Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

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Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

22.04.2026 / 14:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

     Unternehmen:               SMT Scharf AG
     ISIN:                      DE000A3DRAE2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten (zuvor: Kaufen)
     seit:                      22.04.2026
     Kursziel:                  9,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

FY2025: China-Konsolidierung stützt Umsatz - Reorganisation belastet
Ergebnis in 2026

SMT Scharf hat vor kurzem den Geschäftsbericht 2025 vorgelegt.

[Tabelle]

Anorganisches Wachstum in China: Während der Konzernumsatz auf 102,9 Mio.
EUR zulegen konnte, spiegelt dies vor allem die veränderte
Konsolidierungsstruktur wider, die erstmals für ein ganzes Jahr die
Vollkonsolidierung des Joint Ventures Shandong Xinsha Monorail
berücksichtigt. Dementsprechend stieg der Umsatzbeitrag von China auf 57,5
Mio. EUR (+31% yoy). Im Gegensatz dazu verliert der einstige Kernmarkt
Russland infolge des anhaltenden Sanktionsregimes an Relevanz. Mit einem
Umsatzrückgang von 42,6% ist das Land nur noch der drittwichtigste
Absatzmarkt mit einem einstelligen Umsatzanteil von 7,1%. Positive Impulse
kamen hingegen aus Afrika, Deutschland und den sonstigen Ländern, die von
der Fertigstellung des Tunnelbauprojekts im Mittleren Osten profitierten.
Insgesamt war das Geschäftsumfeld im Kohlebergbau jedoch im Berichtszeitraum
durch niedrigere Kohlepreise belastet, was zu einer spürbaren Zurückhaltung
bei Neuinvestitionen führte. Dies verdeutlicht der gesunkene Umsatzanteil
des Neuanlagengeschäfts, der um 5,0 Prozentpunkte auf 42,4% zurückging.
Kompensiert wurde diese Schwäche durch ein starkes Ersatzteil- und
Servicegeschäft, das um 19,8% auf 59,8 Mio. EUR wuchs.

Ergebnisentwicklung durch Sondereffekte geprägt: Trotz des leichten
Umsatzplus ging das EBIT deutlich auf 2,6 Mio. EUR (-45,8% yoy) zurück. Die
Ergebnisentwicklung ist dabei jedoch von mehreren Sondereffekten
beeinträchtigt. So schlug die Stilllegung des RDH-Standorts Alban mit einer
Einmalbelastung von 0,9 Mio. EUR zu Buche. Hinzu kamen Aufwendungen für
Beratungsleistungen (1,1 Mio. EUR) sowie Kosten im Zusammenhang mit der
Entkonsolidierung des Tochterunternehmens ser elektronik (0,5 Mio. EUR).

Ausblick 2026: Für das Jahr 2026 richtet sich der Blick auf die strategische
Transformation des Unternehmens. Ein zentraler Pfeiler der künftigen
Strategie ist die Entwicklung von leichten Elektrofahrzeugen und
batteriebetriebenen Transportlösungen, wofür bereits zwei
Absichtserklärungen mit chinesischen Anbietern unterzeichnet wurden.
Parallel dazu plant der Konzern eine tiefere Integration der Standorte, die
Optimierung globaler Lieferketten sowie den Ausbau zentraler Funktionen wie
Forschung und Entwicklung. Bezüglich der Guidance erwartet das Management
für das kommende Jahr ein stabiles Umsatzniveau in einer Spanne von 95 bis
115 Mio. EUR. Das EBIT wird jedoch aufgrund der Reorganisationskosten
voraussichtlich leicht rückläufig ausfallen. Mittelfristig könnte der
aktuelle Anstieg der Kohlepreise das Investitionsumfeld im Bergbau
insbesondere im Neuanlagengeschäft wieder verbessern.

Fazit: SMT Scharf steht weiterhin einem anspruchsvollen Marktumfeld
gegenüber. Aufgrund der Restrukturierung erwarten wir im laufenden Jahren
eine rückläufige Top und Bottom Line, wenngleich wir den aktuellen Anstieg
des Kohlepreises positiv für SMT Scharf positiv bewerten. Aufgrund des
jüngsten Kursanstiegs und dem infolge der Prognoseanpassungen auf 9,00 EUR
gesunkenen Kursziels stufen wir die Aktie auf 'Halten' ab.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=57a6503b05e29191c8ae7113629f3d54

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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