Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH 22.04.2026 / 14:59 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE Unternehmen: Surteco Group SE ISIN: DE0005176903 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 22.04.2026 Kursziel: EUR 20,20 (bislang: EUR 18,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Finanzierung gesichert, Marge verbessert sich Zusammenfassend zeigt sich, dass Surteco im Geschäftsjahr 2025 zwar weiterhin eine solide operative Basis aufwies, jedoch auch erheblichen Gegenwind aus dem angespannten Marktumfeld verzeichnen musste. Die rückläufige Umsatzentwicklung in Kombination mit geringeren Margen signalisiert aus unserer Sicht einen Anpassungsbedarf auf der Kostenseite und lässt erwarten, dass sich Surteco noch stärker auf höhermargige Geschäftsbereiche fokussieren wird. Sollte es zu einem Verkauf eines Segments kommen, rechnen wir mit dem Verkauf des Segments Profiles, da dann das verbleibende Portfolio homogener, die strategische Story klarer und die Priorisierung in F&E, Marketing und Investitionen einfacher werden würden. Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel auf EUR 20,20 von EUR 18,50 je Aktie an und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE. Wie bereits avisiert, erreichte Surteco im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 Konzernumsätze in Höhe von EUR 821,2 Mio. (Vj. EUR 856,6 Mio., -4,1% YoY). Dieser Rückgang reflektiert insbesondere eine schwächere Nachfrage in den relevanten Endmärkten, die maßgeblich durch das konjunkturelle Umfeld, insbesondere im Bau- und Renovierungssektor - und dies auf globaler Ebene - beeinflusst wurde. Trotz einer weiterhin hohen Internationalisierungsquote von 81,0% zeigt sich damit, dass selbst eine globale Diversifikation derzeit die zyklischen Effekte nur begrenzt kompensieren kann. Das berichtete EBITDA reduzierte sich auf EUR 72,1 Mio. von EUR 94,4 Mio. (-23,6% YoY). Auch auf bereinigter Basis zeigt sich eine negative Ergebnisdynamik, wenngleich weniger ausgeprägt. So lag das um Einmaleffekte adjustierte EBITDA bei 80,2 Mio. (Vj. EUR 95,3 Mio.), was einer adjustierten EBITDA-Marge von 9,8% (Vj. 11,1%) entspricht. Neben dem geringeren Umsatzvolumen ist dies nach unserer Einschätzung auf Kostensteigerungen, etwa infolge von Handelsbarrieren und einzelnen Inputpreisentwicklungen, zurückzuführen. Die Differenz zwischen ausgewiesenem und bereinigtem EBITDA verdeutlicht weiterhin vorhandene Sondereffekte (in diesem Fall im Wesentlichen Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schließung der Dakor Melamin Imprägnierungen), die jedoch im Vergleich zum Vorjahr weniger stark ins Gewicht fielen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f319345f62a7cc4b28e914c8e491911a Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=6594f8a5-3e44-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2313102 22.04.2026 CET/CEST °