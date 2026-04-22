Konjunkturpessimismus in Großbritannien: Schlechtes Omen für Starmer vor Kommunalwahl

22. Apr (Reuters) - ⁠Britische Verbraucher blicken so pessimistisch auf die Konjunktur wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1978. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage hervor, die zeigt, dass der Iran-Krieg und die kräftig gestiegenen Ölpreise ‌die Haushalte stark belasten: Das Barometer des Marktforschungsunternehmens Ipsos, das die Kluft zwischen Optimisten und Pessimisten misst, fiel diesen Monat auf ein Rekordtief ⁠von minus ⁠72 Punkten. Damit lag es noch unter dem bisherigen Tiefststand von minus 68 Punkten vor einem Jahr, als US-Präsident Donald Trump weitreichende Importzölle verhängte. Die Briten ächzen derzeit unter stark gestiegenen Lebenshaltungskosten infolge des Ölpreisschocks durch den Nahost-Krieg. Die Verbraucherpreise legten im März um 3,3 Prozent im ‌Vergleich zum Vorjahresmonat zu.

Im Februar hatte die ‌Teuerungsrate auf der Insel bei 3,0 Prozent gelegen. Zum Vormonat zogen die Preise im März um 0,7 Prozent an. Als Inflationstreiber erwies sich dabei der Spritpreis, ⁠der um 8,7 Prozent kletterte, der kräftigste Anstieg seit Juni 2022.

Die wirtschaftliche ‌Stimmung im Vereinigten Königreich ist derzeit ⁠schlechter als während der globalen Finanzkrise von 2008 und der Rezession von 1980, die zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit führte – ein schlechtes Zeichen für die Regierung von Premierminister Keir Starmer vor ‌den Kommunalwahlen im nächsten Monat. Der ⁠Labour-Regierungschef ist zudem politisch unter Druck ⁠geraten. Der ehemals hochrangige Mitarbeiter des Außenministeriums Olly Robbins, der erst kürzlich entlassen worden war, warf Starmers Büro vor, im vergangenen Jahr wiederholt auf die rasche Ernennung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington gedrungen zu haben. Mandelson wurde im September als Botschafter entlassen und steht im Verdacht, als Minister im britischen Kabinett 2009 vertrauliche Informationen an den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergegeben zu haben.

(Bericht von Andy ⁠bruce, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)