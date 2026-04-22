Original-Research: Cabka NV (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: Cabka NV - from First Berlin Equity Research GmbH

22.04.2026 / 11:36 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka NV

     Company Name:                Cabka NV
     ISIN:                        NL00150000S7

     Reason for the research:     Q1/25 Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        22.04.2026
     Target price:                EUR3,40
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cabka N.V. (ISIN:
NL00150000S7) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.

Zusammenfassung:
Der Q1-Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 7% auf EUR47 Mio., womit Cabka
auf dem besten Weg ist, unser Umsatzziel von EUR188 Mio. für 2026 zu
erreichen. Umsatz und Gewinn erholen sich dank eigener Initiativen, einer
optimierten Produktpalette, einer besseren Auslastung und einer strengeren
Kostendisziplin. Die Nachfrage ist trotz der eskalierenden Feindseligkeiten
im Nahen Osten bislang stabil geblieben, auch wenn die Spannungen die Preise
für Neuplastik stark in die Höhe getrieben haben. Cabka ist durch sein
rückwärtsintegriertes Kreislaufmodell relativ gut abgeschirmt. Das
Unternehmen bezieht nur etwa 15% seiner Kunststoffrohstoffe auf dem freien
Markt, ist jedoch weiterhin höheren Energie- und Logistikkosten ausgesetzt.
Dennoch ist Cabka dank seines Kreislaufmodells besser als viele Konkurrenten
in der Lage, Marktschwankungen abzufedern, während es weiterhin die internen
Treiber nutzt, die bereits die Grundlage für den Turnaround gebildet haben.
Wir behalten unsere Kaufempfehlung für Cabka bei einem unveränderten
Kursziel von EUR3,40 (Aufwärtspotenzial: 70%) bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and
maintained his EUR 3.40 price target.

Abstract:
Q1 sales rose 7% YoY to EUR47m putting Cabka on track to hit our 2026 sales
target of EUR188m. Sales and earnings are rebounding on the back of self-help
initiatives, mix, better utilisation, and tighter cost discipline. Demand
has so far remained steady despite the flare-up in Middle East hostilities,
although tensions have driven virgin resin prices sharply higher. Cabka is
relatively well insulated by its backward-integrated circular model. The
company sources only ~15% of plastic inputs on the open market but remains
exposed to higher energy and logistics costs. That said, Cabka's circular
model makes it better equipped than many rivals to absorb market volatility,
while it continues to exploit internal drivers already underpinning the
turnaround story. We remain Buy-rated on Cabka with a EUR3.4 TP (upside: 70%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d7b65602ee7bf4f58fba24d75040deae

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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