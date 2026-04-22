Münchener-Rück-Aufsichtsratschef plädiert für Ex-Chef als Nachfolger

München, 22. ⁠Apr (Reuters) - Münchener-Rück-Aufsichtsratschef Nikolaus von Bomhard würde den ehemaligen Vorstandschef Joachim Wenning offenbar gern als seinen Nachfolger sehen. In seiner am Mittwoch veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung des Rückversicherers am 29. April stellt sich von Bomhard gegen Vorbehalte ‌großer Investoren, was die Besetzung des Chefpostens im Aufsichtsrat durch ehemalige operative Konzernlenker betrifft. "Eine derart kategorische Haltung, die weit über die aktienrechtlichen ⁠Vorgaben hinausgeht, ⁠sehe ich kritisch", sagte von Bomhard laut Redetext. Das Aktienrecht verlangt nur eine "Abkühlphase" von zwei Jahren, ehe ein Vorstandschef nach seinem Rücktritt in den Aufsichtsrat wechseln kann.

Das würde zeitlich für Wenning perfekt passen. Dieser hatte den Vorstandsvorsitz der Münchener Rück zum Jahreswechsel an Christoph Jurecka ‌abgegeben. Von Bomhard ist noch bis 2028 als ‌Aufsichtsrat gewählt. In einem Interview mit dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) wurde er mit Blick auf seinen möglichen Nachfolger noch deutlicher: "Ich halte Joachim Wenning für einen hervorragenden Kandidaten, ⁠er bringt alles mit, was diese Aufgabe erfordert." Auch von Bomhard war ‌nach zwei Jahren Wartezeit an die ⁠Spitze des Aufsichtsrats der Münchener Rück gerückt.

Wichtige Investoren sowie Aktionärsberater lehnen seit einigen Jahren aber einen Wechsel von Vorständen in den Aufsichtsrat grundsätzlich ab. Sie befürchten, dass diese als Aufsichtsrat nicht ‌unabhängig genug agieren und nicht genügend ⁠Distanz zu ihren eigenen früheren ⁠Entscheidungen haben. "Ich halte derartige Bedenken für überzogen", heißt es im Redetext von Bomhards. Die Wartezeit von zwei Jahren sei "ausreichend lang, um den nötigen Abstand zum operativen Geschäft zu gewinnen". Die Forderung, ehemalige Vorstandschefs dürften nicht den Vorsitz des Kontrollgremiums übernehmen, führe "zu Diskontinuität und dem Verlust sehr wertvollen Wissens". Eine fundierte inhaltliche Kontrolle des Vorstands sei nur möglich, wenn die Aufsichtsräte genau wüssten, worauf sie achten müssten.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)