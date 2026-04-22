Novo Nordisk spannend, RTX stark, Intuitive Surgical wächst

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk liefert überzeugende Phase-3-Ergebnisse bei einem neuen Hoffnungsträger. Warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert – und was jetzt charttechnisch zählt.

RTX: Zahlen überzeugen, Prognose steigt

RTX meldet ein starkes Quartal und hebt den Ausblick an. Wir schauen auf die Treiber hinter dem Wachstum und warum der Markt weiter genau hinsieht.

Intuitive Surgical: Robotik mit Rückenwind

Starkes Umsatzwachstum, höhere Prognose und solides Momentum im da-Vinci-Geschäft. Bleibt die MedTech-Erfolgsstory intakt?