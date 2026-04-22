IRW-News: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx nimmt am CGI Credit Union Technology Forum teil

IRW-PRESS: FintechWerx International Software Services Inc.: FintechWerx nimmt am CGI Credit Union Technology Forum teil

VANCOUVER, British Columbia - 22. April 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) wird am CGI Credit Union Technology Forum (CUTF) 2026 teilnehmen, das von 21. bis 23. April 2026 im Fairmont Hotel Vancouver in Vancouver, British Columbia, stattfinden wird, wo Führungskräfte aus dem Technologiebereich der Genossenschaftsbanken, aufstrebende Fintech-Unternehmen, Innovatoren und Branchenexperten zusammenkommen werden, um die Zukunft der Finanzdienstleistungen durch menschenorientierte digitale Lösungen zu erörtern.

Der Schwerpunkt des CUTF liegt auf zielgerichteten Innovationen und menschenorientierten digitalen Lösungen für den Genossenschaftsbanksektor. Das Forum soll Führungskräfte aus der gesamten Branche zu Keynote-Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Expertensitzungen, Tech-Talks, Workshops und Benutzergruppensitzungen zusammenbringen, die die Zukunft der Genossenschaftsbanken durch den Einsatz relevanter, praktischer Technologien gestalten sollen.

Von der Neudefinition des digitalen Mitgliedererlebnisses über die Identifizierung praktischer Lösungen zur Verbesserung der Mitgliederinteraktion bis hin zur Erforschung von Strategien, die Technologie mit zwischenmenschlichen Beziehungen verbinden - das Forum steht laut Mitbegründer und CEO George Hofsink im Einklang mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, denen sich FintechWerx mit seinen Angeboten für Finanzinstitute stellt.

Genossenschaftsbanken stehen unter zunehmendem Druck, sich zu modernisieren, ohne dabei die Nähe zum Menschen zu verlieren, die ihr Wertangebot ausmacht, sagt Hofsink. Dies bietet FintechWerx die Möglichkeit zu zeigen, wie wir Institutionen dabei unterstützen, fragmentierte Daten in klare strategische Erkenntnisse umzuwandeln, und wie sie durch einen effizienteren und skalierbaren Antragsprozess im KMU-Kreditgeschäft effektiver konkurrieren können.

Die FintechWerx-Plattform wurde entwickelt, um Finanzinstituten dabei zu helfen, ihre Entscheidungsfindung durch Wettbewerbsanalysen, Mitgliedersegmentierung, prädiktive Analysen und den Zugriff auf institutionelle Daten mittels natürlicher Sprache zu verbessern. Die Plattform wurde konzipiert, um die Verzögerung zwischen Datenerfassung und Maßnahmen zu verringern, wodurch Finanzinstitute einen unmittelbareren Einblick in die Bedürfnisse ihrer Mitglieder, ihre Marktpositionierung und Wachstumsmöglichkeiten erhalten.

Mit Plattformfunktionen, die Zahlungsverkehr, Onboarding, Identitätsprüfung, Betrugsbekämpfung und Finanzintelligenz umfassen, positioniert sich FintechWerx weiterhin als Technologiepartner für Unternehmen, die eine einheitlichere, skalierbare und auf Erkenntnissen basierende Finanzinfrastruktur anstreben.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder die künftige finanzielle oder operative Entwicklung von FintechWerx. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, würde, sollte, erwartet, plant, antizipiert, beabsichtigt, Ziel, projiziert, erwägt, glaubt, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, Potenzial oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf die Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten von FintechWerx beziehen. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: die erwarteten Strategien und Geschäftspläne von FintechWerx; die Erwartungen von FintechWerx hinsichtlich des künftigen Nutzens und der Leistung seiner proprietären Plattform; die Zukunftsaussichten der Zahlungs- und Fintech-Branche; sowie die Teilnahme von FintechWerx am CGI Credit Union Technology Forum 2026.

Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen. Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat FintechWerx mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Marktgrundlagen die Rentabilität der proprietären Plattform stützen werden, dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten von FintechWerx erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen, dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und dass es gelingt, dieses zu halten und zu gewinnen, dass die Teilnehmer des Forums Interesse daran haben, mehr über die Plattform von FintechWerx zu erfahren, sowie dass das Wachstum und die Weiterentwicklung der Zahlungs- und Fintech-Branche anhalten werden.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: die Nichtakzeptanz der Technologie von FintechWerx durch die Teilnehmer der Veranstaltung; die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für das Geschäft gelten, einzuhalten, sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

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