat der Iran in der Straße von Hormus zwei Schiffe beschlagnahmt und damit seine Kontrolle über die wichtige Wasserstraße verstärkt. Die iranischen Revolutionsgarden hätten die beiden Schiffe am Mittwoch wegen Verstößen gegen Schifffahrtsregeln festgesetzt und an die Küste eskortiert, meldete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim. Es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges Ende Februar, dass der Iran Schiffe aufbringt. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump militärische Angriffe auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, obwohl eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche nicht in ‌Sicht ist.

Die britische Seeschifffahrtsbehörde UKMTO meldete, dass mindestens drei Containerschiffe in der Meerenge unter Beschuss geraten seien. Der Kapitän eines Schiffes habe berichtet, nordöstlich des Oman von einem iranischen Kanonenboot angegriffen worden zu sein. Die Brücke sei durch Schüsse und Panzerfäuste schwer beschädigt worden. Verletzte oder Umweltschäden gab es den Angaben zufolge nicht. Zwei ⁠weitere Schiffe meldeten demnach, etwa ⁠acht Seemeilen westlich des Iran beschossen worden zu sein. Etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssiggases passiert normalerweise die Wasserstraße. Der Iran hat die Durchfahrt für fremde Schiffe blockiert, indem er jene angreift, die ohne seine Erlaubnis passieren wollen.

"SEEPIRATERIE UND STAATSTERRORISMUS"

Trump erklärte am späten Dienstagabend in den sozialen Medien, die USA hätten einer Bitte pakistanischer Vermittler entsprochen. Man werde mit neuen Angriffen auf den Iran warten, bis die iranische Führung einen Vorschlag vorlegen könne und die Gespräche abgeschlossen seien. Zugleich kündigte Trump an, die Seeblockade iranischer Häfen im Persischen Golf durch die US-Marine fortzusetzen. Die USA hatten am Samstag auf ein iranisches Frachtschiff geschossen und es beschlagnahmt. Am Dienstag enterten US-Kräfte im Indischen Ozean zudem einen ‌iranischen Öltanker, der auf dem Weg nach Singapur war.

Der Iran betrachtet die US-Blockade als kriegerischen Akt. Das Außenministerium ‌in Teheran warf den USA "Seepiraterie und Staatsterrorismus" vor. Die Regierung hat erklärt, sie werde die Sperrung der Straße von Hormus, die eine weltweite Energiekrise ausgelöst hat, nicht aufheben, solange die US-Blockade andauert.

Pakistan, das als Vermittler auftritt, bemüht sich unterdessen, die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bringen. Am Dienstag waren geplante Gespräche in letzter Minute geplatzt, bevor eine zweiwöchige Feuerpause auslaufen sollte. Ein Luxushotel in ⁠Islamabad war für die Verhandlungen bereits geräumt worden. Der Iran hatte die Einladung jedoch nie öffentlich angenommen, und die US-Delegation unter Leitung von Vizepräsident JD Vance verließ Washington nicht. ‌Am Mittwoch blieb das Hotel geschlossen, die Sicherheitsvorkehrungen wurden jedoch gelockert.

"DIE IRANER HABEN NIE ABGESAGT"

"Wir ⁠hatten alles vorbereitet. Wir waren alle bereit für die Gespräche, alles war angerichtet", sagte ein in die Vorbereitungen eingeweihter pakistanischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. "Ehrlich gesagt, war das ein Rückschlag, den wir nicht erwartet hatten, denn die Iraner haben nie abgesagt, sie waren bereit zu kommen und sind es immer noch." Ein weiterer an den Gesprächen beteiligter pakistanischer Insider sagte, sein Land arbeite weiterhin hart daran, den Konflikt beizulegen und mit beiden Seiten unter Berücksichtigung ihrer Sensibilitäten zu sprechen.

Von ‌hochrangigen iranischen Vertretern lag am frühen Mittwoch zunächst keine Reaktion auf Trumps Ankündigung vor, die Waffenruhe ⁠zu verlängern. Erste Äußerungen aus Teheran ließen jedoch Skepsis erkennen. Tasnim zufolge ⁠hat der Iran nicht um eine Verlängerung der Feuerpause gebeten. Die Agentur wiederholte Drohungen, die US-Blockade gewaltsam zu durchbrechen. Ein Berater des iranischen Chefunterhändlers, Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf, sagte, Trumps Ankündigung könnte ein Trick sein.

Mit seiner Ankündigung vom Dienstag rückte Trump im letzten Moment erneut von seinen Drohungen ab, iranische Kraftwerke und Brücken zu bombardieren. Der Iran hatte für den Fall eines Angriffs auf seine zivile Infrastruktur mit Gegenschlägen auf seine arabischen Nachbarn gedroht. An den Finanzmärkten stiegen am Mittwoch nach der Ankündigung der Feuerpause die Aktienkurse, der Dollar schwankte und die Ölpreise fielen auf unter 100 Dollar.

POSITIONEN NACH WIE VOR WEIT AUSEINANDER

Vor Trumps jüngster Ankündigung hatte ein hochrangiger iranischer Vertreter zu Reuters gesagt, die Unterhändler seines Landes seien zu einer weiteren Gesprächsrunde bereit. Eine erste Verhandlungsrunde vor elf Tagen hatte keine Einigung gebracht. Die USA konzentrieren sich auf den langjährigen Streit über die iranischen Bestände an hochangereichertem Uran. Trump will dieses aus dem Iran schaffen lassen, um Teheran daran zu hindern, es bis zur Waffenfähigkeit weiter anzureichern.

Der Iran ⁠pocht darauf, dass sein Atomprogramm rein zivilen Zwecken diene und er als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags ein souveränes Recht auf dessen Fortführung habe. Die Regierung in Teheran fordert ein Ende des Krieges, die Aufhebung der Sanktionen, Reparationen für Kriegsschäden sowie die Anerkennung ihrer Kontrolle über die Straße von Hormus.

(Mit weiteren Reuters-BürosBeartbeitet von Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)