IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining kündigt geplante Namensänderung, Aktienzusammenlegung und strategische Ausrichtung auf Kupfer an

IRW-PRESS: Giant Mining Corp.: Giant Mining kündigt geplante Namensänderung, Aktienzusammenlegung und strategische Ausrichtung auf Kupfer an

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VANCOUVER, BC - 22. April 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5) (Giant Mining oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seinen Namen von Giant Mining Corp. in Copper One Resources Corp. zu ändern (die Namensänderung), um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens und die verstärkte Ausrichtung auf die Exploration und Entwicklung von Kupfervorkommen widerzuspiegeln.

Kupfer gilt weithin als ein kritisches Metall, das das globale Wirtschaftswachstum und den Übergang zu einer CO2-armen Zukunft untermauert. Seine wesentliche Rolle bei der Elektrifizierung, bei Systemen für erneuerbare Energien, bei Elektrofahrzeugen und bei der Infrastrukturentwicklung sorgt weiterhin für starke langfristige Nachfragefundamentaldaten. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es mit der Ausrichtung seiner Unternehmensidentität auf diesen wichtigen Rohstoff aufkommende Chancen im Kupfersektor besser nutzen und seine strategische Ausrichtung gegenüber Investoren und Stakeholdern klarer kommunizieren kann.

David C. Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., kommentierte: Die vorgeschlagene Namensänderung in Copper One Resources Corp. markiert einen wichtigen Schritt bei der Ausrichtung unserer Unternehmensidentität auf unseren strategischen Fokus auf Kupfer, ein Metall, das für die globale wirtschaftliche Entwicklung und die laufende Energiewende von grundlegender Bedeutung ist. Da die Nachfrage nach Kupfer weiter zunimmt, sind wir der Ansicht, dass diese Neupositionierung unsere Fähigkeit stärkt, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.

Aktienzusammenlegung

Gleichzeitig mit der Namensänderung beabsichtigt das Unternehmen, seine Stammaktien im Verhältnis zehn (10) zu eins (1) zusammenzulegen (die Aktienzusammenlegung). Das Unternehmen hat derzeit 237.189.466 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien. Nach der geplanten Aktienzusammenlegung wird das Unternehmen vor der Behandlung von Aktienbruchteilen über etwa 23.718.947 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien verfügen. Durch die Aktienzusammenlegung entstehen keine Aktienbruchteile; etwaige Aktienbruchteile werden gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die CSE) gerundet.

Die Aktienzusammenlegung und die Namensänderung wurden vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, unterliegen jedoch noch der Genehmigung durch die CSE. Das Unternehmen wird nach Erhalt der Genehmigung durch die CSE eine weitere Pressemitteilung veröffentlichen, in der das Datum des Inkrafttretens der Namensänderung und der Aktienzusammenlegung bekannt gegeben wird.

Nach Abschluss der Namensänderung werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin unter dem bestehenden Symbol BFG gehandelt und erhalten neue CUSIP- und ISIN-Nummern.

Eingetragene Inhaber physischer Aktienzertifikate erhalten per Post ein Übermittlungsschreiben, in dem sie darüber informiert werden, dass die Namensänderung und die Aktienzusammenlegung vollzogen wurden, und das Anweisungen enthält, wie sie Aktienzertifikate, die vor der Aktienzusammenlegung ausgegebene Stammaktien verbriefen, gegen neue Aktienzertifikate umtauschen können, die die Anzahl der nach der Aktienzusammenlegung zustehenden Stammaktien repräsentieren. In Bezug auf Aktien, die von nicht registrierten Inhabern (Aktionäre, die ihre Aktien über einen Intermediär halten) und im Rahmen des Direct Registration System (DRS) gehalten werden, besteht kein Handlungsbedarf.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Namensänderung und die strategische Neupositionierung seine Sichtbarkeit innerhalb des Kupfersektors verbessern und besser auf das breitere Marktinteresse an kritischen Mineralien abstimmen werden, die Initiativen zur Elektrifizierung und Energiewende unterstützen.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining Corp. ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen, die für die Elektrifizierung, die Infrastruktur für erneuerbare Energien und die Modernisierung von Energiesystemen benötigt werden.

Das Hauptexplorationsprojekt des Unternehmens ist das Projekt Majuba Hill, das sich rund 156 Meilen (251 Kilometer) von Reno, Nevada, entfernt befindet. Majuba Hill ist ein Konzessionsgebiet im Explorationsstadium, das in einem bergbaufreundlichen Gebiet mit etablierter Infrastruktur liegt, wo das Unternehmen die laufenden Explorationsaktivitäten vorantreibt.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, um sich eine Beteiligung von bis zu 100 % am Konzessionsgebiet Redhill zu sichern, das südlich von Ashcroft (British Columbia) in unmittelbarer Nähe des Trans-Canada Highway liegt. Das Konzessionsgebiet Redhill ist ein im Explorationsstadium befindliches Konzessionsgebiet.

Giant Mining treibt seine Projekte durch systematische Exploration und technische Bewertung voran, wobei der Schwerpunkt auf verantwortungsvollen Explorationspraktiken, technischer Transparenz und langfristiger Wertschöpfung liegt.

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Boards von Giant Mining Corp.

David Greenway

David C. Greenway

President & CEO

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E: info@giantminingcorp.com

P: (604)-499-6791

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Die im Rahmen der geplanten Namensänderung und Aktienzusammenlegung (die geplante Transaktion) auszugebenden Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der geplanten Namensänderung und Aktienzusammenlegung, des Erhalts behördlicher Genehmigungen und der strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf Kupfer, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Begriffe voraussehen, glauben, schätzen, erwarten, anstreben, planen, prognostizieren, könnte, vorsehen und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen diese zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Abschlusses und des Zeitpunkts der geplanten Namensänderung und Aktienzusammenlegung, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen von der Canadian Securities Exchange und anderen Aufsichtsbehörden, der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens auf Kupfer sowie der allgemeinen Marktbedingungen, die sich auf die Kupfernachfrage und die Bergbauindustrie auswirken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die geplante Namensänderung und die Aktienzusammenlegung nicht zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht vollzogen werden, das Versäumnis, erforderliche Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, der Canadian Securities Exchange oder Dritter rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten, allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Kapitalmärkten und den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Schwankungen der Rohstoffpreise einschließlich der Kupferpreise, Risiken, die der Mineralienexploration und -erschließung innewohnen, sowie Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder staatlichen Richtlinien. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem vorsorglichen Hinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten finden sich in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurden.

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