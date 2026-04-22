Kostenloses Girokonto bei comdirect: 250 € Prämie für Neukunden

Das Wichtigste in Kürze Beim comdirect Girokonto* sind aktuell bis zu 250 € Prämie möglich.

Prämie möglich. Bonus: 100 € Prämie + 150 € Kontowechselprämie

Zusätzlich: 1,75 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für 6 Monate

Konto unter Bedingungen 0 € Kontoführung

Angebot gilt für Neukunden bis 02.06.2026

Angebot gilt auch für das comdirect Gemeinschatfskonto*

comdirect Girokonto: 250 € Prämie + Zinsen kombinieren

Die comdirect* bietet aktuell eines der attraktivsten Girokonto-Angebote für Neukunden. Neben einer Prämie von bis zu 250 € erhältst du zusätzlich ein Tagesgeldkonto mit Verzinsung. Besonders interessant: Die Prämie lässt sich mit relativ klaren Bedingungen erreichen – vor allem für alle, die ohnehin über einen Kontowechsel nachdenken.

Bis zu 250 € Prämie: So sicherst du dir den Bonus

Die 100 € Prämie erhältst du, wenn du während der Kontoeröffnung der E-Mail-Kommunikation zustimmst und diese Einwilligung bis zur Auszahlung nicht widerrufst. Zusätzlich müssen in mindestens zwei der ersten vier Monate nach Kontoeröffnung jeweils mindestens 700 € auf dein Konto eingehen – zum Beispiel durch Gehalt, Rente oder BAföG. Die Gutschrift erfolgt ab dem vierten Monat nach Kontoeröffnung.

Die zusätzliche 150 € Kontowechselprämie bekommst du, wenn du innerhalb von drei Monaten den Kontowechsel-Service nutzt und mindestens zwei Zahlungspartner über deine neue Bankverbindung informierst. Dazu zählen etwa Lastschriften für Miete, Strom, Mobilfunk oder Internet sowie Geldeingänge wie dein Gehalt. Auch diese Prämie wird ab dem vierten Monat gutgeschrieben.

Tagesgeld inklusive: 1,75 % Zinsen p. a.

Zum Girokonto* gehört automatisch ein Tagesgeld PLUS-Konto.

1,75 % Zinsen p. a. für 6 Monate

gültig für Guthaben bis 1.000.000 €

ideal für kurzfristig geparktes Geld

Damit kombiniert das Angebot Girokonto, Bonus und Verzinsung in einem Paket.

Leistungen und Vorteile des comdirect Girokontos

Neben der Aktion bietet das Konto die typischen Funktionen einer etablierten Direktbank:

0 € Kontoführung (bei Bedingungen)

(bei Bedingungen) Kostenlose Visa-Debitkarte

Kostenlos Bargeld abheben (je nach Nutzung)

Digitales Banking per App und Web

Integrierter Kontowechsel-Service

Damit eignet sich das Konto sowohl als Hauptkonto als auch für den Wechsel von klassischen Filialbanken.

Für wen sich das Angebot lohnt

Das Angebot ist besonders attraktiv für:

Kunden, die einen Kontowechsel planen

Kunden, die sich eine hohe Prämie sichern möchten

Sparer mit kurzfristiger Liquidität (Tagesgeld-Zinsen)

Kunden, die ein etabliertes Onlinebanking suchen

Fazit

Das comdirect Girokonto* bietet aktuell ein starkes Gesamtpaket aus bis zu 250 € Prämie, 1,75 % Zinsen p. a. und klassischem Onlinebanking. Vor allem für Wechselwillige lohnt sich die Aktion: Wer Gehaltseingänge umstellt und den Kontowechsel-Service nutzt, kann die volle Prämie sichern. Gleichzeitig sorgt das integrierte Tagesgeldkonto für zusätzliche Rendite auf freie Mittel. Dabei gilt dieses Angebot auch für Kunden, die ein Gemeinschaftsdepot* eröffnen möchten.

Mehr von der onvista Ratgeber-Redaktion