Berichte über Angriffe auf Schiffe

Ölpreis über 100 Dollar

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Kodda/Shutterstock.com

London, ⁠22. Apr (Reuters) - Berichte über Schüsse auf Containerschiffe in der Straße von Hormus treiben erneut die Ölpreise in die Höhe. Die Preise ‌für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte WTI stiegen in der Spitze um knapp ⁠zwei ⁠Prozent auf bis zu 100,39 Dollar je Barrel und auf bis zu 91,41 Dollar. Mindestens drei Containerschiffe seien in der strategisch wichtigen Meerenge von Schüssen ‌getroffen worden, hieß es am ‌Mittwoch aus maritimen Sicherheitskreisen und von der britischen Behörde für Seehandelsoperationen (UKMTO).

Die Vorfälle ereigneten sich ⁠trotz der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, ‌den Waffenstillstand mit dem ⁠Iran auf unbestimmte Zeit zu verlängern, um Friedensgespräche zu ermöglichen. Der Iran hatte als Reaktion auf eine US-Blockade ‌seiner Häfen Beschränkungen ⁠für Schiffe in der ⁠Straße von Hormus verhängt. Durch die Meerenge wurden vor Beginn des Krieges Ende Februar rund 20 Prozent der weltweiten Öl- und Flüssiggaslieferungen transportiert.

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