IRW-News: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 1,6 Meter mit 55,3 g/t Gold und 1,9 % Antimon

IRW-PRESS: Southern Cross Gold Consolidated Ltd.: Southern Cross Gold bohrt 1,6 Meter mit 55,3 g/t Gold und 1,9 % Antimon

22. April 2026 / IRW-Press / Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd (SXGC, SX2 oder das Unternehmen) (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern aus dem Prospektionsgebiet Golden Dyke im zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria bekannt (Abbildungen 1 bis 5). Zu den besten Ergebnissen gehörte ein Abschnitt über 1,6 m mit 59,8 g/t AuEq (55,3 g/t Au, 1,9 % Sb) ab 313,8 m in Bohrloch SDDSC203. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird für alle gemeldeten Bohrlöcher auf etwa 50 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

Vier wichtige Erkenntnisse:

1. Golden Dyke liefert weiterhin außergewöhnliche Gehalte Mehrere Bohrlöcher erzielten Einzelproben von über 100 g/t Gold, wobei der herausragende Abschnitt von 1,6 m über 55,3 g/t Gold in SDDSC203 den besten Abschnitt darstellt.

2. Die Lagerstätte wächst in mehrere Richtungen: SDDSC197 verschob die westliche Grenze von Golden Dyke um 30 m bis 50 m über den aktuellen Umriss des Explorationsziels hinaus, während SDDSC193 die Mineralisierung nach Osten und in die Tiefe erweiterte. Mit jedem Bohrprogramm wird Golden Dyke größer und bleibt offen für weitere Erweiterungen.

3. Antimon verleiht den hochgradigen Zonen erheblichen Mehrwert Die besten Abschnitte verbinden außergewöhnliche Goldgehalte mit beträchtlichen Antimonvorkommen - SDDSC210 durchteufte drei Proben mit über 10 % Antimon, wobei eine 227 g/t Gold sowie 10,6 % Antimon erreichte. Dieses Zweimetallprofil macht Sunday Creek in der aktuellen Landschaft der kritischen Mineralien einzigartig.

4. Ergänzungsbohrungen bestätigen die Vorhersehbarkeit des Systems SDDSC203 und SDDSC210 wurden als Ergänzungsbohrungen zwischen bestehenden Abschnitten gebohrt und lieferten beide genau dort, wo erwartet, mehrere hochgradige Zonen. Diese Konsistenz gibt Zuversicht, dass der Gehalt und die Kontinuität von Golden Dyke zukünftige Abbauuntersuchungen stützen werden.

5. Eine weitere Bohranlage wurde in Sunday Creek hinzugefügt, sodass nun elf Bohranlagen im Projekt im Einsatz sind.

Michael Hudson, President & CEO, erklärt: Diese Ergebnisse bestätigen, dass Golden Dyke denselben Gehalt aufweist wie die benachbarte Lagerstätte Rising Sun. Wenn man 1,6 m mit 59,8 g/t Goldäquivalent bohrt, wobei mehrere Einzelproben 100 g/t Gold und 10 % Antimon überschreiten, hat man es mit einer extrem hochgradigen Mineralisierung zu tun, die in der heutigen Bergbaulandschaft selten ist.

Was uns am meisten begeistert, ist die Vorhersagbarkeit, die wir in unserem Infill-Programm beobachten. SDDSC203 und SDDSC210 wurden konzipiert, um die Kontinuität der Gehalte zwischen bestehenden hochgradigen Durchschneidungen zu testen, und beide lieferten genau das, was unser geologisches Modell vorhergesagt hatte: mehrere Adersätze mit zusammenhängenden hochgradigen Kernen, die konsistent auf unseren Bohransatz reagieren . Dieses Maß an geologischer Zuversicht ist es, das eine Explorationsentdeckung in ein Erschließungsprojekt verwandelt.

Wir beobachten derzeit, wie sich Golden Dyke systematisch in mehrere Richtungen ausdehnt, während unsere Infill-Bohrungen die robuste Gehaltskontinuität bestätigen, die für Bergbauplanungen erforderlich ist. Da SDDSC197 unsere westliche Grenze um 50 m über das derzeitige Explorationsziel hinaus verschiebt und unsere östlichen Erweiterungen weiterhin hochgradige Abschnitte liefern, gewinnen wir weiter an Umfang und Zuversicht.

Die Antimon-Komponente fügt eine weitere Wertdimension hinzu, die für unsere strategischen Gespräche sowohl mit der Regierung als auch mit der Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnt. Wenn man 227 g/t Gold mit 10,6 % Antimon in einem einzigen Abschnitt kombiniert, wie wir es bei SDDSC210 gesehen haben, handelt es sich um eine kritische Mineralressource, die Sunday Creek als einzigartiges, westlich ausgerichtetes Antimon-Projekt von nationaler Sicherheitsbedeutung positioniert.

Um diese Dynamik zu beschleunigen, wurde in Sunday Creek eine weitere Bohranlage hinzugefügt, sodass nun elf Bohranlagen im Projekt in Betrieb sind.

Für alle, die es genau wissen wollen - Highlights:

Sechs Diamantbohrlöcher (SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC206, SDDSC210, SDDSC211) wurden im Prospektionsgebiet Golden Dyke fertiggestellt; sie wurden abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung gebohrt, um die Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren.

· SDDSC193 (Ost-West): Es wurden drei Adersätze durchschnitten, was Golden Dyke in einer Tiefe von etwa 40 m bis 60 m unterhalb von SDDSC141 bestätigt. Außerdem wurde die obere Rising-Sun-Struktur etwa 150 m vertikal unterhalb der Oberfläche durchschnitten:

· 3,7 m mit 15,8 g/t AuEq (12,9 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 163,6 m, einschließlich:

o 1,2 m mit 45,3 g/t AuEq (36,7 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 165,4 m

· 0,3 m mit 51,4 g/t AuEq (51,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 412,0 m

· 1,7 m mit 31,6 g/t AuEq (31,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 454,0 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 254,1 g/t AuEq (254,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 454,9 m

· SDDSC197 (von West nach Ost): Erweiterung der westlichen Ausdehnung des Golden Dyke um 30 m bis 50 m außerhalb des aktuellen Explorationsziels, innerhalb von 200 m unter der Oberfläche:

· 5,4 m mit 2,0 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 230,1 m

· 9,6 m mit 1,4 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 496,4 m

· 0,7 m mit 29,5 g/t AuEq (28,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 552,1 m, einschließlich;

o 0,25 m mit 75,6 g/t AuEq (74,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 552,1 m

· SDDSC203 (Ost-West): Fünf Adersätze durchschnitten, 10 m bis 18 m entlang des Streichs und 40 m bis 60 m vertikal, mit mehreren hochgradigen Abschnitten, darunter drei einzelne Proben mit über 100 g/t Au:

· 5,4 m mit 8,7 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 304,8 m, einschließlich;

o 0,1 m mit 286,9 g/t AuEq (274,0 g/t Au, 5,4 % Sb) ab 308,5 m

· 1,6 m mit 59,8 g/t AuEq (55,3 g/t Au, 1,9 % Sb) ab 313,8 m, einschließlich;

o 0,6 m mit 166,4 g/t AuEq (154,0 g/t Au, 5,2 % Sb) ab 313,8 m

· 2,8 m mit 10,6 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 340,8 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 126,1 g/t AuEq (107,0 g/t Au, 8,0 % Sb) ab 341,1 m

· SDDSC210 (Ost-West): Sechs Adersätze durchschnitten, 10 m bis 18 m entlang des Streichs und 40 m bis 60 m vertikal, einschließlich zweier hochgradiger Kerne, von denen einer zuvor nicht erkannt worden war, mit zwei einzelnen Untersuchungsergebnissen von über 100 g/t Au und drei von über 10 % Antimon:

· 1,7 m mit 19,6 g/t AuEq (14,4 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 468,7 m, einschließlich;

o 0,3 m mit 111,2 g/t AuEq (81,8 g/t Au, 12,3 % Sb) ab 469,5 m

· 0,3 m mit 58,8 g/t AuEq (35,8 g/t Au, 9,6 % Sb) ab 471,6 m

· 0,2 m mit 252,3 g/t AuEq (227,0 g/t Au, 10,6 % Sb) ab 479,9 m

· 7,4 m mit 1,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 486,8 m

· 2,5 m mit 9,8 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 498,2 m, einschließlich;

o 0,7 m mit 32,6 g/t AuEq (28,3 g/t Au, 1,8 % Sb) ab 499,4 m

Bisherige Gesamtwerte des Projekts

· Seit Ende 2020 wurden von Sunday Creek 255 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 119.575,01 m gemeldet

· 85 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) @ 5 g/t AuEq.

· 104 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines unteren Grenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

· 46 Bohrlöcher, deren Ergebnisse noch ausstehen; eine weitere Bohranlage wurde vor Ort aufgestellt, sodass nun insgesamt 11 Bohrgeräte aktiv im Projekt im Einsatz sind.

· Das 200.000 m umfassende Bohrprogramm wird bis zum 1. Quartal 2027 fortgesetzt

Erörterung der Bohrlöcher

Hier werden sechs Bohrlöcher vorgestellt, die auf das Prospektionsgebiet Golden Dyke abzielen und abwechselnd in Ost-West- und West-Ost-Richtung gebohrt wurden, um hohe Schnittwinkel über die steil einfallende Aderarchitektur hinweg zu optimieren.

SDDSC193

SDDSC193, gebohrt in Ost-West-Richtung, zielte auf die östliche Abwärtserweiterung von Golden Dyke ab und durchschnitten drei Adersätze etwa 40 m bis 60 m abwärts von SDDSC141 (2,3 m mit 4,6 g/t AuEq (3,4 g/t Au, 0,5 % Sb) ab 448,8 m) und lieferte hochgradige Ergebnisse, darunter 1,7 m mit 31,6 g/t AuEq (31,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 454,0 m.

Eine einzelne Analyse überschritt 100 g/t Au (Golden Dyke):

- 254 g/t Au und 0,03 % Sb auf 0,20 m ab 454,92 m

Eine einzelne Analyse überschritt 10 % Antimon (Rising Sun):

- 21,20 % Sb und 12,0 g/t Au auf 0,20 m ab 126,30 m

Das Bohrloch durchschnitten zudem die obere Rising-Sun-Struktur etwa 150 m vertikal unter der Oberfläche und lieferte 3,7 m mit 15,8 g/t AuEq (12,9 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 163,6 m.

Ausgewählte Highlights umfassen:

- 0,6 m mit 27,1 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 7,4 % Sb) ab 126,3 m, einschließlich;

o 0,6 m mit 27,1 g/t AuEq (9,3 g/t Au, 7,4 % Sb) ab 126,3 m

- 2,6 m mit 3,9 g/t AuEq (3,7 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 151,3 m

- 3,7 m mit 15,8 g/t AuEq (12,9 g/t Au, 1,2 % Sb) ab 163,6 m, einschließlich;

o 1,2 m mit 45,3 g/t AuEq (36,7 g/t Au, 3,6 % Sb) ab 165,4 m

- 0,3 m mit 51,4 g/t AuEq (51,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 412,0 m, einschließlich;

o 0,3 m mit 51,4 g/t AuEq (51,4 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 412,0 m

- 1,7 m mit 31,6 g/t AuEq (31,5 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 454,0 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 254,1 g/t AuEq (254,0 g/t Au, 0,0 % Sb) ab 454,9 m

SDDSC197

SDDSC197, gebohrt von West nach Ost, erweiterte die westliche Ausdehnung des Golden Dyke um 50 m außerhalb des aktuellen Explorationsziels in einer Tiefe von 200 m unter der Oberfläche und erweiterte den westlichen Rand des Golden Dyke um 30 m nach Westen und 400 m unter der Oberfläche.

Ausgewählte Highlights umfassen:

- 5,4 m mit 2,0 g/t AuEq (1,1 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 230,1 m

- 9,6 m mit 1,4 g/t AuEq (0,5 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 496,4 m

- 0,7 m mit 29,5 g/t AuEq (28,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 552,1 m, einschließlich;

o 0,25 m mit 75,6 g/t AuEq (74,8 g/t Au, 0,3 % Sb) ab 552,1 m

SDDSC203

SDDSC203, die als Infill-Bohrung in Ost-West-Richtung 10-18 m entlang des Streichs von SDDSC210 (diese Pressemitteilung) und 40 m bis 60 m vertikal zwischen SDDSC177 (23. Oktober 2025) und SDDSC130 (5. September 2024) gebohrt, durchteufte fünf Adersätze und lieferte mehrere hochgradige Abschnitte, darunter drei Einzelanalysen mit über 100 g/t Au und eine Einzelanalyse mit über 10 % Antimon:

- 274 g/t Au & 5,39 % Sb auf 0,14 m ab 308,48 m

- 154 g/t Au & 5,18 % Sb auf 0,55 m ab 313,80 m

- 107 g/t Au & 8,00 % Sb auf 0,22 m ab 341,13 m

- 11,70 % Sb und 0,2 g/t Au auf 0,10 m ab 350,35 m

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

- 5,4 m mit 8,7 g/t AuEq (8,2 g/t Au, 0,2 % Sb) ab 304,8 m, einschließlich:

o 0,1 m mit 286,9 g/t AuEq (274,0 g/t Au, 5,4 % Sb) ab 308,5 m

- 1,6 m mit 59,8 g/t AuEq (55,3 g/t Au, 1,9 % Sb) ab 313,8 m, einschließlich;

o 0,6 m mit 166,4 g/t AuEq (154,0 g/t Au, 5,2 % Sb) ab 313,8 m

- 0,8 m mit 20,1 g/t AuEq (19,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 324,9 m, einschließlich;

o 0,8 m mit 20,1 g/t AuEq (19,8 g/t Au, 0,1 % Sb) ab 324,9 m

- 2,8 m mit 10,6 g/t AuEq (9,0 g/t Au, 0,7 % Sb) ab 340,8 m, einschließlich;

o 0,2 m mit 126,1 g/t AuEq (107,0 g/t Au, 8,0 % Sb) ab 341,1 m

- 3,0 m mit 3,6 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 1,3 % Sb) ab 468,0 m

SDDSC206

SDDSC206 wurde als Kontrollbohrung zur Charakterisierung und Bestätigung der Lage des Gangs und der umgebenden alterierten Sedimente in der Nähe des geplanten Explorationsstollens (27. November 2025) gebohrt; die Bohrung durchschnitten eine ~15 m mächtige Zone aus alterierten Sedimenten und Gangausläufern.

SDDSC210

SDDSC210, gebohrt in Ost-West-Richtung als Infill-Bohrung 10 m bis 18 m entlang des Streichs von SDDSC203 (diese Pressemitteilung) und 40 m bis 60 m vertikal zwischen SDDSC177 (23. Oktober 2025) und SDDSC130 (5. September 2024) gebohrt wurde, durchteufte sechs Adersätze, darunter zwei hochgradige Kerne, von denen einer zuvor nicht erkannt worden war, und lieferte außergewöhnliche Ergebnisse, darunter zwei Einzelanalysen mit über 100 g/t Au und drei Einzelanalysen mit über 10 % Antimon:

- 209 g/t Au & 10,30 % Sb auf 0,10 m ab 469,53 m

- 227 g/t Au & 10,60 % Sb auf 0,19 m ab 479,91 m

- 13,30 % Sb & 18,2 g/t Au auf 0,20 m ab 469,63 m

Zu den ausgewählten Highlights gehören:

- 1,7 m mit 19,6 g/t AuEq (14,4 g/t Au, 2,2 % Sb) ab 468,7 m, einschließlich:

o 0,3 m mit 111,2 g/t AuEq (81,8 g/t Au, 12,3 % Sb) ab 469,5 m

- 0,3 m mit 58,8 g/t AuEq (35,8 g/t Au, 9,6 % Sb) ab 471,6 m

- 0,2 m mit 252,3 g/t AuEq (227,0 g/t Au, 10,6 % Sb) ab 479,9 m

- 7,4 m mit 1,8 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,4 % Sb) ab 486,8 m

- 2,5 m mit 9,8 g/t AuEq (8,0 g/t Au, 0,8 % Sb) ab 498,2 m, einschließlich:

o 0,7 m mit 32,6 g/t AuEq (28,3 g/t Au, 1,8 % Sb) ab 499,4 m

SDDSC211

SDDSC211 wurde von Ost nach West in die Hangende des Golden-Dyke-Systems als Begrenzungsbohrung des mineralisierten Systems gebohrt.

Diese Ergebnisse erweitern und verdichten das Prospektionsgebiet Golden Dyke weiter, wobei zahlreiche Einzelprobenwerte 100 g/t Au und 10 % Sb übersteigen, was die zunehmende Hochgradigkeit des Systems unterstreicht und zeigt, dass seine Ränder in mehrere Richtungen offen bleiben.

Ausstehende Ergebnisse und Aktuelles

Derzeit sind elf Bohrgeräte im Sunday-Creek-Projekt im Einsatz. Es stehen Ergebnisse von 46 Bohrlöchern aus, die derzeit aufbereitet und analysiert werden, darunter zehn Bohrlöcher, die aktiv gebohrt werden, sowie ein aufgegebenes Bohrloch (Abbildung 2). Das Unternehmen setzt sein laufendes 200.000-m-Bohrprogramm bis zum ersten Quartal 2027 fort.

Über Sunday Creek

Das epizonale Goldprojekt Sunday Creek befindet sich 60 km nördlich von Melbourne auf einer Fläche von 16.900 Hektar (ha) an genehmigten Explorationskonzessionen. SXGC ist zudem Eigentümer von 1.392 ha Land, das den wichtigsten Teil innerhalb und um das Hauptbohrgebiet des Sunday-Creek-Projekts bildet.

Gold und Antimon bilden sich in einer Abfolge von Adernsystemen, die eine steil einfallende Zone stark alterierter Gesteine (das Muttergestein) durchschneiden. Diese Adernsysteme ähneln einer Goldenen Leiter-Struktur, bei der sich das Hauptmuttergestein zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adernsysteme, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Bei Apollo, Golden Dyke und Rising Sun wurden diese einzelnen Sprossen über eine Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis über 1.200 m unter der Oberfläche definiert; sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (Medianbreiten) (und bis zu 10 m) und haben eine Streichlänge von 20 m bis 100 m.

Insgesamt wurden seit Ende 2020 255 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 119.575,01 m aus Sunday Creek gemeldet. Diese Zahl umfasst fünf Bohrlöcher mit einer Länge von 929 m, die zu geotechnischen Zwecken gebohrt wurden, sowie 22 Bohrlöcher mit einer Länge von 2.973,77 m, die aufgrund von Abweichungen oder den Bohrlochbedingungen aufgegeben wurden. Vierzehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet, wobei sechs weitere regionale Bohrlöcher derzeit ausgewertet werden. Insgesamt wurden von Ende der 1960er Jahre bis 2008 64 historische Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5.599 m fertiggestellt. Das Projekt umfasst nun insgesamt fünfundachtzig (85) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au ( ) und vierundsiebzig (74) zusammengesetzte Abschnitte zwischen 50 g/t und 100 g/t Au sowie einhundertvier (104) zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 10 % Sb bei Anwendung eines Untergrenzwerts von 1 m (Bohrlochlänge) bei 5 g/t AuEq.

Das systematische Bohrprogramm von Southern Cross Gold zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die derzeit über eine Streichlänge von 1.550 m des Wirtsganges/Sediments (Sprossen der Leiter) von den Prospektionsgebieten Christina bis Apollo definiert sind, von denen etwa 650 m intensiver durch Bohrungen untersucht wurden (Golden Dyke bis Apollo). Bislang wurden mindestens 115 Sprossen definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t Au bis >7.330 g/t Au) sowie niedriggradige Randbereiche gekennzeichnet sind. Die laufenden Step-out-Bohrungen zielen darauf ab, die potenzielle Ausdehnung dieses mineralisierten Systems aufzudecken (Abbildung 2).

Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der Melbourne-Strukturzone im Lachlan-Faltengürtel. Der regionale Wirtsgesteinskomplex der Sunday-Creek-Mineralisierung ist eine interbeddete Turbiditsequenz aus Schluffsteinen und geringfügigen Sandsteinen, die zu einer Sub-Grünschiefer-Fazies metamorphosiert und zu einer Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet wurde.

Weitere Informationen

Weitere Erläuterungen und Analysen zum Sunday-Creek-Projekt sind über die interaktiven Vrify-3D-Animationen, Präsentationen und Videos verfügbar, die alle auf der SXGC-Website zu finden sind. Diese Daten sowie ein Interview zu diesen Ergebnissen mit dem Präsidenten und CEO/Geschäftsführer Michael Hudson können unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden.

Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgehalt-Cutoff angewendet, und die Abschnitte werden als Bohrdicke angegeben. Im Rahmen künftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch die Notwendigkeit eines Cutoffs für die Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Stelle zu geringfügigen Abweichungen bei den berechneten Gesamtgehalten kommen kann.

Die Abbildungen 1 bis 5 zeigen den Projektstandort sowie Draufsicht und Längsschnittansichten der hier berichteten Bohrergebnisse, und die Tabellen 1 bis 3 enthalten Bohrlochkopf- und Untersuchungsdaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit (ETW) angegeben; andernfalls wird sie für die übrigen berichteten Bohrlöcher auf etwa 50 % bis 80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 2 m ausgeschnitten, während höhere Gehalte bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Mächtigkeit von 1 m ausgeschnitten wurden.

Epizonale Gold-Antimon-Lagerstätten mit kritischen Metallen

Sunday Creek (Abbildung 5) ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die in Victoria entstandenen mesozonalen Goldsysteme (zum Beispiel Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form orogener Goldlagerstätten, die nach ihrer Entstehungs-Tiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6 km bis 12 km) und hypozonal (>12 km).

Epizonale Lagerstätten in Victoria weisen oft hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet da keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 hat China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit geförderten Antimonvorräten. Antimon steht ganz oben auf den Listen kritischer Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union. Australien rangiert bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXGC-Projekte befindet. Antimon bildet Legierungen mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist entscheidend für die weltweite Energiewende und für die Hightech-Industrie, insbesondere für den Halbleiter- und Verteidigungssektor, wo es ein kritischer Zusatzstoff für Zündkapseln in Munition ist.

Antimon macht etwa 21 % bis 24 % des vor Ort gewinnbaren Wertes von Sunday Creek bei einem AuEq-Verhältnis von 2,39 aus.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt derzeit ein bedeutendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projektgebiet, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 85 zusammengesetzte Abschnitte mit mehr als 100 g/t Au aus 119,6 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer Golden Ladder-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten stärken das Investitionspotenzial weiter, da vorläufige metallurgische Untersuchungen eine nicht-refraktäre Mineralisierung zeigen, die für die konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Jurisdiktion voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mariana Bermudez - Unternehmenssekretärin

mb@southerncrossgold.com oder +1 604 685 9316

Geschäftsstelle

1305 - 1090 West Georgia Street Vancouver, BC, V6E 3V7, Kanada

Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

info@southerncrossgold.com.au oder +61 415 153 122

Justin Mouchacca, stellvertretender Unternehmenssekretär,

jm@southerncrossgold.com.au oder +61 3 8630 3321

Zweigstelle

Level 21, 459 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000, Australien

NI 43-101 Technischer Hintergrund und qualifizierte Person

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Michael Hudson, Präsident, CEO und Geschäftsführer von SXGC sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist die qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101. Er hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft, verifiziert und genehmigt.

Die Analyseproben werden an die Anlage von On Site Laboratory Services (On Site) in Bendigo transportiert, die nach den Qualitätssystemen ISO 9001 und NATA arbeitet. Die Proben wurden für die Goldanalyse mittels Feuerprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) aufbereitet und analysiert, gefolgt von der Messung des Goldgehalts in der Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Proben für die Multielementanalyse (BM011 und bei Bedarf Over-Range-Methoden) werden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Analyse untersucht. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold umfasst die systematische Einfügung von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb der als mineralisiert interpretierten Gesteinsproben sowie Viertelkern-Duplikate. Darüber hinaus fügt On Site Leerproben und Standards in den Analyseprozess ein.

SXGC ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in die Goldäquivalentberechnung (AuEq) einfließen, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, historischer Produktionsstatistiken und geologisch vergleichbarer Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial haben, in Sunday Creek gewonnen und verkauft zu werden. In der Vergangenheit wurde Erz aus Sunday Creek vor Ort aufbereitet oder während des Ersten Weltkriegs zur Verarbeitung in die 54 km nordwestlich des Projekts gelegene Costerfield-Mine transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Alkane Resources (ehemals Mandalay Resources) befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Ergebnisse von Mandalay Resources für das 3. Quartal 2021) und war im Jahr 2020 die sechsthöchstgradigste Untertage-Mine weltweit sowie einer der fünf weltweit führenden Antimonproduzenten.

SXGC hält es für angemessen, dieselben Goldäquivalent-Variablen zu übernehmen, die Mandalay Resources Ltd. in ihrer Pressemitteilung zu den Mineralreserven und -ressourcen zum Jahresende 2024 vom 20. Februar 2025 verwendet hat. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Zugrundelegung der Produktionskosten von Costerfield für 2024, eines Goldpreises von 2.500 US-Dollar pro Unze, eines Antimonpreises von 19.000 US-Dollar pro Tonne und einer Gesamtmetallausbeute für das Jahr 2024 von 91 % für Gold und 92 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:

= ( / ) + 2,39 × (%)

Basierend auf der jüngsten Berechnung für Costerfield und angesichts der ähnlichen geologischen Gegebenheiten sowie der historischen Lohnveredelung der Sunday-Creek-Mineralisierung in Costerfield hält SXGC die Formel = ( / ) + 2,39 × (%) für geeignet, um sie für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung in Sunday Creek zu verwenden.

Erklärung einer JORC-kompetenten Person

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den neuen Explorationsergebnissen in diesem Bericht basieren auf Informationen, die von Herrn Kenneth Bush und Herrn Michael Hudson zusammengestellt wurden. Herr Bush ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists und registrierter professioneller Geologe in den Bereichen Bergbau und Exploration (Nr. 10315), und Herr Hudson ist Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Herr Bush und Herr Hudson verfügen jeweils über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der betreffenden Lagerstätte sowie auf die durchgeführten Aktivitäten, um als Competent Person im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves des Joint Ore Reserves Committee (JORC) zu gelten. Herr Bush ist Leiter der Exploration und Herr Hudson ist Präsident, CEO und Geschäftsführer von Southern Cross Gold Consolidated Limited; beide stimmen der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Angaben in den Bericht in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf frühere Explorationsergebnisse beziehen, stammen aus dem Bericht des unabhängigen Geologen vom 11. Dezember 2024, der mit Zustimmung der kompetenten Person, Herrn Steven Tambanis, herausgegeben wurde. Der Bericht ist im Prospekt des Unternehmens vom 11. Dezember 2024 enthalten und unter dem Code SX2 auf www.asx.com.au verfügbar. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen wesentlich beeinflussen. Das Unternehmen bestätigt, dass Form und Kontext der Feststellungen der Sachverständigen in Bezug auf den Bericht gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung beziehen sich auch auf frühere Bohrluchergebnisse, die den folgenden Mitteilungen entnommen wurden, welche unter www.southerncrossgold.com eingesehen werden können:

- 4. Oktober 2022 SDDSC046, 20. Oktober 2022 SDDSC049, 5. September 2023 SDDSC077B, 12. Oktober 2023 SDDLV003 & 4, 23. Oktober 2023 SDDSC082, 9. November 2023 SDDSC091, 14. Dezember 2023 SDDSC092, 5. März 2024 SDDSC107, 30. Mai 2024 SDDSC117, 13. Juni 2024 SDDSC118, 5. September 2024 SDDSC130, 28. Oktober 2024 SDDSC137W2, 28. November 2024 SDDSC141, 9. Dezember 2024 SDDSC145, 18. Dezember 2024 SDDSC129 & 144, 28. Mai 2025 SDDSC161, 16. Juni 2025 SDDSC162, 26. August 2025 SDDSC171, 8. September 2025 SDDSC170A,

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die im ursprünglichen Dokument/in der ursprünglichen Bekanntmachung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der kompetenten Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktbekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, und dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen, die keine gegenwärtigen oder historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Wörter oder Ausdrücke wie vorgeschlagen, wird, vorbehaltlich, in naher Zukunft, im Falle, würde, erwarten, bereit und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, gehören allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; die Lage an den Kapitalmärkten, unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die dazu führen, dass Erwartungen, Annahmen und andere Faktoren letztlich unzutreffend oder irrelevant sind; sowie weitere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen oder australischen (unter dem Code SX2) Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada oder Australien (unter dem Code SX2) eingereicht hat und die für das Unternehmen in Kanada unter www.sedarplus.ca oder in Australien unter www.asx.com.au (unter dem Code SX2) verfügbar sind. Die Dokumente sind unter sowie unter www.southerncrossgold.com verfügbar. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Abbildung 1: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählten zuvor berichteten Bohrlöchern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83882/SXG_C220426_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Draufsicht auf Sunday Creek mit ausgewählten Bohrlochverläufen der hier berichteten Bohrlöcher SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211(schwarze Linie) sowie zuvor gemeldeten Bohrlöchern (graue Linie) und derzeit in Bohrung befindlichen sowie auf Untersuchungsergebnisse wartenden Bohrlöchern (dunkelblau).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83882/SXG_C220426_DEPRcom.002.png

Abbildung 3: Längsschnitt durch Sunday Creek entlang der Linie A-B in der Ebene der Gangbrekzie/des alterierten Sedimentwirts in Richtung NW (Streichrichtung 56 Grad), der mineralisierte Adernsysteme zeigt. Dargestellt sind die hier berichteten Bohrlöcher SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 (dunkelblau hervorgehobener Kasten, schwarze Linie) sowie ausgewählte Durchschneidungen und zuvor gemeldete Bohrlöcher. Die vertikale Ausdehnung der Adernsysteme ist durch die Nähe zu den Bohrlochdurchstichpunkten begrenzt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83882/SXG_C220426_DEPRcom.003.png

Abbildung 4: Regionaler Lageplan von Sunday Creek mit Bodenprobenahmen, strukturellem Rahmen, historischen epizonalen Goldabbaugebieten der Region und den großen regionalen Gebieten, die im Rahmen eines 2.383 m umfassenden Bohrprogramms mit 12 Bohrlöchern untersucht wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000 m bis 7.500 m entlang des Streichs vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen. Karte in GDA94/MGA Zone 55.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83882/SXG_C220426_DEPRcom.004.png

Abbildung 5: Lage des Sunday Creek-Projekts sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Redcastle-Gold-Antimon-Projekts

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83882/SXG_C220426_DEPRcom.005.jpeg

Tabelle 1: Übersichtstabelle der Bohrkragen für die derzeit laufenden Bohrungen.

Diese Pressemitteilung

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC193 668,1 Golden Dyke 330775,4 5867891 295,5 -58,6 262,2

SDDSC197 791,5 Golden Dyke 330217,8 5867664,2 268,9 -58,7 50,8

SDDSC203 547 Golden Dyke 330775,3 5867888,9 295,5 -47,5 253,4

SDDSC206 286,2 Golden Dyke 330752,7 5867734,4 306,9 -33 301

SDDSC210 512 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -43,6 264,3

SDDSC211 380,02 Golden Dyke 330700,3 5867880,2 299,4 -40,1 250,4

Wird derzeit verarbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC201 321,4 Aufgehende Sonne 330948,3 5868003,4 313,3 -28,9 231,3

SDDSC202 947,76 Apollo 331596,2 5867936,6 345,6 -43,4 266,9

SDDSC204 1208,3 Apollo 331615,6 5867952,4 346,5 -58,2 270,4

SDDSC205 1211,4 Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -64,6 75,8

SDDSC207 584,25 Christina 330094,8 5867459,3 278,3 -48,8 20,7

SDDSC209 271,58 Apollo East 331463,3 5867746,4 341,2 -30,5 34

SDDSC212 438,7 Apollo East 331464,9 5867866,4 333,2 -33,2 261,3

SDDSC213 941,4 Golden Dyke 330094,2 5867458,6 278,3 -62,6 14,6

SDDSC214 431,6 Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

SDDSC214W1 In Bearbeitung, Apollo 331615,6 5867951,1 346,94 -55,2 268,9

Plan 1150

m

SDDSC215 476,39 Regional 331603,6 5867183,7 304,9 -38,2 15,4

SDDSC216A 572,36 Golden Dyke 330701,2 5867880,5 299,6 -46,1 250,6

SDDSC217 490,7 Apollo East 331481,2 5867839,5 335,4 -25 261,9

SDDSC218 796,99 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -47,6 265,5

SDDSC219 392,2 Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -49,2 247,8

SDDSC220 716,7 Christina 329779,1 5867552,6 286,59 -26,5 70,5

SDDSC221 926,54 Golden Dyke 330754,1 5867733 307 -50,6 285,3

SDDSC222 In Bearbeitung Apollo 331596,1 5867936,9 345,43 -51,5 267,7

Plan 1000

m

SDDSC223 435,25 Apollo East 331483 5867839,8 335,72 -33,9 262,2

SDDSC224 496,9 Golden Dyke 330700,6 5867879,9 299,62 -36,8 246,6

SDDSC225 992,8 Golden Dyke 330754,5 5867733 306,93 -52,8 284,8

SDDSC226 826,1 Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

SDDSC226W1 In Bearbeitung Rising Sun 331276,9 5867121,1 289,09 -56,4 336,5

Plan 1900

m

SDDSC227 414,09 Apollo East 331483,8 5867840,3 335,83 -36,6 266,5

SDDSC228 447,5 Golden Dyke 330700,9 5867880,2 299,48 -47,1 245,2

SDDSC229 541,8 Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -48,5 266,9

SDDSC230 In Bearbeitung, Rising Sun 330357,5 5867862,3 277,3 -65,2 76,9

Plan 1420

m

SDDSC231 In Bearbeitung, Rising Sun 330339,8 5867858,5 276,8 -70,1 71,3

Plan 1280

m

SDDSC232 516,5 Christina 329777,6 5867552,2 286,76 -34,1 65,7

SDDSC233 445,9 Golden Dyke 330700,8 5867880,1 299,55 -40,7 245

SDDSC234 449 Apollo East 331484,5 5867840,3 335,75 -46,1 266,1

SDDSC235 In Bearbeitung, Christina 329780,9 5867551,9 286,5 -44,5 63,2

Plan 720

m

SDDSC236 In Bearbeitung Golden Dyke 330813,6 5867847,5 301,1 -49,4 263,6

Plan 645

m

SDDSC237 359 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 245,7

SDDSC237W1 510 Golden Dyke 330700,4 5867880,1 299,67 -43,2 299,7

SDDSC239 In Planung 800 m Golden Dyke 330754,1 5867733 306,9 -30,9 270,1

SDDSC241 In Bearbeitung, Golden Dyke 330701,5 5867880,3 299,6 -39,4 243,5

Plan 360

m

SDDSC245 In Bearbeitung, Regional 331525 5867849,6 339,7 -40,7 156,1

Plan 540

m

Regionale Bohrlöcher, die derzeit bearbeitet und analysiert werden

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDRE016 410,45 Redcastle 302735 5927298 217 -50,3 67,7

SDDRE017 359,8 Schöne Venus 305388,6 5926618 206,62 -50,9 68,9

SDDTS009 506 Tonstall 336992 5870553 524,6 -28,3 285

SDDTS008 511,4 Tonstall 336992 5870553 524,6 -35 30,2

SDDTS010 535,8 Tonstall 336992 5870553 524,6 -37 44,4

SDDTS011 401,3 Tonstall 336992 5870553 524,6 -43 18

Derzeit werden stillgelegte Bohrlöcher bearbeitet und analysiert

Bohrloch-ID Tiefe (m) Prospekt Ost Nord Höhe Neigung Azimut

GDA94 Z55 GDA94 Z55 (m) GDA94 Z55

SDDSC216 131,2 Golden Dyke 330701 5867880,5 299,42 -46,3 252,5

Tabelle 2: Tabelle der mineralisierten Bohrlochabschnitte aus den Bohrungen SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 mit zwei Cutoff-Kriterien. Niedrigere Gehalte wurden bei einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m ausgeschnitten, höhere Gehalte bei einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m. Signifikante Abschnitte und Intervalltiefen sind auf eine Dezimalstelle gerundet.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC193 126,30 126,90 0,60 9,3 7,4 27,1

SDDSC193 132,79 133,10 0,31 7,8 4,7 19,1

SDDSC193 145,80 146,33 0,53 1,5 1,3 4,4

SDDSC193 151,29 153,90 2,61 3,7 0,1 3,9

Einschließlich 153,70 153,90 0,20 34,8 1,1 37,5

SDDSC193 157,07 158,40 1,33 4,5 0,0 4,5

SDDSC193 163,60 167,30 3,70 12,9 1,2 15,8

Einschließlich 165,44 166,60 1,16 36,7 3,6 45,3

SDDSC193 174,20 177,00 2,80 1,1 0,0 1,1

SDDSC193 390,32 391,15 0,83 3,3 0,0 3,3

SDDSC193 412,03 412,34 0,31 51,4 0,0 51,4

SDDSC193 448,97 451,02 2,05 4,5 0,0 4,5

Einschließlich 448,97 450,00 1,03 7,9 0,0 7,9

SDDSC193 453,96 455,62 1,66 31,5 0,0 31,6

Einschließlich 454,92 455,12 0,20 254,0 0,0 254,1

SDDSC193 494,46 497,21 2,75 1,3 0,0 1,3

SDDSC197 207,65 210,84 3,19 0,8 0,2 1,2

SDDSC197 214,25 215,64 1,39 1,2 0,1 1,5

SDDSC197 230,10 235,50 5,40 1,1 0,4 2,0

Einschließlich 232,80 233,50 0,70 6,6 0,4 7,6

SDDSC197 241,77 242,33 0,56 0,2 1,4 3,6

SDDSC197 249,12 250,18 1,06 0,7 1,2 3,5

SDDSC197 448,00 450,30 2,30 0,9 0,4 1,8

SDDSC197 496,38 505,96 9,58 0,5 0,4 1,4

SDDSC197 517,86 520,88 3,02 0,6 0,4 1,4

SDDSC197 552,09 552,76 0,67 28,8 0,3 29,5

Einschließlich 552,09 552,34 0,25 74,8 0,3 75,6

SDDSC197 687,31 688,14 0,83 3,1 0,0 3,1

SDDSC203 112,20 113,05 0,85 3,0 0,8 4,9

SDDSC203 304,82 310,23 5,41 8,2 0,2 8,7

Einschließlich 308,48 308,62 0,14 274,0 5,4 286,9

SDDSC203 313,80 315,40 1,60 55,3 1,9 59,8

Einschließlich 313,80 314,35 0,55 154,0 5,2 166,4

SDDSC203 321,00 322,00 1,00 2,2 0,0 2,2

SDDSC203 324,86 325,70 0,84 19,8 0,1 20,1

SDDSC203 327,97 333,40 5,43 1,2 0,2 1,7

SDDSC203 340,78 343,57 2,79 9,0 0,7 10,6

Einschließlich 341,13 341,35 0,22 107,0 8,0 126,1

SDDSC203 350,35 350,45 0,10 0,2 11,7 28,1

SDDSC203 353,57 355,70 2,13 1,5 0,2 1,8

SDDSC203 361,24 362,00 0,76 1,8 1,2 4,6

SDDSC203 364,14 364,66 0,52 1,3 1,1 4,0

SDDSC203 456,20 457,20 1,00 0,9 0,7 2,5

SDDSC203 468,00 471,00 3,00 0,6 1,3 3,6

Einschließlich 468,00 469,00 1,00 0,4 3,0 7,5

SDDSC206 190,35 190,83 0,48 7,3 0,0 7,3

SDDSC210 343,49 344,43 0,94 9,2 0,1 9,5

Einschließlich 344,30 344,43 0,13 58,9 0,4 60,0

SDDSC210 384,26 384,40 0,14 12,8 2,1 17,8

SDDSC210 386,50 390,20 3,70 0,5 0,1 0,8

SDDSC210 420,28 423,29 3,01 2,5 0,2 2,9

SDDSC210 429,65 436,70 7,05 0,7 0,2 1,2

SDDSC210 441,86 442,00 0,14 0,8 9,8 24,2

SDDSC210 449,53 449,92 0,39 4,7 0,4 5,7

SDDSC210 468,67 470,40 1,73 14,4 2,2 19,6

Einschließlich 469,53 469,83 0,30 81,8 12,3 111,2

SDDSC210 471,60 471,90 0,30 35,8 9,6 58,8

SDDSC210 474,05 475,36 1,31 3,6 0,1 3,8

SDDSC210 479,91 480,10 0,19 227,0 10,6 252,3

SDDSC210 486,81 494,22 7,41 0,8 0,4 1,8

SDDSC210 498,20 500,69 2,49 8,0 0,8 9,8

Einschließlich 499,35 500,01 0,66 28,3 1,8 32,6

Tabelle 3: Alle hier aufgeführten Einzelanalysen aus SDDSC193, SDDSC197, SDDSC203, SDDSC210 und SDDSC211 > 0,1 g/t AuEq. Einzelanalysen und Probenintervalle werden auf zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Bohrlochnummer Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Au g/t Sb % AuEq g/t

SDDSC193 113 114 1,00 0,18 0,00 0,19

SDDSC193 116,9 117,5 0,60 0,14 0,01 0,17

SDDSC193 118,8 119,7 0,90 0,24 0,01 0,26

SDDSC193 119,7 120,6 0,90 0,18 0,00 0,19

SDDSC193 124 124,9 0,90 0,10 0,01 0,11

SDDSC193 125,2 126,3 1,10 0,19 0,00 0,20

SDDSC193 126,3 126,5 0,20 12,00 21,20 62,67

SDDSC193 126,5 126,9 0,40 7,92 0,56 9,26

SDDSC193 126,9 127,7 0,80 0,53 0,19 0,98

SDDSC193 127,7 128,2 0,50 0,68 0,01 0,70

SDDSC193 128,2 129 0,80 0,22 0,03 0,28

SDDSC193 129,6 129,76 0,16 2,96 0,03 3,02

SDDSC193 131,33 132,02 0,69 0,23 0,01 0,26

SDDSC193 132,02 132,79 0,77 0,20 0,02 0,24

SDDSC193 132,79 133,1 0,31 7,82 4,73 19,12

SDDSC193 133,1 133,58 0,48 0,21 0,01 0,23

SDDSC193 134,53 134,99 0,46 0,30 0,03 0,37

SDDSC193 134,99 135,9 0,91 0,30 0,05 0,41

SDDSC193 135,9 136,54 0,64 0,29 0,05 0,40

SDDSC193 137,5 138,43 0,93 0,14 0,01 0,15

SDDSC193 138,43 139,67 1,24 0,32 0,00 0,33

SDDSC193 139,67 140,42 0,75 0,32 0,00 0,33

SDDSC193 141,52 142,53 1,01 0,19 0,01 0,21

SDDSC193 142,53 142,73 0,20 0,15 1,26 3,16

SDDSC193 145,8 146,33 0,53 1,45 1,25 4,44

SDDSC193 146,33 147,07 0,74 0,30 0,03 0,36

SDDSC193 147,07 147,89 0,82 0,12 0,02 0,17

SDDSC193 151,29 152,31 1,02 2,20 0,02 2,24

SDDSC193 152,31 153 0,69 0,23 0,01 0,25

SDDSC193 153 153,7 0,70 0,42 0,01 0,44

SDDSC193 153,7 153,9 0,20 34,80 1,11 37,45

SDDSC193 157,07 157,7 0,63 2,34 0,01 2,37

SDDSC193 157,7 158,4 0,70 6,37 0,04 6,47

SDDSC193 158,4 159,4 1,00 0,25 0,01 0,26

SDDSC193 160,58 161,74 1,16 0,47 0,00 0,48

SDDSC193 161,74 162,82 1,08 0,18 0,01 0,19

SDDSC193 162,82 163,6 0,78 0,15 0,01 0,17

SDDSC193 163,6 164,34 0,74 4,85 0,08 5,03

SDDSC193 164,34 165,44 1,10 0,09 0,01 0,11

SDDSC193 165,44 165,58 0,14 40,20 3,98 49,71

SDDSC193 165,58 166,1 0,52 2,93 0,03 2,99

SDDSC193 166,1 166,6 0,50 70,90 7,20 88,11

SDDSC193 166,6 167,3 0,70 1,99 0,32 2,75

SDDSC193 167,3 168 0,70 0,73 0,02 0,78

SDDSC193 168 169 1,00 0,13 0,00 0,14

SDDSC193 169 170 1,00 0,61 0,01 0,62

SDDSC193 170 171 1,00 0,35 0,01 0,37

SDDSC193 171 171,95 0,95 0,28 0,00 0,29

SDDSC193 171,95 172,22 0,27 0,61 0,01 0,62

SDDSC193 172,22 173 0,78 0,38 0,01 0,39

SDDSC193 173 174,2 1,20 0,64 0,02 0,68

SDDSC193 174,2 174,65 0,45 3,56 0,02 3,60

SDDSC193 174,65 175,2 0,55 0,53 0,02 0,57

SDDSC193 175,2 176 0,80 0,11 0,01 0,13

SDDSC193 176 177 1,00 0,96 0,02 1,01

SDDSC193 177 178 1,00 0,18 0,00 0,19

SDDSC193 388,4 389,2 0,80 0,14 0,00 0,15

SDDSC193 390,32 391,15 0,83 3,32 0,01 3,34

SDDSC193 400,4 401,15 0,75 0,19 0,02 0,23

SDDSC193 401,15 401,88 0,73 0,27 0,00 0,28

SDDSC193 401,88 402,78 0,90 0,40 0,00 0,41

SDDSC193 405,32 406,06 0,74 0,50 0,01 0,52

SDDSC193 406,06 406,58 0,52 0,74 0,01 0,77

SDDSC193 406,58 407,19 0,61 0,46 0,01 0,47

SDDSC193 410,84 411,4 0,56 0,16 0,02 0,20

SDDSC193 412,03 412,34 0,31 51,40 0,00 51,41

SDDSC193 413,97 414,87 0,90 0,11 0,02 0,16

SDDSC193 415,38 416,29 0,91 0,10 0,01 0,13

SDDSC193 418,93 419,96 1,03 0,09 0,02 0,13

SDDSC193 448,97 450 1,03 7,88 0,01 7,90

SDDSC193 450 451,02 1,02 1,10 0,02 1,14

SDDSC193 451,02 451,54 0,52 0,41 0,02 0,46

SDDSC193 453,1 453,96 0,86 0,18 0,02 0,22

SDDSC193 453,96 454,14 0,18 1,67 0,03 1,75

SDDSC193 454,14 454,78 0,64 0,13 0,02 0,17

SDDSC193 454,78 454,92 0,14 3,90 0,02 3,95

SDDSC193 454,92 455,12 0,20 254,00 0,03 254,07

SDDSC193 455,39 455,62 0,23 2,42 0,02 2,48

SDDSC193 457,5 458,41 0,91 0,58 0,03 0,65

SDDSC193 458,92 459,73 0,81 0,32 0,02 0,37

SDDSC193 459,73 460,13 0,40 0,29 0,02 0,33

SDDSC193 461,66 462,55 0,89 0,07 0,04 0,17

SDDSC193 462,85 463,76 0,91 0,20 0,02 0,25

SDDSC193 465,64 466,32 0,68 0,11 0,09 0,33

SDDSC193 466,32 467 0,68 0,22 0,25 0,82

SDDSC193 467 468,05 1,05 0,04 0,04 0,13

SDDSC193 468,05 468,34 0,29 0,03 0,27 0,68

SDDSC193 468,34 468,8 0,46 0,11 0,09 0,33

SDDSC193 468,8 470,03 1,23 0,07 0,06 0,21

SDDSC193 470,03 471 0,97 0,10 0,01 0,11

SDDSC193 471 472,16 1,16 0,15 0,02 0,19

SDDSC193 484,06 485,25 1,19 0,07 0,02 0,12

SDDSC193 494,46 494,98 0,52 1,10 0,01 1,13

SDDSC193 494,98 495,55 0,57 0,62 0,09 0,83

SDDSC193 495,55 496,05 0,50 0,33 0,01 0,36

SDDSC193 496,22 497,21 0,99 2,36 0,01 2,38

SDDSC197 160 161 1,00 0,14 0,01 0,15

SDDSC197 173,75 174,8 1,05 0,17 0,00 0,17

SDDSC197 174,8 175,8 1,00 0,32 0,00 0,32

SDDSC197 176,8 177,7 0,90 0,24 0,00 0,25

SDDSC197 180 181 1,00 0,25 0,00 0,26

SDDSC197 191 192 1,00 0,16 0,01 0,18

SDDSC197 207,65 208,1 0,45 1,66 0,01 1,67

SDDSC197 208,1 209,22 1,12 1,33 0,03 1,40

SDDSC197 209,22 209,65 0,43 0,45 0,47 1,57

SDDSC197 210,3 210,84 0,54 0,40 0,49 1,57

SDDSC197 210,84 211,92 1,08 0,21 0,01 0,24

SDDSC197 211,92 212,76 0,84 0,12 0,00 0,13

SDDSC197 212,76 213,25 0,49 0,25 0,01 0,26

SDDSC197 213,25 214,25 1,00 0,25 0,03 0,31

SDDSC197 214,25 214,93 0,68 1,16 0,18 1,59

SDDSC197 214,93 215,64 0,71 1,23 0,05 1,35

SDDSC197 218,81 220 1,19 0,02 0,03 0,08

SDDSC197 226,6 227,9 1,30 0,15 0,07 0,31

SDDSC197 228,73 229,15 0,42 0,49 0,01 0,52

SDDSC197 229,15 229,7 0,55 0,82 0,01 0,85

SDDSC197 230,1 230,7 0,60 0,13 0,49 1,30

SDDSC197 230,7 231,3 0,60 0,05 0,05 0,17

SDDSC197 232,25 232,8 0,55 0,58 0,20 1,06

SDDSC197 232,8 233,5 0,70 6,64 0,40 7,60

SDDSC197 233,5 234,8 1,30 0,36 0,68 1,99

SDDSC197 234,8 235,1 0,30 1,22 0,91 3,39

SDDSC197 235,1 235,5 0,40 0,64 0,33 1,43

SDDSC197 239,81 240,25 0,44 0,42 0,03 0,50

SDDSC197 241,46 241,77 0,31 0,48 0,15 0,84

SDDSC197 241,77 242,33 0,56 0,18 1,43 3,60

SDDSC197 245,73 246,37 0,64 0,21 0,04 0,30

SDDSC197 246,79 247,37 0,58 0,48 0,02 0,53

SDDSC197 247,92 248,57 0,65 0,22 0,09 0,44

SDDSC197 248,57 249,12 0,55 0,15 0,07 0,32

SDDSC197 249,12 249,8 0,68 0,94 0,97 3,26

SDDSC197 249,8 250,18 0,38 0,19 1,59 3,99

SDDSC197 252,04 252,81 0,77 0,14 0,43 1,17

SDDSC197 266 267,3 1,30 0,20 0,02 0,26

SDDSC197 268,8 269,17 0,37 0,09 0,08 0,28

SDDSC197 269,17 269,88 0,71 0,05 0,07 0,21

SDDSC197 282,91 283,54 0,63 0,50 0,00 0,51

SDDSC197 283,54 284,26 0,72 1,09 0,00 1,10

SDDSC197 284,26 284,41 0,15 3,17 0,01 3,19

SDDSC197 285,94 287,25 1,31 0,72 0,01 0,74

SDDSC197 335,9 337,1 1,20 0,18 0,01 0,19

SDDSC197 422,8 423,7 0,90 0,08 0,02 0,13

SDDSC197 436 437 1,00 0,14 0,01 0,16

SDDSC197 438 438,9 0,90 0,10 0,08 0,30

SDDSC197 438,9 439 0,10 0,92 0,57 2,28

SDDSC197 441 442 1,00 0,39 0,04 0,49

SDDSC197 444 444,5 0,50 0,25 0,03 0,31

SDDSC197 448 448,8 0,80 0,48 0,29 1,17

SDDSC197 448,8 449,25 0,45 3,66 0,60 5,09

SDDSC197 449,75 450,3 0,55 -0,01 0,60 1,42

SDDSC197 457,65 458,8 1,15 0,07 0,01 0,09

SDDSC197 464,5 464,6 0,10 0,11 1,24 3,07

SDDSC197 471,78 473 1,22 0,55 0,27 1,20

SDDSC197 473 473,73 0,73 0,11 0,02 0,17

SDDSC197 473,73 473,91 0,18 0,66 0,06 0,81

SDDSC197 478,1 478,22 0,12 0,65 0,28 1,32

SDDSC197 492,3 493,3 1,00 0,06 0,02 0,11

SDDSC197 495,3 496,38 1,08 0,20 0,00 0,21

SDDSC197 496,38 496,73 0,35 1,35 0,01 1,37

SDDSC197 496,73 497 0,27 1,12 0,13 1,43

SDDSC197 497 497,78 0,78 0,29 0,04 0,39

SDDSC197 497,78 498,34 0,56 0,82 1,19 3,66

SDDSC197 498,8 499,62 0,82 0,14 0,25 0,74

SDDSC197 499,62 500,11 0,49 0,29 0,52 1,53

SDDSC197 500,11 500,69 0,58 0,16 0,24 0,73

SDDSC197 501 502 1,00 0,45 0,01 0,47

SDDSC197 502 502,18 0,18 0,03 0,41 1,01

SDDSC197 502,18 503,1 0,92 0,63 0,02 0,67

SDDSC197 503,1 503,91 0,81 -0,01 0,44 1,04

SDDSC197 503,91 504,58 0,67 0,48 1,31 3,61

SDDSC197 504,58 504,85 0,27 0,20 0,17 0,61

SDDSC197 504,85 505,08 0,23 1,52 2,25 6,90

SDDSC197 505,08 505,85 0,77 0,73 0,58 2,12

SDDSC197 505,85 505,96 0,11 1,82 1,38 5,12

SDDSC197 505,96 506,82 0,86 0,09 0,05 0,21

SDDSC197 506,82 507,14 0,32 0,40 0,19 0,85

SDDSC197 508,14 508,86 0,72 0,22 0,53 1,49

SDDSC197 511,6 511,92 0,32 3,75 0,42 4,75

SDDSC197 516,7 517,86 1,16 0,01 0,03 0,09

SDDSC197 517,86 518,16 0,30 0,47 0,34 1,28

SDDSC197 518,16 518,68 0,52 0,22 0,13 0,53

SDDSC197 518,68 518,81 0,13 1,81 1,21 4,70

SDDSC197 518,81 519,3 0,49 0,20 0,06 0,34

SDDSC197 519,3 519,82 0,52 0,16 0,05 0,27

SDDSC197 519,82 520,59 0,77 1,20 0,69 2,85

SDDSC197 520,59 520,88 0,29 0,52 0,52 1,76

SDDSC197 520,88 522 1,12 0,04 0,04 0,14

SDDSC197 526,25 526,35 0,10 0,07 0,53 1,34

SDDSC197 526,35 526,46 0,11 0,58 0,67 2,18

SDDSC197 528,74 528,84 0,10 0,21 0,55 1,52

SDDSC197 529,73 529,98 0,25 0,27 0,23 0,82

SDDSC197 550,75 551,24 0,49 0,24 0,02 0,29

SDDSC197 551,24 552,09 0,85 0,16 0,04 0,25

SDDSC197 552,09 552,34 0,25 74,80 0,32 75,56

SDDSC197 552,34 552,76 0,42 1,44 0,29 2,13

SDDSC197 554,31 554,89 0,58 0,45 0,04 0,55

SDDSC197 554,89 555,87 0,98 0,22 0,01 0,25

SDDSC197 556,65 557,09 0,44 0,28 0,08 0,47

SDDSC197 580,15 580,57 0,42 0,22 0,01 0,24

SDDSC197 687,31 688,14 0,83 3,06 0,00 3,07

SDDSC203 109,06 110 0,94 0,17 0,01 0,20

SDDSC203 110 110,8 0,80 0,41 0,00 0,42

SDDSC203 111,1 111,9 0,80 0,79 0,01 0,81

SDDSC203 112,2 112,57 0,37 1,03 0,02 1,08

SDDSC203 112,57 112,81 0,24 1,33 1,72 5,44

SDDSC203 112,81 113,05 0,24 7,60 1,04 10,09

SDDSC203 113,05 113,8 0,75 0,12 0,01 0,14

SDDSC203 114,2 114,61 0,41 0,39 0,01 0,41

SDDSC203 114,61 115,13 0,52 0,38 0,01 0,41

SDDSC203 115,13 115,9 0,77 0,08 0,03 0,14

SDDSC203 117 118,2 1,20 0,05 0,02 0,09

SDDSC203 118,2 118,5 0,30 0,78 0,01 0,81

SDDSC203 118,5 119,66 1,16 0,20 0,01 0,21

SDDSC203 119,66 120,9 1,24 0,23 0,00 0,24

SDDSC203 120,9 121,66 0,76 0,19 0,00 0,20

SDDSC203 126,79 127,9 1,11 -0,01 0,09 0,20

SDDSC203 130 131,3 1,30 0,17 0,01 0,18

SDDSC203 131,3 132,1 0,80 0,24 0,00 0,25

SDDSC203 145 145,7 0,70 0,42 0,00 0,43

SDDSC203 301,8 302,4 0,60 0,41 0,01 0,43

SDDSC203 302,4 302,78 0,38 0,49 0,11 0,75

SDDSC203 303,93 304,82 0,89 0,12 0,02 0,16

SDDSC203 304,82 304,98 0,16 3,20 0,02 3,25

SDDSC203 305,98 306,53 0,55 0,13 0,02 0,18

SDDSC203 306,53 306,79 0,26 15,80 0,36 16,66

SDDSC203 306,79 307,41 0,62 0,26 0,02 0,31

SDDSC203 308,48 308,62 0,14 274,00 5,39 286,88

SDDSC203 309,14 309,6 0,46 0,37 0,17 0,78

SDDSC203 309,6 310,23 0,63 1,59 0,19 2,04

SDDSC203 310,23 311,28 1,05 0,08 0,02 0,13

SDDSC203 311,28 312,38 1,10 0,52 0,01 0,55

SDDSC203 313,05 313,8 0,75 0,19 0,06 0,33

SDDSC203 313,8 314,35 0,55 154,00 5,18 166,38

SDDSC203 314,35 314,6 0,25 1,09 0,69 2,74

SDDSC203 314,6 315,4 0,80 4,39 0,03 4,45

SDDSC203 319,6 320,15 0,55 0,72 0,05 0,83

SDDSC203 321 322 1,00 2,21 0,02 2,25

SDDSC203 324 324,5 0,50 0,65 0,04 0,74

SDDSC203 324,86 325,59 0,73 17,90 0,12 18,19

SDDSC203 325,59 325,7 0,11 32,40 0,12 32,69

SDDSC203 325,7 326 0,30 0,51 0,09 0,73

SDDSC203 326 327 1,00 0,38 0,01 0,41

SDDSC203 327 327,97 0,97 0,07 0,03 0,13

SDDSC203 327,97 328,1 0,13 13,20 0,25 13,80

SDDSC203 328,1 329 0,90 0,11 0,01 0,13

SDDSC203 329 329,73 0,73 0,67 0,07 0,83

SDDSC203 329,73 330,29 0,56 0,25 0,52 1,49

SDDSC203 330,29 330,8 0,51 0,23 0,04 0,33

SDDSC203 330,8 331,28 0,48 3,66 0,30 4,38

SDDSC203 331,28 331,94 0,66 2,42 0,32 3,18

SDDSC203 331,94 332,56 0,62 0,21 0,03 0,27

SDDSC203 332,56 332,66 0,10 2,31 0,29 3,00

SDDSC203 333,08 333,4 0,32 0,43 0,80 2,34

SDDSC203 333,4 334,12 0,72 0,37 0,04 0,45

SDDSC203 334,12 334,9 0,78 0,30 0,01 0,32

SDDSC203 338 339 1,00 0,69 0,00 0,70

SDDSC203 339 340 1,00 0,47 0,01 0,49

SDDSC203 340,78 341,13 0,35 1,32 0,05 1,44

SDDSC203 341,13 341,35 0,22 107,00 8,00 126,12

SDDSC203 341,35 342,03 0,68 0,14 0,01 0,16

SDDSC203 342,6 342,93 0,33 0,92 0,06 1,05

SDDSC203 342,93 343,57 0,64 1,20 0,02 1,25

SDDSC203 344,18 344,65 0,47 0,55 0,01 0,58

SDDSC203 344,65 345,22 0,57 0,28 0,12 0,57

SDDSC203 345,22 345,78 0,56 0,14 0,04 0,22

SDDSC203 347,55 348,2 0,65 0,18 0,01 0,21

SDDSC203 348,2 348,7 0,50 0,12 0,15 0,48

SDDSC203 348,7 348,85 0,15 0,82 0,06 0,97

SDDSC203 349,62 350,1 0,48 0,06 0,14 0,39

SDDSC203 350,35 350,45 0,10 0,16 11,70 28,12

SDDSC203 351 351,38 0,38 0,24 0,10 0,48

SDDSC203 352,5 353,57 1,07 0,09 0,01 0,11

SDDSC203 353,57 353,82 0,25 10,70 0,25 11,30

SDDSC203 353,82 354,3 0,48 0,25 0,09 0,47

SDDSC203 354,3 355,12 0,82 0,04 0,24 0,61

SDDSC203 355,45 355,7 0,25 1,29 0,05 1,41

SDDSC203 355,92 356,78 0,86 0,03 0,05 0,14

SDDSC203 358,6 358,97 0,37 0,39 0,01 0,42

SDDSC203 358,97 359,37 0,40 0,51 0,25 1,11

SDDSC203 359,37 359,62 0,25 0,38 0,11 0,64

SDDSC203 359,62 359,87 0,25 0,19 0,16 0,57

SDDSC203 359,87 360,23 0,36 0,63 0,05 0,76

SDDSC203 360,62 361,1 0,48 0,31 0,21 0,81

SDDSC203 361,24 361,34 0,10 1,14 0,11 1,40

SDDSC203 361,34 361,64 0,30 0,70 1,78 4,95

SDDSC203 361,64 362 0,36 2,89 1,00 5,28

SDDSC203 362,12 362,28 0,16 0,36 0,15 0,72

SDDSC203 362,28 362,82 0,54 0,34 0,12 0,63

SDDSC203 362,82 363,33 0,51 0,18 0,06 0,33

SDDSC203 363,33 363,8 0,47 0,15 0,07 0,31

SDDSC203 364,14 364,45 0,31 1,48 0,67 3,08

SDDSC203 364,45 364,66 0,21 0,97 1,85 5,39

SDDSC203 364,66 365,78 1,12 0,31 0,01 0,33

SDDSC203 369,65 370,06 0,41 0,20 0,02 0,25

SDDSC203 371,69 372,23 0,54 0,21 0,00 0,22

SDDSC203 372,71 373,64 0,93 0,06 0,04 0,15

SDDSC203 373,92 374,54 0,62 0,14 0,02 0,19

SDDSC203 374,54 375,17 0,63 0,14 0,03 0,22

SDDSC203 402,58 403,43 0,85 0,08 0,04 0,16

SDDSC203 403,43 404,3 0,87 0,13 0,03 0,20

SDDSC203 404,3 405,37 1,07 0,07 0,03 0,13

SDDSC203 405,5 406,64 1,14 0,22 0,01 0,23

SDDSC203 407,42 408,5 1,08 0,11 0,00 0,12

SDDSC203 408,5 409,7 1,20 0,18 0,00 0,19

SDDSC203 418,19 418,39 0,20 0,49 0,18 0,92

SDDSC203 418,39 418,63 0,24 0,65 1,41 4,02

SDDSC203 418,63 419,02 0,39 0,43 0,55 1,74

SDDSC203 419,02 419,55 0,53 0,32 0,20 0,80

SDDSC203 419,55 420,6 1,05 0,39 0,09 0,61

SDDSC203 420,6 421,9 1,30 0,08 0,01 0,10

SDDSC203 423,97 424,58 0,61 0,18 0,03 0,24

SDDSC203 424,58 424,72 0,14 0,23 1,05 2,74

SDDSC203 424,72 425,35 0,63 0,19 0,04 0,29

SDDSC203 425,35 425,89 0,54 1,03 0,01 1,05

SDDSC203 425,89 426,53 0,64 0,14 0,01 0,16

SDDSC203 427,32 428,24 0,92 0,08 0,03 0,14

SDDSC203 456,2 457,2 1,00 0,89 0,69 2,54

SDDSC203 457,2 458 0,80 0,35 0,01 0,38

SDDSC203 458 459 1,00 0,11 0,01 0,13

SDDSC203 460 461 1,00 0,09 0,02 0,14

SDDSC203 466 467 1,00 0,15 0,01 0,18

SDDSC203 467 468 1,00 0,12 0,03 0,20

SDDSC203 468 469 1,00 0,41 2,95 7,46

SDDSC203 469 470 1,00 0,29 0,80 2,20

SDDSC203 470 471 1,00 1,01 0,01 1,04

SDDSC206 190,35 190,83 0,48 7,32 0,01 7,34

SDDSC206 190,83 191,32 0,49 0,24 0,01 0,26

SDDSC210 33,81 34,75 0,94 0,19 0,00 0,19

SDDSC210 34,75 35,3 0,55 3,10 0,01 3,11

SDDSC210 35,9 37 1,10 0,09 0,00 0,09

SDDSC210 341,76 342,4 0,64 0,29 0,01 0,31

SDDSC210 343,49 344,3 0,81 1,24 0,08 1,42

SDDSC210 344,3 344,43 0,13 58,90 0,44 59,95

SDDSC210 344,43 345,73 1,30 0,08 0,00 0,09

SDDSC210 350,46 350,76 0,30 0,78 0,00 0,79

SDDSC210 350,76 351,39 0,63 0,39 0,02 0,43

SDDSC210 359,14 359,59 0,45 0,45 0,02 0,49

SDDSC210 359,59 359,77 0,18 0,55 0,17 0,96

SDDSC210 359,77 360,28 0,51 0,55 0,02 0,60

SDDSC210 368,05 368,45 0,40 0,39 0,03 0,45

SDDSC210 368,45 368,76 0,31 1,12 0,02 1,16

SDDSC210 370,25 371,1 0,85 0,52 0,04 0,61

SDDSC210 373,8 374,02 0,22 0,56 0,07 0,72

SDDSC210 380,03 380,28 0,25 0,48 0,02 0,52

SDDSC210 380,95 381,93 0,98 0,34 0,02 0,38

SDDSC210 384,11 384,26 0,15 0,60 0,09 0,82

SDDSC210 384,26 384,4 0,14 12,80 2,10 17,82

SDDSC210 384,8 385,8 1,00 0,10 0,01 0,11

SDDSC210 385,8 386,5 0,70 0,10 0,04 0,21

SDDSC210 386,5 386,92 0,42 0,94 0,28 1,61

SDDSC210 386,92 387,42 0,50 0,19 0,01 0,21

SDDSC210 387,42 387,55 0,13 0,97 0,76 2,79

SDDSC210 387,55 388,5 0,95 0,16 0,01 0,18

SDDSC210 388,5 389,5 1,00 0,46 0,07 0,63

SDDSC210 389,5 389,64 0,14 1,16 0,03 1,23

SDDSC210 389,64 390,2 0,56 0,66 0,22 1,19

SDDSC210 390,2 391 0,80 0,21 0,01 0,24

SDDSC210 394 395 1,00 0,10 0,00 0,11

SDDSC210 395 395,7 0,70 0,30 0,00 0,31

SDDSC210 395,7 396,35 0,65 0,22 0,01 0,24

SDDSC210 396,35 397,1 0,75 1,80 0,07 1,96

SDDSC210 397,1 398 0,90 0,09 0,02 0,13

SDDSC210 398 399 1,00 0,29 0,02 0,33

SDDSC210 402 403 1,00 0,11 0,01 0,12

SDDSC210 403 404 1,00 0,12 0,00 0,13

SDDSC210 404,9 406 1,10 0,13 0,00 0,14

SDDSC210 406 407 1,00 0,19 0,00 0,20

SDDSC210 408 409 1,00 0,11 0,00 0,12

SDDSC210 411 412 1,00 0,29 0,02 0,33

SDDSC210 412 413 1,00 0,38 0,08 0,56

SDDSC210 415 416 1,00 0,26 0,07 0,42

SDDSC210 416 417 1,00 0,33 0,29 1,02

SDDSC210 417 418 1,00 0,22 0,17 0,63

SDDSC210 419 420,28 1,28 0,71 0,01 0,73

SDDSC210 420,28 420,44 0,16 4,24 0,11 4,50

SDDSC210 420,44 421,26 0,82 0,23 0,00 0,24

SDDSC210 421,26 421,88 0,62 0,67 0,17 1,08

SDDSC210 421,88 422,63 0,75 5,91 0,21 6,41

SDDSC210 422,63 422,81 0,18 4,00 0,13 4,31

SDDSC210 422,81 423,02 0,21 2,47 0,16 2,85

SDDSC210 423,02 423,29 0,27 1,79 0,61 3,25

SDDSC210 423,29 423,79 0,50 0,35 0,09 0,56

SDDSC210 425,36 425,85 0,49 0,20 0,05 0,31

SDDSC210 425,85 426,96 1,11 0,08 0,01 0,10

SDDSC210 426,96 428,18 1,22 0,15 0,00 0,16

SDDSC210 428,81 429,65 0,84 0,10 0,01 0,12

SDDSC210 429,65 430,94 1,29 1,33 0,00 1,34

SDDSC210 431,82 432,75 0,93 0,23 0,24 0,80

SDDSC210 432,75 433,14 0,39 0,61 0,47 1,73

SDDSC210 433,14 433,64 0,50 1,05 1,05 3,56

SDDSC210 433,64 433,85 0,21 1,75 0,08 1,94

SDDSC210 433,85 433,96 0,11 0,90 0,55 2,21

SDDSC210 433,96 434,73 0,77 0,53 0,21 1,03

SDDSC210 434,73 435,8 1,07 0,51 0,08 0,69

SDDSC210 436,07 436,7 0,63 1,39 0,08 1,59

SDDSC210 436,7 436,97 0,27 0,55 0,04 0,66

SDDSC210 436,97 437,84 0,87 0,25 0,04 0,34

SDDSC210 440,28 441,37 1,09 0,27 0,07 0,43

SDDSC210 441,37 441,86 0,49 0,43 0,06 0,57

SDDSC210 441,86 442 0,14 0,75 9,82 24,22

SDDSC210 445,67 446,9 1,23 0,05 0,03 0,11

SDDSC210 449,53 449,72 0,19 3,49 0,47 4,61

SDDSC210 449,72 449,92 0,20 5,79 0,43 6,82

SDDSC210 455,49 456 0,51 0,27 0,00 0,28

SDDSC210 456,9 457,26 0,36 0,38 0,02 0,43

SDDSC210 457,26 457,88 0,62 0,17 0,06 0,30

SDDSC210 457,88 458,78 0,90 0,18 0,03 0,24

SDDSC210 458,78 459,33 0,55 0,30 0,02 0,35

SDDSC210 459,7 459,85 0,15 1,66 0,08 1,86

SDDSC210 459,85 460,37 0,52 0,22 0,04 0,32

SDDSC210 460,37 460,62 0,25 0,48 0,16 0,86

SDDSC210 464,65 464,8 0,15 1,21 0,14 1,54

SDDSC210 466 467,24 1,24 0,08 0,05 0,20

SDDSC210 468,67 469,04 0,37 0,68 0,28 1,35

SDDSC210 469,53 469,63 0,10 209,00 10,30 233,62

SDDSC210 469,63 469,83 0,20 18,20 13,30 49,99

SDDSC210 470,6 470,8 0,20 3,19 0,14 3,52

SDDSC210 471 471,2 0,20 1,69 0,40 2,65

SDDSC210 471,3 471,5 0,20 1,01 0,06 1,16

SDDSC210 471,6 471,9 0,30 35,80 9,62 58,79

SDDSC210 472 472,2 0,20 0,85 0,06 0,98

SDDSC210 472,3 472,6 0,30 0,52 0,05 0,64

SDDSC210 474,05 474,29 0,24 11,50 0,25 12,10

SDDSC210 474,29 474,8 0,51 0,78 0,02 0,82

SDDSC210 474,8 475,36 0,56 2,83 0,02 2,88

SDDSC210 476 477,16 1,16 0,08 0,02 0,13

SDDSC210 477,16 477,9 0,74 0,10 0,02 0,14

SDDSC210 477,9 479 1,10 0,26 0,06 0,41

SDDSC210 479,91 480,1 0,19 227,00 10,60 252,33

SDDSC210 480,1 480,32 0,22 0,41 0,08 0,60

SDDSC210 484,03 484,34 0,31 0,48 0,24 1,05

SDDSC210 486,81 487,26 0,45 1,22 0,61 2,68

SDDSC210 487,26 487,6 0,34 0,67 0,82 2,63

SDDSC210 487,6 488,08 0,48 0,60 0,03 0,67

SDDSC210 488,08 488,26 0,18 5,80 0,07 5,97

SDDSC210 488,26 488,91 0,65 0,55 0,11 0,81

SDDSC210 489,59 489,88 0,29 4,98 0,41 5,96

SDDSC210 489,88 490,22 0,34 0,61 0,74 2,38

SDDSC210 490,22 490,99 0,77 0,21 0,10 0,45

SDDSC210 490,99 491,22 0,23 0,94 5,13 13,20

SDDSC210 491,22 491,67 0,45 1,48 0,44 2,53

SDDSC210 491,67 492,22 0,55 0,25 0,60 1,68

SDDSC210 492,4 493,09 0,69 0,29 0,24 0,86

SDDSC210 493,09 493,92 0,83 0,10 0,08 0,29

SDDSC210 493,92 494,22 0,30 0,43 0,44 1,48

SDDSC210 494,22 495,5 1,28 0,04 0,02 0,08

SDDSC210 497,11 497,65 0,54 0,41 0,03 0,48

SDDSC210 497,65 498,2 0,55 0,11 0,04 0,20

SDDSC210 498,2 498,74 0,54 1,78 0,35 2,62

SDDSC210 499,35 500,01 0,66 28,30 1,78 32,55

SDDSC210 500,01 500,69 0,68 0,21 0,76 2,03

SDDSC210 501,08 501,52 0,44 0,20 0,04 0,30

JORC-Tabelle 1

Abschnitt 1 Probenahmetechniken und Daten

Kriterien Erläuterung des JORC-Codes Kommentar

Probenahmetechniken · Art und Qualität der Probenahme (z. B. Schnittkanäle, · Die Probenahme erfolgte an Bohrkernen (Halbkerne für >90 % und Viertelkerne für

Zufallsproben oder spezifische, für die untersuchten Mineralien Kontrollproben), Stichproben (Feldproben von in situ befindlichem Grundgestein und

geeignete, spezialisierte Messinstrumente nach Felsblöcken; einschließlich Doppelproben), Grabenproben (Gesteinssplitter,

Industriestandard, wie z. B. Bohrloch-Gammasonden oder tragbare einschließlich Doppelproben) und Bodenproben (einschließlich

RFA-Geräte usw.). Diese Beispiele sind nicht als Einschränkung Doppelproben).

der weit gefassten Bedeutung von Probenahme zu · Die Standorte der Feldproben wurden mittels GPS ermittelt, in der Regel mit einer

verstehen. Genauigkeit von bis zu 5 Metern. Die Standorte der Bohrlöcher und Gräben wurden

· Fügen Sie einen Verweis auf Maßnahmen hinzu, die ergriffen mittels Differential-GPS auf <1 Meter genau

wurden, um die Repräsentativität der Proben und die bestätigt.

ordnungsgemäße Kalibrierung aller verwendeten Messgeräte oder · Die Standorte der Proben wurden zudem durch Eintragung der Positionen in die

-systeme hochauflösenden Lidar-Karten

sicherzustellen. verifiziert.

· Aspekte der Bestimmung der Mineralisierung, die für den · Die Bohrkerne werden zum Schneiden markiert und mit einer automatisierten

öffentlichen Bericht wesentlich Diamantsäge geschnitten, die von Mitarbeitern des Unternehmens in Kilmore bedient

sind. wird.

· In Fällen, in denen Arbeiten nach Branchenstandard · Die Proben werden an der Kernsäge verpackt und zur Analyse zum Bendigo On Site

durchgeführt wurden, wäre dies relativ einfach (z. B. Es wurde Laboratory

Reverse-Circulation-Bohrungen verwendet, um 1-m-Proben zu transportiert.

entnehmen, von denen 3 kg pulverisiert wurden, um eine · Vor Ort werden die Proben mit einem Backenbrecher in Kombination mit einem

30-g-Probe für die Feuerprobe herzustellen). In anderen Fällen Rotationsspalter zerkleinert, und eine 1-kg-Probe wird zur Pulverisierung (LM5) und

sind möglicherweise weitere Erläuterungen erforderlich, Analyse

beispielsweise wenn grobkörniges Gold vorliegt, das mit entnommen.

spezifischen Probenahmeproblemen verbunden ist. Ungewöhnliche · Für die Goldanalyse einer 30-g-Probe werden von erfahrenem Personal (das mit

Rohstoffe oder Mineralisierungsarten (z. B. Unterwasserknollen) hochsulfid- und stibnitreichen Proben vertraut ist) Standard-Feuerprobenverfahren

können die Offenlegung detaillierter Informationen angewendet. Vor-Ort-Goldmethode mittels Feuerprobe, Code

rechtfertigen. PE01S.

· Ein Sieb-Feuerprobeverfahren wird eingesetzt, um die Korngrößenverteilung des

Goldes zu ermitteln, wenn grobkörniges Gold erkennbar

ist.

· ICP-OES wird verwendet, um die mit Königswasser aufgeschlossene Pulpe auf weitere

12 Elemente zu analysieren (Methode BM011), und Antimonwerte außerhalb des

Messbereichs werden mittels Flammen-AAS gemessen (Methode bekannt als

B050).

· Bodenproben wurden vor Ort gesiebt, eine 80-Mesh-Probe wurde verpackt und zu den

ALS Global-Labors in Brisbane transportiert, um dort eine Goldanalyse im

Super-Low-Level-Bereich an 50-g-Proben nach der Methode ST44 (unter Verwendung von

Königswasser und ICP-MS)

durchzuführen.

· Stichproben und Gesteinssplitterproben werden in der Regel an On Site Laboratories

zur Standard-Feuerprobe und zur 12-Element-ICP-OES-Analyse, wie oben beschrieben,

geschickt.

·

Bohrtechniken · Bohrtyp (z. B. Kernbohrung, Reverse-Circulation-Bohrung, · Diamantbohrkern mit HQ- oder NQ-Durchmesser, ausgerichtet mit dem Axis

Open-Hole-Hammer, Rotary-Air-Blast, Schneckenbohrung, Bangka, Champ-Ausrichtungswerkzeug, wobei die Ausrichtungslinie vom Bohrmeister/Assistenten

Sonic usw.) und Details (z. B. Kerndurchmesser, Dreifach- oder auf der Basis des Bohrkerns markiert

Standardrohr, Tiefe der Diamantspitzen, wird.

Face-Sampling-Bohrmeißel oder anderer Typ, ob der Kern · Ein Standard-Kernrohr von 3 Metern Länge hat sich sowohl in den harten als auch in

ausgerichtet ist und wenn ja, mit welcher Methode den weichen Gesteinen des Projekts als am effektivsten

usw.). erwiesen.

Gewinnung von Bohrproben · Methode zur Erfassung und Bewertung der Kern- und · Die Kernausbeuten wurden unter Verwendung von HQ- oder NQ-Diamantbohrkernen

Splitterprobenausbeute sowie der ausgewerteten maximiert, wobei der Wasserdruck sorgfältig kontrolliert wurde, um die Integrität

Ergebnisse. des Weichgesteins zu erhalten und einen un n Verlust von Feinanteilen aus weichen

· Maßnahmen zur Maximierung der Probenausbeute und zur Bohrkernen zu verhindern. Die Ausbeuten werden im Kernlager Meter für Meter mit

Sicherstellung der Repräsentativität der einem Maßband an markierten Bohrkernen ermittelt und mit den Kernblöcken des

Proben. Bohrers

· Ob ein Zusammenhang zwischen Probenausbeute und Gehalt besteht abgeglichen.

und ob es aufgrund eines selektiven Verlusts bzw. Zuwachses von · Diagramme, die den Gehalt in Abhängigkeit von der Ausbeute und dem RQD (siehe

feinem bzw. grobem Material zu einer Verzerrung der Probenahme unten) darstellen, zeigen keine Trends, die auf einen Verlust von Bohrkernen oder

gekommen sein Feinanteilen

könnte. hindeuten.

Protokollierung · Ob Kern- und Splittproben geologisch und geotechnisch so · Die geotechnische Protokollierung des Bohrkerns erfolgt auf Gestellen im Kernlager

detailliert protokolliert wurden, dass sie eine angemessene des

Mineralressourcenschätzung, Abbau- und metallurgische Studien Unternehmens.

unterstützen. · Die am Bohrgerät markierten Kernausrichtungen werden auf Übereinstimmung

· Ob die Protokollierung qualitativer oder quantitativer Natur überprüft, und die Basis der Kernausrichtungslinien wird auf dem Kern markiert,

ist. Kernfotografie (oder Küsten-, Kanal- usw. wenn zwei oder mehr Ausrichtungen innerhalb von 10 Grad

Fotografie). übereinstimmen.

· Gesamtlänge und prozentualer Anteil der protokollierten · Die Kernausbeute wird für jeden Meter gemessen

relevanten · RQD-Messungen (kumulative Menge an Kernstücken > 10 cm pro Meter) werden

Durchschneidungen. meterweise

durchgeführt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie

vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die ½-Kern-Schnittlinie wird etwa 10 Grad oberhalb der Orientierungslinie

angeordnet, damit die Orientierungslinie für zukünftige Arbeiten im Kernbehälter

erhalten

bleibt.

· Die geologische Aufzeichnung des Bohrkerns umfasst die folgenden Parameter:

· Gesteinsarten, Lithologie

· Alteration

· Strukturelle Informationen (Ausrichtung von Adern, Schichtung, Klüften unter

Verwendung von Standard-Alpha-Beta-Messungen anhand der Orientierungslinie; oder,

im Falle von nicht orientierten Teilen des Kerns, werden die Alpha-Winkel

gemessen)

· Adernbildung (Quarz, Karbonat, Antimonit)

· Schlüsselmineralien (unter der Lupe sichtbar, z. B. Gold, Antimonit)

· 100 % des Bohrkerns werden für alle oben beschriebenen Komponenten in der

MX-Logging-Datenbank des Unternehmens

erfasst.

· Die Protokollierung erfolgt vollständig quantitativ, wobei sich die Beschreibung

der Lithologie und der Alteration auf sichtbare Beobachtungen durch geschulte

Geologen

stützt.

· Jede Schale mit Bohrkern wird (nass und trocken) fotografiert, nachdem sie

vollständig für die Probenahme und das Schneiden markiert

wurde.

· Die Protokollierung wird als qualitativ angemessen für die Verwendung in

zukünftigen Studien

angesehen.

Unterprobenentnahmetechnik· Bei Bohrkernen: ob geschnitten oder gesägt und ob ein Viertel, · Bohrkerne werden in der Regel mit einer Almonte-Kernsäge halbiert. Die

en und die Hälfte oder der gesamte Kern entnommen Ausrichtungslinie des Bohrkerns bleibt dabei

Probenvorbereitung wurde. erhalten.

· Bei Nicht-Kernen: ob durch Riffeln, Röhrenprobenahme, · Bei der Entnahme von Doppelproben (in der Datenbank als FDUP bezeichnet) wird ein

Rotationsspaltung usw. und ob nass oder trocken Viertelkern

entnommen. verwendet.

· Für alle Probentypen: Art, Qualität und Eignung der · Die Repräsentativität der Probenahme wird maximiert, indem stets dieselbe Seite

Probenvorbereitungstechnik. des Bohrkerns (sofern orientiert) entnommen wird und durch konsequentes Ziehen

· Für alle Unterprobenahmestufen angewandte einer Schnittlinie am Kern, wenn eine Orientierung nicht möglich ist. Diese Linien

Qualitätskontrollverfahren zur Maximierung der werden vom Feldtechniker

Repräsentativität der gezogen.

Proben. · Die Probengrößen werden für Grobgold durch die Verwendung von Halbkernen

· Maßnahmen, die getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die maximiert, und die Verwendung von Viertelkern- und Halbkern-Teilen

Probenahme repräsentativ für das vor Ort entnommene Material (Labor-Duplikate) ermöglicht eine Abschätzung des

ist, einschließlich beispielsweise der Ergebnisse von Nugget-Effekts.

Feldduplikaten/Zweitproben. · In mineralisiertem Gestein verwendet das Unternehmen etwa 10 %

· Ob die Probengrößen der Korngröße des zu beprobenden Materials Viertelkern-Duplikate, zertifizierte Referenzmaterialien (geeignete

angemessen OREAS-Materialien), Laborproben-Duplikate und

sind. Instrumentenwiederholungen.

· Im Bodenprobenprogramm wurden alle 20.Proben Duplikate entnommen,und das Labor

fügte regelmäßig Goldstandards mit niedrigem Gehalt in den Probenstrom

ein.

Qualität der · Art, Qualität und Eignung der verwendeten Analyse- und · Die von On Site verwendete Feuerprobe-Technik für Gold ist eine weltweit

Untersuchungsdaten und Laborverfahren sowie die Angabe, ob die Technik als partiell anerkannte Methode, und Nachuntersuchungen bei Werten außerhalb des Messbereichs,

Laboruntersuchungen oder vollständig angesehen einschließlich gravimetrischer Nachbestimmung und Sieb-Feuerprobe, sind Standard.

wird. Von Bedeutung im Labor von On Site ist das Vorhandensein von Feuerprobe-Personal,

· Für geophysikalische Instrumente, Spektrometer, tragbare das Erfahrung im Umgang mit hochsulfidhaltigen Chargen (insbesondere solchen mit

RFA-Geräte usw. die bei der Analyse verwendeten Parameter, hohem Stibnitgehalt) hat - dies reduziert das Risiko ungenauer Berichterstattung

einschließlich Gerätemarke und -modell, Messzeiten, angewandte bei komplexen sulfid-goldhaltigen Chargen

Kalibrierungsfaktoren und deren Herleitung erheblich.

usw. · Wird ein Sieb-Feuerprobeverfahren angewendet, wird dieses anstelle des

· Art der angewandten Qualitätskontrollverfahren (z. B. ursprünglichen Feuerprobeverfahrens ausgewiesen.

Standards, Leerproben, Doppelbestimmungen, externe

Laborüberprüfungen) und ob akzeptable Niveaus an Genauigkeit · Die ICP-OES-Technik ist eine Standardanalysemethode zur Bestimmung von

(d. h. Verzerrungsfreiheit) und Präzision festgelegt Elementkonzentrationen. Das verwendete Aufschlussmittel (Königswasser) eignet sich

wurden. hervorragend für die Auflösung von Sulfiden (in diesem Fall in der Regel Antimonit,

Pyrit und Spuren von Arsenopyrit), doch andere in Silikaten enthaltene Elemente,

insbesondere Vanadium (V), werden möglicherweise nur teilweise aufgelöst. Diese in

Silikaten enthaltenen Elemente spielen bei der Bestimmung der Gold-, Antimon-,

Arsen- oder Schwefelmenge keine

Rolle.

· Ein tragbares RFA-Gerät wurde qualitativ an Bohrkernen eingesetzt, um

sicherzustellen, dass geeignete Kernproben entnommen wurden (es werden keine

pXRF-Daten gemeldet oder in die MX-Datenbank

aufgenommen).

· Anhand der folgenden Methoden wurden akzeptable Genauigkeits- und

Präzisionsniveaus

ermittelt

· ¼-Duplikate - der Kern wird in Viertel geteilt und erhält separate Probennummern

(üblicherweise bei mineralisierten Kernen) - niedrige bis mittlere Goldgehalte

weisen auf eine starke Korrelation hin, die abnimmt, wenn der Goldgehalt über 40

g/t Au

steigt.

· Blindproben - Blindproben werden nach sichtbarem Gold und in stark mineralisierten

Gesteinen eingefügt, um sicherzustellen, dass das Zerkleinern und Aufschließen

nicht durch Goldablagerungen auf den Oberflächen des Brechers und der

LM5-Schwingmühle beeinträchtigt wird. Die Ergebnisse sind ausgezeichnet, liegen im

Allgemeinen unterhalb der Nachweisgrenze und bei einer einzigen Probe bei 0,03 g/t

Au.

· Zertifizierte Referenzmaterialien - OREAS-CRMs wurden im gesamten Projekt

verwendet, einschließlich Leerproben, Proben mit niedrigem (<1 g/t Au), mittlerem

(bis zu 5 g/t Au) und hohem Goldgehalt (> 5 g/t Au). Die Ergebnisse werden beim

Import in die MX-Datenbank automatisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie

innerhalb von 2 Standardabweichungen vom erwarteten Wert

liegen.

· Laboraufteilungen - On Site führt sowohl bei der Grobzerkleinerung als auch bei

der Pulp- e Aufteilungen als Qualitätskontrolle durch und meldet alle Daten.

Insbesondere Proben mit hohem Au-Gehalt weisen die meisten Wiederholungen

auf.

· Labor-CRMs - On Site fügt regelmäßig eigene CRM-Materialien in den Prozessablauf

ein und meldet alle

Daten

· Laborpräzision - Das Labor führt regelmäßig Doppelbestimmungen von Lösungen

(sowohl Au aus dem Feuerassay als auch andere Elemente aus den

Königswasseraufschlüssen) durch und berichtet

darüber.

· Richtigkeit und Präzision wurden sorgfältig unter Verwendung der oben

beschriebenen Probenahme- und Messtechniken während der Probenahme- (Richtigkeit)

und Laborphasen (Richtigkeit und Präzision) der Analyse

bestimmt.

· Die Duplikate der Bodenproben des Unternehmens und die laborzertifizierten

Referenzmaterialien liegen alle innerhalb der erwarteten

Bereiche.

Überprüfung der · Die Verifizierung signifikanter Abschnitte durch unabhängiges · Der unabhängige Geologe hat die Bohrstandorte in Sunday Creek besucht und die im

Probenahme und oder alternatives Personal des Bohrkernlager in Kilmore aufbewahrten Bohrkerne

Analyse Unternehmens. inspiziert.

· Die Verwendung von Zwillingsbohrlöchern. · Die Sichtprüfung der Bohrabschnitte stimmt sowohl mit den geologischen

· Dokumentation der Primärdaten, der Dateneingabeverfahren, der Beschreibungen in der Datenbank als auch mit den erwarteten

Datenüberprüfung sowie der Protokolle zur Datenspeicherung Untersuchungsergebnissen überein (beispielsweise stimmen das im Bohrkern sichtbare

(physisch und Gold und Antimonit mit den hohen Au- und Sb-Werten in den Untersuchungsergebnissen

elektronisch). überein).

· Erörterung etwaiger Anpassungen der Untersuchungsdaten. · Darüber hinaus bewerten die Geologen des Unternehmens nach Erhalt der Ergebnisse

die Gold-, Antimon- und Arsenwerte, um zu überprüfen, ob die Abschnitte die

erwarteten Daten

lieferten.

· Die elektronische Datenspeicherung in der MX-Datenbank entspricht hohen Standards.

Primäre Bohrprotokolldaten werden direkt von den Geologen und Feldtechnikern

eingegeben, und die Untersuchungsergebnisse werden nach Rückgabe aus dem Labor

elektronisch mit der Probennummer

abgeglichen.

· Zertifizierte Referenzmaterialien, ¼-Kern-Feldduplikate (FDUP), Laboraufteilungen

und -duplikate sowie Instrumentenwiederholungen werden alle in der Datenbank

erfasst.

· Die Datenexporte umfassen alle Primärdaten ab Bohrloch SDDSC077B nach Rücksprache

mit SRK Consulting. Zuvor wurde der Goldgehalt über Primär-, Feld- und

Laborduplikate

gemittelt.

· Anpassungen der Untersuchungsdaten werden von MX erfasst, und es sind keine

vorhanden (oder

erforderlich).

· Zwillingsbohrlöcher sind in dieser Projektphase nicht verfügbar.

Lage der Datenpunkte · Genauigkeit und Qualität der Vermessungen zur Lokalisierung · Differential-GPS zur Lokalisierung von Bohrlochmündungen, Gräben und einigen

von Bohrlöchern (Bohrlochkopf- und Bohrlochmessungen), Gräben, Abbaustätten

Bergwerksanlagen und anderen Standorten, die bei der · Standard-GPS für einige Feldstandorte (Stichproben und Bodenproben), verifiziert

Mineralressourcenschätzung verwendet anhand von

werden. Lidar-Daten.

· Spezifikation des verwendeten Rastersystems. · Das durchgehend verwendete Gittersystem ist das geozentrische Datum von Australien

· Qualität und Angemessenheit der topografischen Kontrolle. 1994; Kartengitterzone 55 (GDA94_Z55), auch als ELSG 28355 bezeichnet. Die

angegebenen Azimute beziehen sich ebenfalls auf MGA55

(GDA94_Z55).

· Die topografische Kontrolle ist aufgrund der Genauigkeit der Lidar-Daten von unter

10 cm

ausgezeichnet.

Datenabstand und · Datenabstand für die Berichterstattung über · Der Datenabstand ist für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse

-verteilung Explorationsergebnisse. geeignet - ein Beleg hierfür ist die verbesserte Vorhersagbarkeit von hochgradigen

· Ob der Datenabstand und die Verteilung ausreichend sind, um Gold-Antimon-Durchschneidungen.

den Grad der geologischen und gehaltlichen Kontinuität zu · Derzeit reichen der Datenabstand und die Verteilung nicht für die

ermitteln, der für die angewandten Verfahren zur Schätzung der Berichterstattung über Mineralressourcenschätzungen aus. Dies kann sich jedoch

Mineralressourcen und Erzreserven sowie für die ändern, wenn das Wissen über gehaltbestimmende Faktoren durch zukünftige

Klassifizierungen angemessen Bohrprogramme

ist. zunimmt.

· Ob eine Probenzusammenfassung angewendet wurde. · Die Proben wurden in Tabelle 3 für niedrigere Gehalte zu einem Durchschnittsgehalt

von 1 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 2,0 m und für höhere Gehalte zu einem

Durchschnittsgehalt von 5 g/t AuEq über eine Mächtigkeit von 1,0 m zusammengefasst.

Alle Einzelanalysen über 0,1 g/t AuEq wurden in Tabelle 4 ohne Zusammenfassung auf

zwei Dezimalstellen genau angegeben.

Ausrichtung der Daten in · Ob die Ausrichtung der Probenahme eine unverzerrte Erfassung · Die tatsächliche Mächtigkeit der gemeldeten mineralisierten Abschnitte wird auf

Bezug auf die möglicher Strukturen gewährleistet und inwieweit dies unter etwa 50-80 % der beprobten Mächtigkeit geschätzt.

geologische Berücksichtigung des Lagerstättentyps bekannt

Struktur ist. · Die Bohrungen sind in einer optimalen Richtung ausgerichtet, wenn man die

· Wenn davon ausgegangen wird, dass die Beziehung zwischen der Kombination aus der Ausrichtung des Wirtsgesteins und dem offensichtlichen Einfluss

Bohrrichtung und der Ausrichtung wichtiger mineralisierter der Adern auf den Gold- und Antimon-Gehalt

Strukturen zu einer Verzerrung der Probenahme geführt hat, berücksichtigt.

sollte dies bewertet und, falls wesentlich, berichtet · Die steile Ausrichtung einiger Adern kann zu einer scheinbaren Zunahme der

werden. Mächtigkeit einiger Durchschneidungen führen, doch sind weitere Bohrungen

erforderlich, um dies zu

quantifizieren.

· Aus den bisher gesammelten Daten lässt sich keine Verzerrung der Probenahme

erkennen (die Bohrlöcher durchschneiden die mineralisierten Strukturen in einem

moderaten

Winkel).

Proben-Sicherheit · Maßnahmen zur Gewährleistung der Probensicherheit. · Die Bohrkerne werden entweder vom Bohrunternehmen oder vom Außendienstpersonal des

Unternehmens zum Kernprotokollierungslager in Kilmore geliefert. Die Proben werden

vom Unternehmenspersonal im Kernlager in Kilmore markiert und mit einer

automatisierten Diamantsäge geschnitten, in Säcke verpackt und anschließend auf

fest verschnürte Paletten verladen, bevor sie vom Unternehmenspersonal per Lkw nach

Bendigo transportiert und dem Labor übergeben werden. Es gibt in keiner Phase des

Prozesses oder in den Daten Hinweise auf Probleme hinsichtlich der

Probensicherheit.

Audits oder Überprüfungen · Die Ergebnisse etwaiger Audits oder Überprüfungen der · Die kontinuierliche Überwachung der CRM-Ergebnisse, Leerproben und Doppelproben

Probenahmetechniken und wird von Geologen und dem Datengeologen des Unternehmens durchgeführt. Herr Michael

Daten. Hudson von SXG verfügt über die Orientierungs-, Protokollierungs- und

Untersuchungsdaten.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Kriterien Erläuterung zum JORC-Code Kommentar

Mineralrecht · Art, Referenzname/-nummer, Lage und Eigentumsverhältnisse · Das Sunday Creek-Projekt, früher bekannt als Clonbinane-Projekt, fällt

und Landbesitz einschließlich Vereinbarungen oder wesentlicher Fragen mit Dritten wie unter die Retentionslizenz RL 6040 und ist von der Explorationslizenz

Status Joint Ventures, Partnerschaften, Überlizenzgebühren, Landrechte der EL6163 und der Explorationslizenz EL7232 umgeben. Alle Lizenzen befinden

Ureinwohner, historische Stätten, Wildnis- oder Nationalparkgebiete und sich zu 100 % im Besitz von Clonbinane Goldfield Pty Ltd, einer

Umweltbedingungen. hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Southern Cross Gold

· Die Sicherheit der zum Zeitpunkt der Berichterstattung bestehenden Ltd.

Rechte sowie alle bekannten Hindernisse für den Erhalt einer ·

Betriebsgenehmigung in dem

Gebiet.

Explorationen durch · Anerkennung und Bewertung der Exploration durch andere Parteien. · Das Sunday Creek-Projekt ist eine hochgradige orogene (oder epizonale)

anderen Parteien Lagerstätte vom Typ Fosterville. Im Projektgebiet wurde seit den 1880er

Jahren bis in die frühen 1900er Jahre hinein in kleinem Maßstab Bergbau

betrieben. Die historische Produktion erfolgte über mehrere kleine Schächte

und Alluvialabbaugebiete innerhalb der Clonbinane-Goldfeld-Lizenzen.

Bemerkenswerte Fördermengen wurden im Clonbinane-Gebiet erzielt, wobei die

Gesamtproduktion mit 41.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 33 g/t Gold

angegeben wurde (Leggo und Holdsworth,

2013)

· Die Arbeiten im und in der Nähe des Sunday Creek-Projektgebiets durch

frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich in der Regel auf die

Suche nach großvolumigen, flachen Lagerstätten. Beadell Resources war das

erste Unternehmen, das tiefere Ziele anbohrte, und Southern Cross hat die

Arbeiten im Sunday Creek-Projektgebiet fortgesetzt.

· EL54 - Eastern Prospectors Pty Ltd

Gesteinsprobenahme rund um die Minen Christina, Apollo und Golden Dyke.

Gesteinsprobenahme im Schacht der Christina-Mine. Widerstandsmessung über

dem Golden Dyke. Fünf Diamantbohrlöcher rund um Christina, von denen zwei

analysiert

wurden.

· ELs 872 & 975 - CRA Exploration Pty Ltd

Die Exploration konzentrierte sich auf die Suche nach niedriggradigen

Lagerstätten mit hohem Erzgehalt. Die Schürfrechte wurden aufgegeben,

nachdem sich das Gebiet als vielversprechend, aber nicht wirtschaftlich

erwiesen

hatte.

Bachablagerungsproben in der Umgebung des Golden Dyke und des Reedy Creek.

Die Ergebnisse waren in der Umgebung des Golden Dyke besser. 45

Haldenproben aus den alten Abbaustätten des Golden Dyke zeigten eine gute

Korrelation zwischen Gold, Arsen und

Antimon.

Bodenproben über dem Golden Dyke zur Abgrenzung des Dykes und der

Mineralisierung. Zwei, parallel zum Golden Dyke verlaufende Bohrungen, die

auf Bodenanomalien abzielten. Die Bohrungen wurden inzwischen von SXG

saniert.

· ELs 827 & 1520 - BHP Minerals Ltd

Exploration mit dem Ziel einer Goldmineralisierung im Tagebau am Rande der

SXG-Konzessionen.

· ELs 1534, 1603 & 3129 - Ausminde Holdings Pty Ltd

Ausrichtung auf flach liegendes, niedriggradiges Gold. Grabenaushub rund um

das Golden-Dyke-Prospektgebiet und Auswertung der Ergebnisse zusammen mit

den CRA-Costeans. 29 RC-/Aircore-Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 959 m

wurden in den Zielgebieten Apollo, Rising Sun und Golden Dyke

niedergebracht.

· ELs 4460 & 4987 - Beadell Resources Ltd

Die ELs 4460 und 4497 wurden Beadell Resources im November 2007 erteilt.

Beadell bohrte erfolgreich 30 RC-Bohrlöcher, darunter zweite

Diamantbohrlöcher in den Zielgebieten Golden

Dyke/Apollo.

· Beide Lizenzen wurden Ende 2012 zu 100 % von Auminco Goldfields Pty Ltd

erworben und zu einer einzigen Lizenz EL4987 zusammengefasst.

· Nagambie Resources Ltd erwarb Auminco Goldfields im Juli 2014. EL4987 lief

Ende 2015 aus; in dieser Zeit beantragte Nagambie Resources eine

Retentionslizenz (RL6040) für eine Fläche von drei Quadratkilometern im

Rahmen des Sunday Creek-Projekts. RL6040 wurde im Juli 2017

erteilt.

· Clonbinane Goldfield Pty Ltd wurde im Februar 2020 von Mawson Gold Ltd

übernommen.

Mawson bohrte 30 Bohrlöcher über 6.928 m und machte die ersten Entdeckungen

in der

Tiefe.

Geologie · Lagerstättentyp, geologische Lage und Art der · Siehe die Beschreibung im Hauptteil der Pressemitteilung.

· Mineralisierung.

Bohrlochinformationen · Eine Zusammenfassung aller Informationen, die für das Verständnis der · Siehe Anhänge

Explorationsergebnisse wesentlich sind, einschließlich einer

tabellarischen Aufstellung der

folgenden

· Informationen für alle wesentlichen Bohrlöcher:

o Ost- und Nordkoordinaten des Bohrlochkragens

o Höhe oder RL (Reduced Level - Höhe über dem Meeresspiegel in Metern)

des

Bohrlochkragens

o Neigung und Azimut des Bohrlochs

o Bohrlochlänge und Abfangtiefe

o Bohrlochlänge.

· Wenn der Wegfall dieser Informationen damit begründet wird, dass sie

nicht wesentlich sind und dieser Wegfall das Verständnis des Berichts

nicht beeinträchtigt, sollte die kompetente Person klar darlegen, warum

dies der Fall

ist.

Methoden zur · Bei der Berichterstattung über Explorationsergebnisse sind · Siehe Weitere Informationen und Berechnung der Metalläquivalente im

Datenaggregation Gewichtungs- und Mittelwertbildungstechniken, die Abschneidung von Haupttext der

Höchst- und/oder Mindestgehalten (z. B. das Abschneiden von Pressemitteilung.

hochgradigen Abschnitten) sowie Cutoff-Gehalte in der Regel wesentlich

und sollten angegeben

werden.

· Wenn aggregierte Abschnitte kurze Abschnitte mit hochgradigen

Ergebnissen und längere Abschnitte mit niedriggradigen Ergebnissen

umfassen, sollte das für die einer solchen Aggregation verwendete

Verfahren angegeben und einige typische Beispiele für solche

Aggregationen detailliert dargestellt

werden.

· Die für die Angabe von Metalläquivalentwerten verwendeten Annahmen

sollten klar dargelegt

werden.

Beziehung · Diese Zusammenhänge sind bei der Berichterstattung über · Siehe die Angabe der tatsächlichen Mächtigkeiten im Hauptteil der

zwischen Explorationsergebnisse besonders Pressemitteilung.

Mineralisierung wichtig.

und · Ist die Geometrie der Mineralisierung in Bezug auf den Bohrlochwinkel

Abschnittslängen bekannt, sollte deren Beschaffenheit angegeben

werden.

· Falls dies nicht bekannt ist und nur die Bohrlochlängen angegeben

werden, sollte dies ausdrücklich vermerkt werden (z. B.

Bohrlochlänge

· , tatsächliche Mächtigkeit unbekannt).

Diagramme · Zu jeder gemeldeten bedeutenden Entdeckung sollten geeignete Karten · Die Ergebnisse der Diamantbohrungen sind in den Abbildungen der Mitteilung

und Schnitte (mit Maßstäben) sowie tabellarische Aufstellungen der dargestellt.

Abschnitte beigefügt werden. Diese sollten unter anderem eine

Draufsicht auf die Bohrlochkragenstandorte und geeignete

Schnittansichten

enthalten.

Ausgewogene · Wenn eine umfassende Berichterstattung über alle · Alle Ergebnisse über 0,1 g/t Au wurden in dieser Mitteilung tabellarisch

Berichterstattung Explorationsergebnisse nicht praktikabel ist, sollte eine aufgeführt. Die Ergebnisse gelten als repräsentativ und sind nicht

repräsentative Berichterstattung sowohl über niedrige als auch über verzerrt.

hohe Gehalte und/oder Mächtigkeiten erfolgen, um eine irreführende · Kernverluste werden, sofern wesentlich, in den tabellarischen

Darstellung der Explorationsergebnisse zu Bohrschnittstellen

vermeiden. angegeben.

Sonstige wesentliche · Andere Explorationsdaten sollten, sofern sie aussagekräftig und · Vorläufige Tests wurden am 11. Januar 2024 veröffentlicht. Dadurch wurde

Explorationsdaten wesentlich sind, berichtet werden, einschließlich (aber nicht das allgemeine metallurgische Testverfahren für Proben aus den

beschränkt auf): geologische Beobachtungen; Ergebnisse Sunday-Creek-Lagerstätten festgelegt und die Grundlage für die Zuversicht

geophysikalischer Untersuchungen; Ergebnisse geochemischer geschaffen, dass eine wirtschaftliche Gewinnung des enthaltenen Goldes und

Untersuchungen; Massenproben - Größe und Aufbereitungsmethode; Antimons in drei separate Produkte möglich

metallurgische Testergebnisse; Schüttdichte, Grundwasser, geotechnische ist:

und Gesteinsmerkmale; potenziell schädliche oder kontaminierende o Metallisches Goldprodukt durch Schwerkraftgewinnung

Substanzen. o Antimon-Gold-Flotationskonzentrat

o Pyrit-Arsenopyrit-Gold-Flotationskonzentrat

· Die Untersuchungen wurden nun auf Proben aus weiteren Zonen der

Mineralvorkommen ausgeweitet und dienen der Verfeinerung der

metallurgischen Verfahren. Ziel war es, Aspekte der

Antimonkonzentratproduktion zu verbessern, die Goldgewinnung zu einem

hochgradigen metallischen Produkt zu maximieren und die Beschaffenheit des

Goldvorkommens weiter zu

untersuchen.

· Die von den ALS Burnie Laboratories durchgeführten Arbeiten konzentrierten

sich

auf:

o Verbesserung der Selektivität zwischen Sulfidmineralien in der

Antimon-Flotationsstufe bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen

Gesamtgoldausbeute.

o Weiterverarbeitung der Flotationskonzentrate, um das metallurgische

Verhalten des enthaltenen Goldes zu

bewerten.

o Mineralogische Untersuchung ausgewählter Produktproben.

· Es wurde nachgewiesen, dass unter geeigneten Prozessbedingungen eine hohe

Antimon- und Goldausbeute aufrechterhalten werden konnte, während Arsen und

Eisensulfide in der ersten Flotationsstufe zurückgehalten wurden. Das

erzeugte Antimonkonzentrat (~50 % Sb, <0,2 % As) gilt als attraktiv für den

Schmelzmarkt.

· Die Antimonausbeute im Konzentrat variierte je nach Aufgabematerial und

lag bei den aus den antimonreichen Zonen getesteten Proben zwischen 83 %

und 93

%.

· Zusätzliches metallisches Gold wurde durch Schwerkraftabscheidung aus dem

Flotationskonzentrat

gewonnen.

· Der Goldgehalt des Konzentrats hängt vom Anteil des mit

Arsen-Eisensulfiden verbundenen Golds im Aufgabematerial, dem Verhältnis

von Gold zu Antimon im Aufgabematerial, dem in das metallische Goldprodukt

gewonnenen Gold sowie der Flotationsrate von Gold in der ersten

Flotationsstufe

ab.

· Bei allen getesteten Proben wurde eine hohe Gesamtgoldausbeute erzielt.

· Weitere Arbeiten

o Zusätzliche Charakterisierungsuntersuchungen in den Lagerstättenzonen

o Locked-Cycle-Tests zur Bestätigung der Gesamtausbeuten

o Optimierung der mehrstufigen Reinigung zur Maximierung der

Konzentratqualität

o Pilotanlagenbewertung größerer Proben

o Studien zur Auslegung der Verarbeitungsanlage mit Zieltermin für die

Fertigstellung im ersten Quartal

2027

Weitere Arbeiten · Art und Umfang der geplanten weiteren Arbeiten (z. B. Tests zur · Das Unternehmen hat angekündigt, bis zum 1. Quartal 2027 insgesamt 200.000

Ermittlung lateraler oder vertikaler Ausdehnungen oder groß angelegte m zu bohren.

Step-out-Bohrungen).

· Diagramme, die die Bereiche möglicher Erweiterungen deutlich · Siehe Diagramme in der Präsentation, die aktuelle und zukünftige Bohrpläne

hervorheben, einschließlich der wichtigsten geologischen hervorheben.

Interpretationen und zukünftiger Bohrgebiete, sofern diese

Informationen nicht wirtschaftlich sensibel

sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83882

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83882&tr=1

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