Märkte heute
Novo Nordisk spannend, RTX stark, Intuitive Surgical wächst
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: M1 Kliniken, Salzgitter, K+S, Novo Nordisk, Hims & Hers, UnitedHealth, GE Aerospace, 3M, RTX, Intuitive Surgical.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Novo Nordisk: Starke Studiendaten, schwache Aktie?
Novo Nordisk liefert überzeugende Phase-3-Ergebnisse bei einem neuen Hoffnungsträger. Warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert – und was jetzt charttechnisch zählt.
RTX: Zahlen überzeugen, Prognose steigt
RTX meldet ein starkes Quartal und hebt den Ausblick an. Wir schauen auf die Treiber hinter dem Wachstum und warum der Markt weiter genau hinsieht.
Intuitive Surgical: Robotik mit Rückenwind
Starkes Umsatzwachstum, höhere Prognose und solides Momentum im da-Vinci-Geschäft. Bleibt die MedTech-Erfolgsstory intakt?
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