Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

22.04.2026 / 18:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

     Unternehmen:               Erlebnis Akademie AG
     ISIN:                      DE0001644565

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      22.04.2026
     Kursziel:                  EUR 10,70 (bislang: EUR 12,60)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Trendwende in der Ertragsentwicklung bestätigt sich

Stabile Umsätze und deutlich verbesserte betriebliche Ergebnisse sowie
operative Cashflows trotz widriger Witterungsverhältnisse an einzelnen
Standorten belegen unsere Einschätzung, dass das Geschäftsmodell robuster
gegenüber meteorologischen Belastungen wird. Gleichzeitig zeigen die
Maßnahmen zur Steigerung der Besucherfrequenz - insbesondere die Erweiterung
der Standorte um zusätzliche Attraktionen - und Kostensenkungsinitiativen
erste, aus unserer Sicht nachhaltige Wirkungen. Wir bestätigen unser
Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie und ermitteln aus einem
dreistufigen DCF-Entity-Modell ein Kursziel von EUR 10,70 (bislang EUR
12,60) je Aktie (Base-Case-Szenario).

Erlebnis Akademie erzielte im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen Zahlen
einen nahezu unveränderten Umsatz von EUR 24,8 Mio. (-1,2% YoY), konnte
jedoch die operative Profitabilität deutlich verbessern. So lag das EBIT
(ohne Einbeziehung des Beteiligungsergebnisses) mit EUR 0,89 Mio. wieder im
positiven Bereich, nachdem im Vorjahr noch ein EBIT von EUR -0,33 Mio. zu
Buche gestanden hatte. Die positive Ergebnisentwicklung ist maßgeblich auf
Kostensenkungs- und Strukturierungsmaßnahmen zurückzuführen, wodurch die
Trendwende auf operativer Ebene bestätigt wurde. Auf Konzernebene bewegten
sich die Ergebniskennzahlen damit innerhalb der Management-Guidance,
allerdings sind erhebliche regionale Unterschiede sichtbar: Während etwa am
kanadischen Standort Laurentides nach Unternehmensangaben ein
Besucherwachstum von 23% verzeichnet werden konnte, belasteten
wetterbedingte Effekte und strukturelle Themen die Standorte im Elsass und
Avondale (Irland), deren Besucheraufkommen witterungsbedingt um jeweils 20%
sank. Hier sollen in diesem Jahr gezielte Optimierungsmaßnahmen umgesetzt
werden, um etwa über neue Vertriebskanäle - zum Beispiel in Form einer
Online-Ticketplattform - zusätzliche Nachfrageimpulse zu generieren.

Wettereinflüsse sind weiterhin ein zentraler externer Treiber der Nachfrage
und damit der Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Aufgrund der
fixkostenintensiven Struktur führt bereits eine moderate Abweichung von
erwarteten Besucherzahlen zu überproportionalen Effekten auf die operative
Profitabilität. In der Konsequenz weist das Geschäftsmodell eine strukturell
erhöhte Ergebnisvolatilität auf, die weniger durch unternehmensinterne
Faktoren, als durch exogene Witterungsbedingungen bestimmt wird. Um dem
entgegenzuwirken, sollen bestehende Standorte zu Tagesdestinationen mit
zusätzlichen Attraktionen weiterentwickelt werden, um bei moderatem
Investitionsaufwand neue Umsatzpotenziale zu erschließen. Parallel sollen in
den kommenden beiden Jahren neue Standorte in Osteuropa und Großbritannien
das Wachstum beschleunigen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6fc8803375f6e47751cae3a83fdd6d39

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=74381c14-3e65-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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