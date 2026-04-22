Netzagentur: Ölversorgung gesichert - Regionale Preissprünge aber möglich

Berlin, ⁠22. Apr (Reuters) - Ein möglicher Stopp des Transits von kasachischem Öl durch Russland nach Deutschland gefährdet ‌nach Einschätzung der Bundesnetzagentur die Versorgungssicherheit nicht. Regionale Preiseffekte könnten ⁠aber ⁠nicht ausgeschlossen werden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Hintergrund ist eine Information von Rosneft Deutschland an die Bundesnetzagentur ‌als Treuhänderin. Demzufolge ‌soll auf Anweisung des russischen Energieministeriums ab dem 1. Mai ⁠2026 kein kasachisches Rohöl mehr durch ‌die Druschba-Pipeline ⁠zur Raffinerie PCK in Schwedt fließen. Die Raffinerie müsse dann zwar mit einer geringeren ‌Kapazitätsauslastung fahren, ⁠hieß es. Rosneft ⁠Deutschland prüfe die Auswirkungen und werde vorhandene Spielräume zur Sicherung der Versorgung nutzen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)