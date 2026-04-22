Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

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Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG

22.04.2026 / 09:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Initiation
     Empfehlung:                KAUFEN
     Kursziel:                  EUR 4.3
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Sarah Hellemann

Von Tests zu Brands; INITIATE mit KAUFEN

NanoRepro ist nicht länger ein reines Schnelltest-Unternehmen, sondern hat
die COVIDSondergewinne genutzt, um sich zu einer Multi-Brand-Plattform für
Consumer Health zu entwickeln. Das Unternehmen hat ergänzende Beteiligungen
erworben und gleichzeitig sein Portfolio an Schnelltests erweitert. Durch
die Zentralisierung wichtiger Funktionen, wie Beschaffung,
Produktentwicklung, Logistik (1 Hub statt 3), Finanzen und Controlling wird
in Zukunft eine erhebliche operative Hebelwirkung erzielt. Insbesondere die
zentralisierte Steuerung der Marketingausgaben stellt einen bedeutenden
Kosten-, aber auch Wachstumshebel dar.

Kernbeteiligung ist ZuhauseTEST, Deutschlands größte OTC-Schnelltest-Marke
mit 16 CE-zertifizierten Produkten in den Bereichen Fruchtbarkeit,
Infektionen und Nährstoffmängeln. Das Unternehmen ist breit im Einzelhandel
vertreten (z. B. bei Müller, Budni und Coop) und profitiert von einem
wachsenden OTC-Markt (CAGR 12,4 %) sowie der vollständigen
IVDR-Zertifizierung seit April 2025. Diese Zertifizierung stellt eine
regulatorische Wettbewerbshürde dar. Parallel baut NanoRepro das
White-Label-Geschäft aus, etwa mit dm (Mivolis), und strebt weitere
Partnerschaften an.

Neben ZuhauseTEST besteht ein Beteiligungsportfolio, welches aus unserer
Sicht noch nicht im Kurs eingepreist ist. Die Paedi Protect AG (50,05%
Anteil) ist eine Baby- und Familienhautpflegemarke mit EUR 11,7 Mio. Umsatz
(eNuW), PETA-Zertifizierung, dermatologischer Zulassung und Listing bei dm,
Rossmann, REWE, EDEKA und Globus. Sie wird im GJ25 erstmals in den
Konzernabschluss der NanoRepro-Gruppe konsolidiert, wodurch sich der
Konzernumsatz mehr als verdoppelt (eNuW). Die Deutsche Kosmetikwerke AG
(21,27% Anteil) umfasst newkee, eine Marke für Hautpflegeprodukte für sport-
und outdooraffine Menschen, die gemeinsam mit Manuel Neuer und Angelique
Kerber gegründet wurde. hyped about science GmbH (33% Anteil) umfasst das im
Februar 2026 auf den Markt gebrachte Phlas-Kaltplasmagerät, ein von der
Max-PlanckGesellschaft entwickeltes Gerät zur Behandlung von Akne und
Hautunreinheiten ohne Chemikalien. Die Technologie wird durch klinische
Daten und eine digitale Behandlungsplattform mit wiederkehrendem
Umsatzpotenzial gestützt.

Der Investmentcase gliedert sich in drei Ebenen. Erstens ein deutlicher
Sprung bei den ausgewiesenen Umsätzen durch die Konsolidierung von Paedi
Protect - dadurch entsteht eine Gruppe, die im aktuellen Kursniveau nicht
widergespiegelt ist. Zweitens kurzfristige Katalysatoren: Paedi Protects
erster Sommer unter NanoRepro-Eigentümerschaft sowie erste Abverkaufsdaten
von Phlas-Geräte, welche jeweils das Risiko des Cases reduzieren. Drittens
ein eingebetteter Optionswert durch die vieldiskutierte
Science-Mehrheitsoption: NanoRepro kann 50,001 % für 5,5 Mio. EUR erwerben,
bevor die Option verfällt (11 Mio. EUR implizierte Bewertung).

Bei einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 20 Mio. und Nettoliquidität zahlen
die Anleger aus unserer Sicht nahezu Null für die Umsätze von Paedi Protect,
die Option zur Aufstockung der hyped about science und die sich daraus
ergebenden gruppenweit realisierbaren operativen Synergien. Wir stufen
NanoRepro daher mit KAUFEN bei einem Kursziel von EUR 4,3 auf Basis des DCF
ein.


Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=29329f9c9cfdb35feccbafbaff909294
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed

Kontakt für Rückfragen:
NuWays AG - Equity Research
Web: www.nuways-ag.com
Email: research@nuways-ag.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag
Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany
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Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte.
Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben
analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse.
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https://eqs-news.com/?origin_id=75f22bf8-3e15-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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