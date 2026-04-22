Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH 22.04.2026 / 18:23 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 22.04.2026 Kursziel: EUR 10,70 (bislang: EUR 12,60) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Trendwende in der Ertragsentwicklung bestätigt sich Stabile Umsätze und deutlich verbesserte betriebliche Ergebnisse sowie operative Cashflows trotz widriger Witterungsverhältnisse an einzelnen Standorten belegen unsere Einschätzung, dass das Geschäftsmodell robuster gegenüber meteorologischen Belastungen wird. Gleichzeitig zeigen die Maßnahmen zur Steigerung der Besucherfrequenz - insbesondere die Erweiterung der Standorte um zusätzliche Attraktionen - und Kostensenkungsinitiativen erste, aus unserer Sicht nachhaltige Wirkungen. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie und ermitteln aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 10,70 (bislang EUR 12,60) je Aktie (Base-Case-Szenario). Erlebnis Akademie erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen einen nahezu unveränderten Umsatz von EUR 24,8 Mio. (-1,2% YoY), konnte jedoch die operative Profitabilität deutlich verbessern. So lag das EBIT (ohne Einbeziehung des Beteiligungsergebnisses) mit EUR 0,89 Mio. wieder im positiven Bereich, nachdem im Vorjahr noch ein EBIT von EUR -0,33 Mio. zu Buche gestanden hatte. Die positive Ergebnisentwicklung ist maßgeblich auf Kostensenkungs- und Strukturierungsmaßnahmen zurückzuführen, wodurch die Trendwende auf operativer Ebene bestätigt wurde. Auf Konzernebene bewegten sich die Ergebniskennzahlen damit innerhalb der Management-Guidance, allerdings sind erhebliche regionale Unterschiede sichtbar: Während etwa am kanadischen Standort Laurentides nach Unternehmensangaben ein Besucherwachstum von 23% verzeichnet werden konnte, belasteten wetterbedingte Effekte und strukturelle Themen die Standorte im Elsass und Avondale (Irland), deren Besucheraufkommen witterungsbedingt um jeweils 20% sank. Hier sollen in diesem Jahr gezielte Optimierungsmaßnahmen umgesetzt werden, um etwa über neue Vertriebskanäle - zum Beispiel in Form einer Online-Ticketplattform - zusätzliche Nachfrageimpulse zu generieren. Wettereinflüsse sind weiterhin ein zentraler externer Treiber der Nachfrage und damit der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Aufgrund der fixkostenintensiven Struktur führt bereits eine moderate Abweichung von erwarteten Besucherzahlen zu überproportionalen Effekten auf die operative Profitabilität. In der Konsequenz weist das Geschäftsmodell eine strukturell erhöhte Ergebnisvolatilität auf, die weniger durch unternehmensinterne Faktoren, als durch exogene Witterungsbedingungen bestimmt wird. Um dem entgegenzuwirken, sollen bestehende Standorte zu Tagesdestinationen mit zusätzlichen Attraktionen weiterentwickelt werden, um bei moderatem Investitionsaufwand neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Parallel sollen in den kommenden beiden Jahren neue Standorte in Osteuropa und Großbritannien das Wachstum beschleunigen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6fc8803375f6e47751cae3a83fdd6d39 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=74381c14-3e65-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2313358 22.04.2026 CET/CEST °