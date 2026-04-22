Italien: Lehnen mögliche Verlegung von UniCredit-Hauptsitz ab

Rom, 22. ⁠Apr (Reuters) - Die italienische Regierung lehnt eine mögliche Verlegung des Hauptsitzes oder zentraler Funktionen der heimischen Großbank UniCredit im Zuge einer Commerzbank-Übernahme nach Deutschland ab. "Selbstverständlich wären wir nicht dafür", sagte Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung ‌in Rom. Ein Sprecher von UniCredit betonte, dass das Institut keine Pläne habe, seinen Hauptsitz im Rahmen einer möglichen Übernahme des Frankfurter Instituts nach ⁠Deutschland zu ⁠verlegen. "Wie UniCredit wiederholt erklärt hat, befindet sich der Hauptsitz der Gruppe in Italien und wird dort auch bleiben. Es gab keine Diskussionen oder gar Forderungen, die dem widersprechen", sagte der Sprecher.

Unter anderem hatte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Armand Zorn, gefordert, dass im Falle einer Übernahme der ‌Commerzbank durch die UniCredit der Hauptsitz des ‌neuen Instituts in Deutschland sein müsse.

Die Expansionspläne von UniCredit in Deutschland bewertete der italienische Wirtschaftsminister grundsätzlich positiv. Es handle sich um ein ehrgeiziges Projekt mit einer ⁠wichtigen wirtschaftlichen Grundlage, sagte Giorgetti.

UniCredit ist bereits der größte Aktionär der Commerzbank ‌und bereitet ein Übernahmeangebot vor. Mit der ⁠Offerte wollen die Italiener ihren Anteil von knapp unter 30 Prozent wenigstens etwas darüber heben. Die Commerzbank pocht auf ihre Eigenständigkeit und wird dabei von der Bundesregierung unterstützt.

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp machte in ‌einer Video-Botschaft an die Beschäftigten ihren ⁠Standpunkt am Mittwoch nochmals deutlich: "Unter dem ⁠Strich sehen wir keinen überzeugenden Plan für einen Zusammenschluss." Die von UniCredit-Chef Andrea Orcel skizzierten Vorteile einer Fusion blieben vage. "Es ist bemerkenswert, dass UniCredit über 18 Monate gebraucht hat, um einen Plan vorzulegen, der die zentralen Treiber unseres Geschäftsmodells nicht erfasst."

Orcel hatte dem Frankfurter Institut in seiner jetzigen Form die Zukunftsfähigkeit abgesprochen und eine Strategie vorgestellt, mit der der Nettogewinn der Commerzbank deutlich gesteigert werden könne.

(Bericht von Giuseppe ⁠Fonte, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Sabine Wollrab - Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)