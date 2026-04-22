Kanzleramtschef: Gesetzliche Rente "ganz wesentlicher Teil" der Altersvorsorge

Berlin, 22. ⁠Apr (Reuters) - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat versucht, die Aufregung um Äußerungen des Kanzlers zur gesetzlichen Rente zu beruhigen. Die gesetzliche Rente werde auch in Zukunft einen "ganz wesentlichen Teil" der Altersvorsorge ausmachen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch den Sendern RTL und ‌ntv. Frei wies zugleich den Vorwurf zurück, dass Merz mit seinen Aussagen zur Rente für Verunsicherung gesorgt habe. Vor allem SPD und Grüne hatten zuvor kritisiert, ⁠dass der ⁠CDU-Chef die gesetzliche Rente als "Basisabsicherung" bezeichnet hatte.

"Der Bundeskanzler hat lediglich auf etwas hingewiesen, wozu sich die Rente in den vergangenen Jahren immer stärker entwickelt hat", sagte Frei. "Wenn die Lücke groß wird, dann ist es eben so, dass wir betriebliche und private Elemente stärken müssen", fügte er hinzu. Er verwies ‌auf entsprechende Beschlüsse der schwarz-roten Koalition, neben der ‌gesetzlichen Rentenversicherung einerseits die Betriebsrenten und andererseits die private Altersvorsorge zu stärken. "Nichtsdestotrotz muss man natürlich große Unterschiede machen zwischen denen, die heute noch alle Möglichkeiten haben, für ⁠ihr Alter vorzusorgen, und denen, die mitten im Leben stehen oder kurz vor ‌der Rente und diese Möglichkeiten nicht haben", ⁠sagte Frei.

Die Kritik hatte sich daran entzündet, dass Millionen Menschen vor allem in Ostdeutschland derzeit nur die gesetzliche Rente zur Verfügung haben. Deshalb will die Koalition die kapitalgedeckte Versorgung als wichtiges Zusatzelement auch angesichts ‌der demografischen Veränderungen ausbauen. Die Koalition ⁠hatte zudem bis 2031 festgelegt, dass ⁠die sogenannte Haltelinie bei 48 Prozent festgeschrieben wird. Diese definiert beim Renteneintritt das Verhältnis zwischen den durchschnittlichen letzten Gehältern und dem Rentenanspruch.

Frei wies zudem darauf hin, dass man den Ergebnissen der Alterssicherungskommission nicht vorgreifen wolle, die Ende Juni ihre Ergebnisse für eine umfassende Rentenreform vorlegen soll. Mit Blick auf die Kritik aus der SPD zeigte Frei sich zuversichtlich, dass eine Einigung zur Rentenreform innerhalb der Koalition möglich sei. Niemand könne vor den mathematischen ⁠Wahrheiten davonlaufen. "Und wir haben einen guten Geist in der Koalition."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)