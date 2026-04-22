Märkte heute

Novo Nordisk spannend, RTX stark, Intuitive Surgical wächst

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: M1 Kliniken, Salzgitter, K+S, Novo Nordisk, Hims & Hers, UnitedHealth, GE Aerospace, 3M, RTX, Intuitive Surgical.

Artikel teilen:

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Novo Nordisk: Starke Studiendaten, schwache Aktie?

Novo Nordisk liefert überzeugende Phase-3-Ergebnisse bei einem neuen Hoffnungsträger. Warum der Markt dennoch zurückhaltend reagiert – und was jetzt charttechnisch zählt.

RTX: Zahlen überzeugen, Prognose steigt

RTX meldet ein starkes Quartal und hebt den Ausblick an. Wir schauen auf die Treiber hinter dem Wachstum und warum der Markt weiter genau hinsieht.

Intuitive Surgical: Robotik mit Rückenwind

Starkes Umsatzwachstum, höhere Prognose und solides Momentum im da-Vinci-Geschäft. Bleibt die MedTech-Erfolgsstory intakt?

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UnitedHealth
K+S
Intuitive Surgical
Salzgitter
Vinci
3M
M1 KLINIKEN
R
RTX

Das könnte dich auch interessieren

Märkte heute
Beiersdorf-Zahlen, Coinbase im Wandel, Amazon mit Dealgestern, 10:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Dax Tagesrückblick 21.04.2026
Dax rutscht in die Verlustzone - Allianz trotzt trüber Stimmunggestern, 15:55 Uhr · onvista
Dax Logo
Langjähriger Chef geht
Sieben Grafiken: So entwickelte sich Apple unter Tim Cookgestern, 14:25 Uhr · onvista
Kunden in einem Ladengeschäft von Apple.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News