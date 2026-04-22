Kartellermittlungen gegen Booking.com in Italien

Reuters · Uhr
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Rom, ⁠22. Apr (Reuters) - Wegen mutmaßlich unlauterer Praktiken bei der Rangfolge und Präsentation von Unterkünften auf Booking.com hat Italien Kartellermittlungen ‌gegen die Buchungsplattform eingeleitet. Nach Darstellung des Unternehmens erhielten Unterkünfte den Status ⁠als "Preferred ⁠Partner" oder "Preferred Partner Plus" auf Grundlage ihrer Service-Qualität und ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses, teilte die Wettbewerbsbehörde am Mittwoch mit. Stattdessen scheine die Höhe der ‌Provision für Booking.com der ‌entscheidende Faktor zu sein. Daher seien Geschäftsräume der Buchungsplattform durchsucht worden.

Partnerunternehmen von ⁠Booking.com werden in den Suchergebnissen prominent ‌platziert. Das Unternehmen ⁠betonte, mit den Behörden zu kooperieren. Die Teilnahme an den genannten Programmen sei für Unterkünfte freiwillig. ‌Sie entsprächen ⁠den geltenden Verbraucherschutzvorschriften, "wobei ein ⁠Gleichgewicht zwischen den Interessen unserer Partner gewahrt bleibt und Kunden weiterhin von einer großen Auswahl profitieren".

(Bericht von Giulia Segreti; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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