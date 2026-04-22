IRW-News: Amarc Resources Ltd.: Amarc gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

IRW-PRESS: Amarc Resources Ltd.: Amarc gibt Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt

22. April 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / Amarc Resources Ltd. (Amarc oder das Unternehmen) (TSX-V: AHR; OTCQB: AXREF) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Börsensymbol AQ5 zugelassen wurden und den Handel bereits aufgenommen hat. Die ISIN-Nummer der Stammaktien lautet CA0229121094 und die Wertpapierkennnummer (WKN) ist 907038.

Die FWB gehört zu den führenden Wertpapierbörsen der Welt und ist als drittgrößte europäische Börse das Tor zur Community der europäischen Privatanleger und institutionellen Investoren. Diese Notierung spiegelt das wachsende Interesse von Anlegern aus Europa wider und dürfte dem Unternehmen einerseits einen besseren Zugang zu den europäischen Kapitalmärkten verschaffen und andererseits die Liquidität und Sichtbarkeit seiner Aktien bei einem breiteren internationalen Anlegerpublikum erhöhen, zu dem sowohl institutionelle Investoren als auch Privatanleger in ganz Deutschland und im gesamten deutschsprachigen europäischen Raum zählen.

Die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Amarc ein wichtiger Meilenstein im Zuge der strategischen Erweiterung unserer Präsenz und Investor-Relations-Strategie, so Dr. Diane Nicolson, CEO von Amarc. Es entspricht unserer Kapitalmarktstrategie, europäischen Anlegern einen direkten Zugang zu unseren Aktien zu ermöglichen. Wir betrachten diese Notierung als natürliche Ergänzung zu unseren nordamerikanischen Notierungen an der Börse TSXV in Kanada und im Marktsegment OTCQB in den Vereinigten Staaten. Sie bildet die Grundlage für langfristige Beziehungen zu den europäischen Stakeholdern. Gleichzeitig konzentrieren wir uns darauf, die Erschließung der erst vor kurzem entdeckten, hochgradig mineralisierten, oberflächennahen und vor allem goldreichen Kupfer-Gold-Silber-Porphyrlagerstätte AuRORA im Distrikt JOY voranzutreiben und auch die Distrikte DUKE und IKE in British Columbia weiter auszubauen.

Darüber hinaus freut sich Amarc mitteilen zu können, dass das Unternehmen an der Deutschen Goldmesse, die vom 15. bis 16. Mai 2026 im Westin Grand Hotel in Frankfurt stattfindet, teilnehmen wird. Die Firmenführung von Amarc wird während der gesamten Konferenz für Gespräche mit Anlegern zur Verfügung stehen und das Unternehmen am 15. Mai um 11:45 Uhr Ortszeit Frankfurt (2:45 Uhr PT / 5:45 Uhr ET) präsentieren.

Die Konferenzteilnehmer werden gebeten, sich mit Frau Dr. Diane Nicolson, President & CEO von Amarc, telefonisch unter der Rufnummer (604) 684-6365 bzw. per E-Mail unter dianenicolson@hdimining.com in Verbindung zu setzen oder die Firma Kin Communications, die das Unternehmen in IR-Angelegenheiten vertritt, unter der Rufnummer (604) 684-6730 bzw. per E-Mail unter AHR@kincommunications.com zu kontaktieren, um ein Gespräch zu vereinbaren bzw. sich im Vorfeld näher zu informieren.

JOY, DUKE und IKE Distrikte

Die Ende 2024 entdeckte Lagerstätte AuRORA, die alle entscheidenden Merkmale eines zukunftsträchtigen Tier-One-Projekts aufweist, liegt im potenzialreichen Cu-Au-Distrikt JOY (JOY) innerhalb der Cu-Au-Porphyrregion Toodoggone-Kemess (Toodoggone) im nördlichen Zentrum der Provinz British Columbia (BC). Im Zuge nachfolgender Bohrungen wurde die Lagerstätte auf eine Fläche von 1,4 km × 800 m ausgedehnt und steht für eine zusätzliche Erweiterung offen. Mit einer seltenen Kombination aus hohen Goldgehalten gepaart mit einer beachtlichen Kupfer- und Silbermineralisierung, einer günstigen Lagerstättengeometrie, einer kontinuierlich verlaufenden Mineralisierung und einer sich abzeichnenden beachtlichen Größe gilt AuRORA als eine der wichtigsten Cu-Au-Porphyrentdeckungen in British Columbia in der jüngeren Zeit. Amarc ist der Ansicht, dass mit der Entdeckung von AuRORA der Explorationsansatz bei Toodoggone völlig neu definiert wurde. Sie trägt nicht nur entscheidend dazu bei, das Potenzial des Distrikts JOY möglichst rasch zu erschließen, sondern könnte auch der Schlüssel zur Entstehung eines erstklassigen Porphyr-Cu-Au-Distrikts in der Region Toodoggone sein. Neben der Lagerstätte AuRORA werden auch die Entdeckungen TWINS und Canyon, die historischen Lagerstätten PINE und Brenda, die Vorkommen bei MEX sowie neue, potenzialreiche Ziellagerstätten im Gebiet von JOY erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 19. Februar 2026).

Der Distrikt DUKE befindet sich in der Region Babine, einem der am stärksten mineralisierten Porphyrgürtel in British Columbia. Die im Distrikt DUKE absolvierten Programme haben die Lagerstätte DUKE beachtlich erweitert und entsprechendes Potenzial für die Erschließung eines Cu-Au-Distrikts aufgezeigt (siehe Pressemitteilung vom 2. Juli 2025). Bohrungen im Bereich der Cu-Mo-Au-Ag-Lagerstätte DUKE haben ein Porphyrsystem freigelegt, das in Nord-Süd-Richtung eine Länge von 650 m bzw. in Ost-West-Richtung eine Länge von 800 m aufweist und mehr als 600 m in die Tiefe reicht. Zudem besteht Potenzial für eine zusätzliche Ausdehnung der Lagerstätte (siehe Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2023, 25. Juni 2024 und 2. April 2026).

Im Bereich des Distrikts IKE befindet sich einer der aussichtsreichsten Mineralgürtel der Provinz British Columbia, was sowohl die im großen Stil förderbaren Cu-Systeme als auch die höhergradigen Cu-Au-Systeme betrifft. Das Unternehmen entdeckte die großformatige Cu-Mo-Ag-Lagerstätte IKE bereits in früherer Zeit und gab im Jahr 2025 schließlich die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 bekannt, in dem neun Bohrungen im Bereich der Lagerstätte Empress durchgeführt wurden. Im Zuge des Programms konnte das Potenzial für den Ausbau der im Bereich der höhergradigen Cu-Au-Lagerstätte Empress aufgefundenen historischen Mineralisierung erfolgreich bestätigt werden. Außerdem stieß man auf weitere höhergradige intrusionsgebundene Verdrängungslagerstätten bzw. Cu±Au±Mo±Ag-Porphyrlagerstätten (siehe Pressemitteilung vom 15. Mai 2025).

Über Amarc Resources Ltd.

Amarc ist ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, das über ein erfahrenes und erfolgreiches Führungsteam verfügt. Geschäftsziel ist die Erschließung einer neuen Generation von langlebigen, hochwertigen porphyrischen Kupfer-Gold-Minen in British Columbia. Durch das Zusammenspiel aus gefragten Projekten und dynamischen Führungskompetenzen hat sich Amarc eine solide Plattform aufgebaut, um mit seinen Projekten im Explorations- und Erschließungsstadium eine entsprechende Wertschöpfung zu erzielen.

Amarc widmet sich aktuell dem Ausbau der kupfer- und/oder goldführenden Porphyrdistrikte JOY, DUKE und IKE, die sich jeweils in unterschiedlichen aussichtsreichen Porphyrregionen im Norden, Zentrum und Süden der Provinz British Columbia befinden. Jeder dieser Distrikte birgt umfangreiches Potenzial für die Erschließung mehrerer bedeutender Cu±Au-Porphyrlagerstätten. Jeder der drei Distrikte befindet sich in unmittelbarer Nähe zu industriellen Infrastruktureinrichtungen für die Stromversorgung und den Straßen- und Bahntransport.

Was JOY betrifft, so hat sich die Firma Freeport-McMoRan Mineral Properties Canada Inc. (Freeport), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Freeport-McMoRan Inc., im Rahmen einer Earn-In-Vereinbarung zur Beteiligung an einer Mineralkonzession eine Erstbeteiligung von 60 % am Distrikt JOY gesichert und sich innerhalb eines verkürzten Finanzierungszeitraums zur Zahlung von 35 Mio. CAD verpflichtet (siehe Amarc-Pressemitteilungen vom 12. Mai 2021 und 29. Mai 2025). Der Distrikt JOY wird derzeit von der Firma AuRORA Minerals Ltd. (AML) - einer privaten Joint-Venture-Gesellschaft, die zu 60 % Freeport und zu 40 % Amarc gehört - erschlossen (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025). Freeport hat sich dafür entschieden, eine weitere Beteiligung von 10 % am Distrikt JOY zu erwerben und dafür zusätzlich 75 Mio. CAD in Form von gestaffelten Aufwendungen zu investieren. Freeport ist aktuell Betreiber von JOY. Die Joint-Venture-Gesellschaft AuRORA Minerals Ltd. hat hingegen Amarc zum Hauptvertragspartner ernannt, der die Explorationsprogramme im Gebiet von JOY im Rahmen einer eigenen Dienstleistungsvereinbarung verwaltet. Um diese Dynamik zu unterstützen, führte Amarc im Jahr 2025 im Namen von AML ein erweitertes Explorationsprogramm im Wert von über 16 Mio. CAD durch und absolvierte umfangreiche Bohrungen sowohl bei AuRORA als auch in mehreren anderen Ziellagerstätten auf dem Projektgelände.

Was den Distrikt DUKE betrifft, so hält die Firma Boliden Mineral Canada Ltd. (Boliden), ein Teilunternehmen der Boliden-Unternehmensgruppe, nach wie vor eine Beteiligung und hat bis Ende 2025 durchgehend Explorationsaktivitäten im Wert von 30 Mio. CAD eigenständig finanziert. Boliden und Amarc haben nun ein 60/40-Joint-Venture abgeschlossen (das DUKE-JV), in dem sich die Vertragsparteien auf eine anteilsmäßige Finanzierung der Explorationsaktivitäten oder eine Verwässerung ihrer Anteile am DUKE-JV verständigt haben. Amarc ist Betreiber des Distrikts DUKE.

Amarc hält 100 % der Besitzanteile am Cu-Au-Distrikt IKE im Süden von British Columbia. Amarc hat die Bohrungen im Bereich der Cu-Au-Lagerstätte Empress innerhalb des Distrikts IKE im Jahr 2024 selbst finanziert. Amarc tritt im Distrikt IKE als Betreiber auf.

Amarc ist ein Unternehmen von Hunter Dickinson Inc. (HDI), einem diversifizierten international tätigen Bergbaukonzern, der seit 35 Jahren erfolgreich in der Auffindung und Erschließung von porphyrischen Kupferlagerstätten tätig ist. Zu den früheren und aktuellen HDI-Projekten zählen einige der bedeutendsten Porphyrlagerstätten in British Columbia und auch der Welt - wie etwa Pebble, Mount Milligan, Southern Star, Kemess South, Kemess North, Gibraltar, Prosperity, Xietongmen, Newtongmen, Florence, Casino, Sisson, Maggie, IKE, PINE, DUKE und AuRORA. Von ihrem Hauptsitz in Vancouver (Kanada) aus setzt die HDI-Gruppe ihre einzigartigen Stärken und Kompetenzen für den Erwerb, die Erschließung, den Betrieb und die gewinnorientierte Nutzung von Mineralprojekten ein.

Mark Rebagliati, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Rebagliati steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.amarcresources.com. Alternativ wenden Sie sich bitte an Dr. Diane Nicolson, President und CEO, unter (604) 684-6365 oder innerhalb Nordamerikas unter 1-800-667-2114, bzw. an Kin Communications unter (604) 684-6730, E-Mail: AHR@kincommunications.com.

Im Namen des Board of Directors von Amarc Resources Ltd.

Dr. Diane Nicolson

President und Chief Executive Officer

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Zukunftsgerichtete und andere vorsorgliche Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden können. Alle derartigen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Explorationspläne und Pläne zur Vertiefung von Beziehungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Annahmen, auf denen das Unternehmen seine zukunftsgerichteten Aussagen stützt, gehören unter anderem: dass die Projekte von Amarc alle erforderlichen Umwelt- und sonstigen Genehmigungen sowie alle Landnutzungs- und sonstigen Lizenzen erhalten werden; dass die Untersuchungen und Explorationsarbeiten auf den Projekten von Amarc weiterhin positive Ergebnisse liefern werden; und dass keine geologischen oder technischen Probleme auftreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zählen Marktpreise, potenzielle Umweltprobleme oder -verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit, erforderliche Genehmigungen, Lizenzen und Pachtverträge sowie Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen und Auswirkungen staatlicher Richtlinien in Bezug auf Bergbau sowie die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, einschließlich der Auswirkungen von Flächennutzungsplänen, die sich auf Aktivitäten auf oder den Zugang zu Konzessionsgebieten auswirken können, die Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten, die sich in von indigenen Gruppen beanspruchten Gebieten befinden, können beanspruchte indigene Rechte und Titel beeinträchtigen oder als solche wahrgenommen werden, was zu Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung oder zu Widerstand seitens indigener Gruppen führen kann, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Weitere Informationen zu Amarc Resources Ltd. finden Anleger im Jahresbericht (Formular 20-F) von Amarc, der bei der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov eingereicht wurde, sowie in den bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Kanada eingereichten Unterlagen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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