Original-Research: Surteco Group SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Surteco Group SE - von Sphene Capital GmbH

22.04.2026 / 14:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Surteco Group SE

     Unternehmen:               Surteco Group SE
     ISIN:                      DE0005176903

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      22.04.2026
     Kursziel:                  EUR 20,20 (bislang: EUR 18,50)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Finanzierung gesichert, Marge verbessert sich

Zusammenfassend zeigt sich, dass Surteco im Geschäftsjahr 2025 zwar
weiterhin eine solide operative Basis aufwies, jedoch auch erheblichen
Gegenwind aus dem angespannten Marktumfeld verzeichnen musste. Die
rückläufige Umsatzentwicklung in Kombination mit geringeren Margen
signalisiert aus unserer Sicht einen Anpassungsbedarf auf der Kostenseite
und lässt erwarten, dass sich Surteco noch stärker auf höhermargige
Geschäftsbereiche fokussieren wird. Sollte es zu einem Verkauf eines
Segments kommen, rechnen wir mit dem Verkauf des Segments Profiles, da dann
das verbleibende Portfolio homogener, die strategische Story klarer und die
Priorisierung in F&E, Marketing und Investitionen einfacher werden würden.
Nach Überarbeitung unserer Umsatz- und Ertragsprognosen heben wir unser aus
einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes
Kursziel auf EUR 20,20 von EUR 18,50 je Aktie an und bestätigen unser
Buy-Rating für die Aktien der Surteco Group SE.

Wie bereits avisiert, erreichte Surteco im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025
Konzernumsätze in Höhe von EUR 821,2 Mio. (Vj. EUR 856,6 Mio., -4,1% YoY).
Dieser Rückgang reflektiert insbesondere eine schwächere Nachfrage in den
relevanten Endmärkten, die maßgeblich durch das konjunkturelle Umfeld,
insbesondere im Bau- und Renovierungssektor - und dies auf globaler Ebene -
beeinflusst wurde. Trotz einer weiterhin hohen Internationalisierungsquote
von 81,0% zeigt sich damit, dass selbst eine globale Diversifikation derzeit
die zyklischen Effekte nur begrenzt kompensieren kann.

Das berichtete EBITDA reduzierte sich auf EUR 72,1 Mio. von EUR 94,4 Mio.
(-23,6% YoY). Auch auf bereinigter Basis zeigt sich eine negative
Ergebnisdynamik, wenngleich weniger ausgeprägt. So lag das um Einmaleffekte
adjustierte EBITDA bei 80,2 Mio. (Vj. EUR 95,3 Mio.), was einer adjustierten
EBITDA-Marge von 9,8% (Vj. 11,1%) entspricht. Neben dem geringeren
Umsatzvolumen ist dies nach unserer Einschätzung auf Kostensteigerungen,
etwa infolge von Handelsbarrieren und einzelnen Inputpreisentwicklungen,
zurückzuführen.

Die Differenz zwischen ausgewiesenem und bereinigtem EBITDA verdeutlicht
weiterhin vorhandene Sondereffekte (in diesem Fall im Wesentlichen
Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schließung der Dakor Melamin
Imprägnierungen), die jedoch im Vergleich zum Vorjahr weniger stark ins
Gewicht fielen.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f319345f62a7cc4b28e914c8e491911a

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=6594f8a5-3e44-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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