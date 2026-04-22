Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN

^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 22.04.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von NuWays AG zu NanoRepro AG Unternehmen: NanoRepro AG ISIN: DE0006577109 Anlass der Studie: Initiation Empfehlung: KAUFEN Kursziel: EUR 4.3 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Sarah Hellemann Von Tests zu Brands; INITIATE mit KAUFEN NanoRepro ist nicht länger ein reines Schnelltest-Unternehmen, sondern hat die COVIDSondergewinne genutzt, um sich zu einer Multi-Brand-Plattform für Consumer Health zu entwickeln. Das Unternehmen hat ergänzende Beteiligungen erworben und gleichzeitig sein Portfolio an Schnelltests erweitert. Durch die Zentralisierung wichtiger Funktionen, wie Beschaffung, Produktentwicklung, Logistik (1 Hub statt 3), Finanzen und Controlling wird in Zukunft eine erhebliche operative Hebelwirkung erzielt. Insbesondere die zentralisierte Steuerung der Marketingausgaben stellt einen bedeutenden Kosten-, aber auch Wachstumshebel dar. Kernbeteiligung ist ZuhauseTEST, Deutschlands größte OTC-Schnelltest-Marke mit 16 CE-zertifizierten Produkten in den Bereichen Fruchtbarkeit, Infektionen und Nährstoffmängeln. Das Unternehmen ist breit im Einzelhandel vertreten (z. B. bei Müller, Budni und Coop) und profitiert von einem wachsenden OTC-Markt (CAGR 12,4 %) sowie der vollständigen IVDR-Zertifizierung seit April 2025. Diese Zertifizierung stellt eine regulatorische Wettbewerbshürde dar. Parallel baut NanoRepro das White-Label-Geschäft aus, etwa mit dm (Mivolis), und strebt weitere Partnerschaften an. Neben ZuhauseTEST besteht ein Beteiligungsportfolio, welches aus unserer Sicht noch nicht im Kurs eingepreist ist. Die Paedi Protect AG (50,05% Anteil) ist eine Baby- und Familienhautpflegemarke mit EUR 11,7 Mio. Umsatz (eNuW), PETA-Zertifizierung, dermatologischer Zulassung und Listing bei dm, Rossmann, REWE, EDEKA und Globus. Sie wird im GJ25 erstmals in den Konzernabschluss der NanoRepro-Gruppe konsolidiert, wodurch sich der Konzernumsatz mehr als verdoppelt (eNuW). Die Deutsche Kosmetikwerke AG (21,27% Anteil) umfasst newkee, eine Marke für Hautpflegeprodukte für sport- und outdooraffine Menschen, die gemeinsam mit Manuel Neuer und Angelique Kerber gegründet wurde. hyped about science GmbH (33% Anteil) umfasst das im Februar 2026 auf den Markt gebrachte Phlas-Kaltplasmagerät, ein von der Max-PlanckGesellschaft entwickeltes Gerät zur Behandlung von Akne und Hautunreinheiten ohne Chemikalien. Die Technologie wird durch klinische Daten und eine digitale Behandlungsplattform mit wiederkehrendem Umsatzpotenzial gestützt. Der Investmentcase gliedert sich in drei Ebenen. Erstens ein deutlicher Sprung bei den ausgewiesenen Umsätzen durch die Konsolidierung von Paedi Protect - dadurch entsteht eine Gruppe, die im aktuellen Kursniveau nicht widergespiegelt ist. Zweitens kurzfristige Katalysatoren: Paedi Protects erster Sommer unter NanoRepro-Eigentümerschaft sowie erste Abverkaufsdaten von Phlas-Geräte, welche jeweils das Risiko des Cases reduzieren. Drittens ein eingebetteter Optionswert durch die vieldiskutierte Science-Mehrheitsoption: NanoRepro kann 50,001 % für 5,5 Mio. EUR erwerben, bevor die Option verfällt (11 Mio. EUR implizierte Bewertung). Bei einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 20 Mio. und Nettoliquidität zahlen die Anleger aus unserer Sicht nahezu Null für die Umsätze von Paedi Protect, die Option zur Aufstockung der hyped about science und die sich daraus ergebenden gruppenweit realisierbaren operativen Synergien. Wir stufen NanoRepro daher mit KAUFEN bei einem Kursziel von EUR 4,3 auf Basis des DCF ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=29329f9c9cfdb35feccbafbaff909294 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.nuways-ag.com/research-feed Kontakt für Rückfragen: NuWays AG - Equity Research Web: www.nuways-ag.com Email: research@nuways-ag.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nuwaysag Adresse: Mittelweg 16-17, 20148 Hamburg, Germany ++++++++++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Offenlegung möglicher Interessenkonflikte nach § 85 WpHG beim oben analysierten Unternehmen befindet sich in der vollständigen Analyse. ++++++++++ --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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