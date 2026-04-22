IRW-News: Zefiro Methane Corp.: Zefiro-Tochtergesellschaft erzielt erste Umsätze durch den Einsatz des patentierten Werkzeugs zur Erweiterung von Bohrlochverrohrungen von Radial Casing Solutions

IRW-PRESS: Zefiro Methane Corp.: Zefiro-Tochtergesellschaft erzielt erste Umsätze durch den Einsatz des patentierten Werkzeugs zur Erweiterung von Bohrlochverrohrungen von Radial Casing Solutions

- Zefiro hat seine allerersten Einnahmen aus einem patentierten Werkzeug zur Erweiterung von Bohrlochverrohrungen erzielt, nachdem zwei Firmenkunden der Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. das REED-Gerät von Radial Casing Solutions auf Bohrloch-Baustellen in Pennsylvania eingesetzt haben.

- Diese beiden nachweislich erfolgreichen Einsätze bei Drittkunden ermöglichen es P&G, das REED-Gerät weiter an andere lizenzierte Endnutzer in den Vereinigten Staaten zu vermarkten, da P&G neben anderen von RCS entwickelten Technologien auch der exklusive US-Patentlizenzinhaber für REED ist.

- Mit diesem Spektrum an hochentwickeltem geistigen Eigentum stärkt Zefiro seinen Wettbewerbsvorteil als führendes Unternehmen im Bereich Plug-and-Abandonment in Nordamerika weiter.

Bradford, Pennsylvania - 21. April 2026 / IRW-Press / Zefiro Methane Corp. (Cboe Canada: ZEFI) (Frankfurt: Y6B) (OTCQB: ZEFIF) (das Unternehmen, Zefiro oder ZEFI) freut sich bekannt zu geben, dass zwei kommerzielle Einsätze der patentierten Technologie zur Erweiterung von Bohrlochverrohrungen, dem Radial Elastomer Expansion Device (REED), für zwei Unternehmenskunden aus dem Rohstoffsektor an Standorten in Pennsylvania erfolgreich abgeschlossen wurden.

Dieser erfolgreiche Einsatz der Zefiro-Tochtergesellschaft Plants & Goodwin, Inc. (P&G) markiert die allerersten Erträge des Unternehmens aus diesem geistigen Eigentum - eine Einnahmequelle zur Ergänzung von Zefiros Kerngeschäft. In den letzten beiden Geschäftsquartalen zusammen waren diese Aktivitäten maßgeblich für die Erzielung von mehr als 22 Mio. USD Umsatz und einem bereinigten EBITDA von 3,8 Mio. USD verantwortlich (Pressemitteilung).

Das REED-Gerät basiert auf einer patentierten Technologie von Radial Casing Solutions Ltd. (RCS), bei der hydraulischer Druck an der Oberfläche genutzt wird, um Elastomer-Elemente an der Innenseite der Bohrlochverrohrung zu erweitern und so Lecks zu verschließen. Vereinfacht ausgedrückt wird die Verrohrung im Inneren eines Bohrlochs durch REED aufgeweitet, um zu verhindern, dass Gase wie Methan aus unterirdischen Lecks an die Oberfläche gelangen. Dieses häufige Problem erfordert manchmal, dass Bohr- oder Verschlussarbeiten nachgebessert werden müssen, nachdem sie eigentlich abgeschlossen waren. Der proaktive Einsatz von REED verhindert, dass solche Nachbesserungsarbeiten notwendig werden, und kann Unternehmen wie P&G, die Öl- und Gasbohrlöcher verschließen, einen zusätzlichen Mehrwert bieten, den sie ihren Kunden anbieten können.

Im August 2024 gab Zefiro bekannt, dass P&G eine Minderheitsbeteiligung an RCS erworben hat, das zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Namen Winterhawk Well Abandonment Ltd. firmierte. P&G hat außerdem einen exklusiven Patentlizenzvertrag für die US-Patente von RCS abgeschlossen, wodurch P&G das einzige Unternehmen ist, das die Innovationen von RCS wie REED in den Vereinigten Staaten nutzen oder unterlizenzieren darf.

Weitere Informationen zu REED finden Sie auf der Website von RCS: https://radialcs.com/about-radial-elastomer-expansion-device-reed/

Luke Plants, der Senior Vice President of Corporate Development bei Zefiro, erklärte dazu: Wir freuen uns sehr, diese Einsätze durchgeführt und unsere Strategie zur optimalen Nutzung der Technologien von RCS, für deren US-Patente wir eine exklusive Lizenz besitzen, weiter vorangetrieben zu haben. Gas gelangt häufig durch anhaltenden Druck im Bohrloch oder durch Entlüftungsströme der Oberflächenverrohrung an die Oberfläche. Wenn dies geschieht, können die Kosten für die Behebung des Problems im Bereich von Hunderttausenden bis zu Millionen US-Dollar liegen. Dagegen kostet die Verwendung des REED-Geräts zur Erweiterung der Bohrlochverrohrung nur einen Bruchteil dieses Betrags. Wir haben REED nun in das modulare, schlüsselfertige Plug-and-Abandonment-Paket von P&G aufgenommen. Durch die Vergabe von Lizenzen für diese Technologie in größerem Umfang können wir diese Lösung nun auch anderen Betreibern in den Vereinigten Staaten anbieten.

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Proben der Bohrlochverrohrung nach der Erweiterung werden in der Werkstatt von RCS gezeigt und veranschaulichen das durch den Einsatz des REED-Geräts erzielte Ergebnis

Leser, die Nachrichtenaggregationsdienste nutzen, können obige Inhalte möglicherweise nicht sehen. Bitte besuchen Sie SEDAR+ oder den Bereich Investors auf der Website des Unternehmens, um eine Version dieser Pressemitteilung mit allen veröffentlichten Materialien zu erhalten.

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Radial Casing Solutions hat ein Video veröffentlicht, in dem P&G-CEO Luke Plants über die Vorteile und die Bedeutung dieser Technologie berichtet. Bitte klicken Sie hier, um das Video auf YouTube anzusehen.

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Über Zefiro Methane Corp.

Zefiro ist ein US-Umweltdienstleistungsunternehmen, das sich auf die strategische Reduzierung von Methanemissionen konzentriert. Zu seinen vollständig integrierten Kerngeschäften gehören das Verschließen von Öl- und Gasbohrlöchern sowie die Messung von Methanleckagen. Im Jahr 2025 war Zefiro der erste Projektentwickler überhaupt, der Emissionszertifikate verkaufte, die nach der Orphan Well-Methodik des ACR (Accredited Carbon Registry) generiert wurden. Zefiro nutzt zudem das Fachwissen seines Teams, um ein Portfolio proprietärer Umwelttechnologien zu entwickeln, die weltweit kommerzialisiert werden können. Nähere Informationen über Zefiro finden Sie auf unserer Website unter https://www.zefiromethane.com/ oder folgen Sie Zefiro auf LinkedIn.

Im Namen des Board of Directors des Unternehmens

ZEFIRO METHANE CORP.

Catherine Flax

Chief Executive Officer

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Zefiro Investor Relations

1 (800) 274-ZEFI (274-9334)

investor@zefiromethane.com

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