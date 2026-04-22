L'Oreal überrascht mit starkem Jahresstart
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist im ersten Quartal stärker als erwartet gewachsen. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse im Jahresvergleich um 7,6 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Fachleute hatten im Schnitt ein geringeres Wachstum erwartet. Das Geschäft in China belebte sich spürbar und auch das Luxusgeschäft wuchs. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine legten am Abend um 2,5 Prozent zu./jha/he
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