K+S überrrascht mit Ergebnissprung - Jahresziele erhöht

Frankfurt, ⁠22. Apr (Reuters) - Der Düngemittel- und Salzhersteller K+S hebt nach einem überraschend deutlichen Ergebnisanstieg im vergangenen Quartal seine Jahresziele an. Das operative Ergebnis (Ebitda) soll ‌im laufenden Jahr nun zwischen 630 und 730 Millionen Euro liegen, wie das Kasseler Unternehmen ⁠am Mittwoch ⁠mitteilte. Bislang hatte K+S 600 bis 700 (Vorjahr: 613) Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im ersten Quartal kletterte das Ergebnis nach vorläufigen Zahlen auf rund 280 Millionen Euro nach ‌201 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten ‌hatten 225 Millionen Euro erwartet.

Neben einem sehr guten Start in das Geschäft mit Auftausalz lief es ⁠bei K+S auch in der Landwirtschaftssparte besser als ‌gedacht. Hier profitierte der ⁠Konzern von höheren Absatzmengen und gestiegenen Durchschnittspreisen. Für den Rest des Jahres geht K+S von einer anhaltend positiven Preisentwicklung im ‌Geschäft mit Düngemitteln ⁠aus. Sollten die Preise weiter ⁠deutlich anziehen, könnte das obere Ende der Ergebnisspanne erreicht werden. Im Gegenzug könnte ein länger andauernder Nahost-Krieg die Ertragssituation in der Landwirtschaft belasten und das Ergebnis an das untere Ende der Prognose drücken.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)