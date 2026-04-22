Düngerhersteller

K+S erhöht nach gutem ersten Quartal den Jahresausblick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Düngerhersteller K+S blickt nach einem guten ersten Quartal optimistischer auf das laufende Jahr. Nach dem sehr guten Start des Auftausalzgeschäfts zu Jahresbeginn verlief das Geschäft auch in der zweiten Hälfte des Quartals besser als erwartet, teilte das MDax-Unternehmen am Mittwoch in Kassel mit. Für 2026 wird nun ein operatives Ergebnis von 630 bis 730 Millionen Euro angepeilt. Bisher hatte ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 600 bis 700 Millionen Euro auf dem Zettel gestanden - nach 613 Millionen Euro 2025.

Im ersten Quartal lag das operative Ergebnis nach vorläufigen Zahlen bei rund 280 Millionen Euro und damit laut Unternehmensangaben deutlich über den Markterwartungen. Im Vorjahr wurden hier 201 Millionen Euro erzielt. Der freie Barmittelfluss stieg von 32 Millionen Euro im Vorjahr auf rund 87 Millionen. Auch hier wurden die Markterwartungen übertroffen.

K+S will die vollständigen Zahlen für das erste Quartal am 11. Mai veröffentlichen./err/stk

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