IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI erweitert sein IP-Portfolio durch neue Patenterteilungen und Zulassungsbescheide

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI erweitert sein IP-Portfolio durch neue Patenterteilungen und Zulassungsbescheide

Baut auf den Patenten zur Content-Lizenzierung vom Dezember 2025 und der Genehmigung zur Tokenisierung von Emissionszertifikaten auf; stärkt den Schutz des geistigen Eigentums in den Bereichen Datenbewertung, virtuelle Finanzierung und tokenisierte Steueraufbereitung

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 22. April 2026 / Datavault AI Inc. (Datavault AI oder das Unternehmen) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von Technologien für KI-gesteuerte Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA), gab heute die Erteilung des US-Patents Nr. 12,596,819 sowie die Zulassungsbescheide (Notices of Allowance) für zwei weitere US-Patentanmeldungen bekannt. Dieser Meilenstein knüpft direkt an die Erteilung von zwei grundlegenden Patenten für blockchain-gestützte Content-Lizenzierung und tokenisierte Monetarisierung im Dezember 2025 an - und erweitert damit das robuste Portfolio an geistigem Eigentum des Unternehmens, das durch das branchenprägende Patent zur Tokenisierung von Emissionszertifikaten angeführt wird.

Wichtige Highlights für Investoren

- Ein neu erteiltes Patent und zwei Zulassungsbescheide erweitern den Schutz auf drei hochwertige Plattformen: KI-validierte Datenbewertung und -monetarisierung, tokenisierte Finanzierung virtueller Standorte sowie automatisierte Steuererklärungserstellung für digitale Vermögenswerte und DeFi - wodurch die Herausforderungen bei der Einhaltung der 1099-DA-Vorschriften direkt angegangen werden.

- Stärkt die Technologien des Unternehmens Sumerian® Crypto Anchors, DataValue®, DataScore® und Information Data Exchange® (IDE®) durch quantenresistente Verschlüsselung und die Unveränderlichkeit der Blockchain und untermauert damit eine wachsende Pipeline von Tokenisierungsverträgen und Lizenzvereinbarungen.

- Diese Entwicklung erfolgt zum Abschluss der ersten vollständigen IRS-Formular-1099-DA-Einreichungssaison inmitten gemeldeter operativer Hürden - darunter verspätete Zustellung durch Coinbase, Kraken und Gemini -, was eine klare Nachfrage nach den automatisierten, tokenisierten Steueraufbereitung von Datavault AI demonstriert.

- Zu den möglichen Anwendungsfällen gehören tokenisierte Rohstoffe (Kupfer, Gold, Edelmetalle), Datenbestände aus den Bereichen Landwirtschaft, Genomik und Gesundheitswesen, NIL-Digital-Twins, finanzierte virtuelle Biotech-Marktplätze sowie intelligente Steuerautomatisierung - nativ integriert in die Edge-GPU-Flotte und die HPC-Infrastruktur des Unternehmens.

- Dies unterstützt direkt das Umsatzziel von Datavault AI für 2026 von mindestens 200 Millionen Dollar, beschleunigt die Kommerzialisierung in den Bereichen Fintech, Gesundheitswesen, Biotechnologie, Energie, Landwirtschaft, Sport & Unterhaltung sowie Web3 und eröffnet neue Lizenz- und Partnerschaftsmöglichkeiten.

Umfang der neuesten Schutzmaßnahmen

US-Patent Nr. 12,596,819 - Verfahren und System zur Datenbewertung und sichere Plattform zur kommerziellen Monetarisierung (erteilt): Umfasst eine durchgängige, genehmigungsbasierte Plattform, die die freiwillige Datenbereitstellung, die KI-gesteuerte automatisierte Bewertung, die Blockchain-tokenisierte Speicherung in Datavault® sowie den Handel an offenen Börsen mit flexiblen Vergütungswegen (Verkäufe, Lizenzen, Prämien, Spenden für wohltätige Zwecke) abdeckt.

US-Patentanmeldung Nr. 17/842,220 - System und Verfahren zur Finanzierung eines virtuellen Standorts (Zulassungsbescheid): Schützt die Finanzierung, Authentifizierung und den tokenisierten Betrieb organisationsspezifischer virtueller Standorte, einschließlich Spenden in mehreren Währungen, integrierter Tokenisierung von Veranstaltungen und Vermögenswerten, portfoliogerechter Werbung und Vergütungsmechanismen für Datenlieferanten.

US-Patentanmeldung Nr. 17/507,459 - Plattform und Verfahren zur Erstellung einer Steuererklärung (Zulassungsbescheid): Umfasst die automatisierte Erstellung von Steuererklärungen für Kunden und Mitarbeiter, mit spezialisierter tokenisierter Bearbeitung von Steuererklärungen für digitale Vermögenswerte und DeFi-Aktivitäten, Backend-Formularverarbeitung und dynamischer Anpassung an sich ändernde Steuergesetze - und zielt damit gezielt auf die Abgleichprobleme und Transparenzlücken ab, die die erste 1099-DA-Saison plagten.

Marktkontext & Rückenwind

Die Anmeldungen positionieren Datavault AI an der Schnittstelle dreier schnell wachsender Märkte. Tokenisierte Real-World-Assets haben bereits einen On-Chain-Wert von über 30 Milliarden Dollar erreicht (Daten von RWA.xyz für 2025), wobei die Boston Consulting Group und ADDX prognostizieren, dass der globale Markt bis 2030 16 Billionen Dollar übersteigen wird. Der weltweite Markt für Datenmonetarisierung soll von 7,53 Milliarden Dollar im Jahr 2024 auf 18,8 Milliarden Dollar bis 2033 wachsen (10,7 % CAGR, SkyQuest Technology). Das neue Patent zur Steuererklärung kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem US-Steuerzahler die erste volle Saison unter dem Meldeverfahren für digitale Vermögenswerte gemäß IRS-Formular 1099-DA durchlaufen - wobei die Meldung der Bruttoerlöse am 1. Januar 2025 begann und die Meldung der Anschaffungskosten für bestimmte Transaktionen am 1. Januar 2026 in Kraft trat -, und zwar inmitten gut dokumentierter Branchenprobleme hinsichtlich verspäteter Meldungen der Broker und der Abstimmung zwischen verschiedenen Wallets, Blockchains und DeFi-Plattformen.

Auswirkungen für Investoren und strategischer Ausblick

Insgesamt erweitern die erteilten Patente und zugelassenen Anmeldungen den Schutz des geistigen Eigentums für Innovationen, die Rohdaten in tokenisierte, handelbare Vermögenswerte umwandeln und eine transparente Finanzierung, Monetarisierung sowie automatisierte Steuerabwicklung für virtuelle Umgebungen und Portfolios digitaler Vermögenswerte ermöglichen. Es wird erwartet, dass sich diese Technologien nahtlos in die geplante Edge-GPU-Flotte und die Hochleistungs-Computing-Infrastruktur von Datavault AI integrieren lassen, wodurch die KI-Bewertungsprozesse und die Ausführung von Tokenisierungsverträgen beschleunigt werden.

Die Erteilung dieses Patents und der Erhalt von Zulassungsbescheiden für zwei weitere Anmeldungen bestätigen unsere Führungsrolle bei der Umwandlung immaterieller Daten in verifizierbares, monetarisierbares Kapital sowie bei der Befähigung von Organisationen, virtuelle Welten mit vollständiger Transparenz und Nutzervergütung zu finanzieren und zu betreiben, sagte Nathaniel T. Bradley, Gründer und Chief Executive Officer von Datavault AI. Diese Anmeldungen vertiefen unseren Wettbewerbsvorsprung und beschleunigen unseren Weg zur Eroberung bedeutender Marktanteile in den Bereichen Datenvermögen, reale Vermögenswerte und digitale Vermögenswerte sowie bei der steuerlichen Aufbereitung - was unser Umsatzziel von 200 Millionen Dollar für 2026 direkt vorantreibt und unsere Pipeline an Tokenisierungsverträgen erweitert.

Für weitere Einblicke in die Wachstumsstrategie, die Kommerzialisierungs-Roadmap und die langfristige Vision von Datavault AI zur Erschließung von Wert aus Daten und geistigem Eigentum durch Tokenisierung und Lizenzierung werden Investoren gebeten, sich das aktuelle Nasdaq-Interview mit CEO Nathaniel Bradley anzusehen, das von Tech Edge moderiert wurde und nun unter https://vimeo.com/1176174810 verfügbar ist.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist ein Pionier im Bereich KI-gesteuerter Datenerlebnisse, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences. Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton. Der Geschäftsbereich Data Sciences nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner, um die erlebnisorientierte Datenwahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung branchenübergreifend zu ermöglichen, darunter in den Bereichen Sport & Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und weiteren. Information Data Exchange® (IDE®) ist eine Token-Börsentechnologie, die von Nasdaq Financial Infrastructure betrieben wird. Das Unternehmen besitzt und betreibt Börsen, darunter die International Elements Exchange (IEE), die Sports Illustrated Exchange (SIx), die New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX) und die American Political Exchange (APE). Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung, Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung und des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über die zukünftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Aussichten, Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie voraussichtlich, glauben, könnte, schätzen, erwarten, beabsichtigen, möglicherweise, planen, potenziell, vorhersagen, prognostizieren, sollte, anstreben, wird, würde sowie ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: (i) der endgültigen Erteilung, des Umfangs, der Gültigkeit und der Durchsetzbarkeit der US-Patentanmeldung Nr. 17/842,220, der US-Patentanmeldung Nr. 17/507,459 sowie aller damit verbundenen ausländischen oder Folgeanmeldungen; (ii) den kommerziellen Wert, die Marktakzeptanz und den Umsatzbeitrag der patentierten und zum Patent angemeldeten Technologien des Unternehmens, einschließlich DataValue®, DataScore®, Information Data Exchange®(IDE®), Sumerian® Crypto Anchors und der Datavault®-Plattform; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, sein Umsatzziel für 2026 von mindestens 200 Millionen Dollar zu erreichen; (iv) die Pipeline des Unternehmens an Tokenisierungsverträgen, Lizenzvereinbarungen und strategischen Partnerschaften; (v) die Größe, das Wachstum und der Zeitpunkt der Märkte für tokenisierte reale Vermögenswerte, Datenmonetarisierung und die Steuererklärung für digitale Vermögenswerte; (vi) die Integration und Leistung der vom Unternehmen geplanten Edge-GPU-Flotte und der Hochleistungs-Computing-Infrastruktur; und (vii) die Nachfrage nach automatisierten Lösungen zur Steuererklärung, die sich aus den Meldepflichten des IRS-Formulars 1099-DA ergibt.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen erheblichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: die Erteilung enger gefasster Ansprüche durch das US-Patent- und Markenamt als ursprünglich zugelassen oder die Ablehnung zugelassener Ansprüche bei einer erneuten Prüfung; Verzögerungen oder Misserfolge bei der Kommerzialisierung der patentierten und zum Patent angemeldeten Technologien des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden, Lizenznehmer und Börsenpartner zu gewinnen und zu binden; Wettbewerb durch bestehende und aufkommende Technologien; Risiken im Zusammenhang mit Cybersicherheit, Blockchain-Protokollen und Quantencomputern; Änderungen im US-Bundes- und -Bundesstaatssteuerrecht, die sich auf die Berichterstattung über digitale Vermögenswerte auswirken, einschließlich Änderungen am Form-1099-DA-System; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, Wertpapiere, den Datenschutz und tokenisierte reale Vermögenswerte betreffen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliches Kapital zu akzeptablen Bedingungen zu beschaffen; makroökonomische Bedingungen und Kapitalmarktbedingungen; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q, Aktuellen Berichten auf Formular 8-K sowie in anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der SEC) eingereichten Unterlagen, die kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jede Pflicht ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen. Investoren und Wertpapierinhaber werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Alle zukunftsgerichteten Aussagen bezüglich potenzieller Akquisitionen, Veräußerungen, Joint Ventures, strategischer Allianzen, Lizenztransaktionen oder ähnlicher Vereinbarungen unterliegen der Aushandlung, Unterzeichnung und dem Abschluss endgültiger Vereinbarungen sowie der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen, und es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass eine solche Transaktion zu den vorgesehenen Bedingungen, zum erwarteten Zeitpunkt oder überhaupt abgeschlossen wird.

Branchen- und Marktdaten: Diese Pressemitteilung enthält Daten zu Branche, Markt und Wettbewerbsposition, einschließlich Statistiken, Prognosen und Vorhersagen, die auf unabhängigen Branchenpublikationen, Forschungsergebnissen, Umfragen und Berichten Dritter basieren oder daraus abgeleitet sind, darunter Daten, die RWA.xyz, der Boston Consulting Group, ADDX, SkyQuest Technology und dem US-Finanzamt (Internal Revenue Service) zugeschrieben werden. Das Unternehmen hat die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher Informationen von Dritten nicht unabhängig überprüft und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit ab. Branchenpublikationen und Prognosen dieser Art unterliegen naturgemäß Annahmen, methodischen Einschränkungen und Unsicherheiten, und auf solchen Daten basierende Hochrechnungen, Schätzungen und Annahmen erweisen sich möglicherweise als unzutreffend. Die tatsächliche Marktgröße, die Wachstumsraten und die Position des Unternehmens innerhalb dieser Märkte können erheblich von den hier dargestellten Zahlen abweichen.

Marken, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte: Datavault AI, DataValue®, DataScore®, Information Data Exchange®, IDE®, Datavault®, WiSA®, ADIO® und Sumerian® sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Marken von Datavault AI Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Jurisdiktionen. Diese Pressemitteilung bezieht sich auch auf Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte, die anderen Unternehmen gehören, darunter Coinbase, Kraken, Gemini und Nasdaq. Ausschließlich aus Gründen der Übersichtlichkeit werden bestimmte der in dieser Pressemitteilung genannten Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte möglicherweise ohne die Symbole , ®, © oder SM aufgeführt; das Unternehmen wird jedoch im vollen Umfang des geltenden Rechts seine Rechte an seinen eigenen Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechten geltend machen. Die Verwendung oder Darstellung von Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen oder Urheberrechten Dritter soll keine Beziehung zu diesen Dritten oder eine Billigung oder Förderung durch das Unternehmen implizieren und tut dies auch nicht.

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VP, Investor Relations

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QUELLE: Datavault AI Inc

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