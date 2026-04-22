OTS: REWE Group / Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 ...

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen: REWE Group knackt 2025 die 100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke Köln (ots) - REWE Group hat gezielte Investitionen in spürbaren Mehrwert für Kund:innen wie Preise und Kunden-Vorteilsprogramme und weitere Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz fortgesetzt. Das Ergebnis liegt vor diesem Hintergrund sowie aufgrund marktbedingter Kostensteigerungen und Einmaleffekten erwartungsgemäß und wie angekündigt unter Vorjahr. - Gesamtaußenumsatz REWE Group wächst um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro - Konzern-Umsatz steigt um + 3,7 Prozent auf 91,1 Milliarden Euro - Ergebnis (EBITA) liegt bei über 1,5 Milliarden Euro - Umsatz Handel Deutschland legt um + 2,2 Prozent zu, Handel International um + 4,8 Prozent - Touristik mit fakturiertem Umsatzplus von + 18,0 Prozent weiter auf Erfolgskurs Köln. Dank ihrer breiten resilienten Geschäftsaufstellung blickt die genossenschaftliche REWE Group, eines der größten Handels- und Touristikunternehmen Europas, auf ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr zurück: Trotz anhaltend sehr herausfordernder Rahmenbedingungen konnte mit einem Umsatzplus von 4,0 Prozent erstmals ein Gesamtaußenumsatz von mehr als 100 Milliarden Euro erzielt werden. Das EBITA des Konzerns lag mit über 1,5 Milliarden Euro wie bereits angekündigt unter dem Vorjahreswert. Die Investitionsoffensive wurde 2025 mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Euro konsequent und auf hohem Niveau fortgesetzt. Auch das Geschäftsjahr 2025 war von einer volatilen wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklung, einer hohen Wettbewerbsintensität sowie Konsumzurückhaltung der Konsument:innen geprägt. Für viele Verbraucher:innen war und ist die Entwicklung der Lebenshaltungskosten anhaltend die größte Sorge. "380.000 Mitarbeitende und unsere Kaufleute haben in diesem Umfeld für unsere Kund:innen jeden Tag eine bemerkenswerte Leistungsbereitschaft gezeigt. Wir haben in allen Geschäftsfeldern sehr hart daran gearbeitet, unseren Kund:innen die besten Angebote zu machen und optimale Services zu bieten", betont REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque. "Dass es uns gerade in diesem herausfordernden Geschäftsjahr erstmals gelungen ist, die 100-Milliarden-Euro-Umsatzmarke zu überspringen, macht uns stolz. Es zeigt das Vertrauen von Millionen von Kund:innen in Europa in uns und die Stärke unseres Geschäftsmodells." Erfreuliches Umsatzplus, temporär gedämpfte Ergebnisentwicklung Im sehr umkämpften Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland konnte REWE im Jahresvergleich um erfreuliche 3,0 Prozent zulegen, PENNY sich im Discounter-Preiskampf behaupten (+ 0,7 Prozent). Auch Handel International mit Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und PENNY International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent. "Insgesamt haben alle unsere Geschäftsfelder ihren Beitrag zur positiven Umsatzentwicklung geleistet. Einmal mehr hat sich unsere breite resiliente Aufstellung als internationale Unternehmensgruppe mit Handel, Touristik und Convenience bewährt", kommentiert Lionel Souque das erzielte Umsatzplus der REWE Group von + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Gesamtaußenumsatz. Das operative Ergebnis (EBITA) lag 2025 mit über 1,5 Milliarden Euro unter dem Vorjahreswert (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Jahresüberschuss bei 525 Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro inkl. Einmaleffekt durch eine Steuerrückerstattung). "Wie bereits vergangenes Jahr angekündigt, sind wir schon von einer temporär gedämpften Ergebnisentwicklung im Jahr 2025 ausgegangen, da wir unter anderem wie geplant mit der Einführung unserer eigenen Kunden-Vorteilsprogramme in Deutschland gezielt in unsere Zukunftsfähigkeit und die Absicherung unseres langfristigen, profitablen Wachstums investiert haben", so REWE Group-Finanzvorstand Telerik Schischmanow. Das volatile wirtschaftliche Umfeld, laufende Kostensteigerungen bei Personal- und allen wesentlichen Sachkosten sowie der harte Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel haben die Ergebnisentwicklung mitgeprägt. Trotz des schwierigen Umfelds: Die REWE Group bleibt finanziell stark. "Wir profitieren auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten von unserer nachhaltig stabilen und sehr soliden finanziellen Aufstellung", erläutert Schischmanow, "was auch der Kapitalmarkt bestätigt. Wir sind eine gesuchte solide Investitionsmöglichkeit." Die Anleihe von Sommer 2025 war mehr als dreifach überzeichnet, die Bonität der REWE Group ist durch die internationale Kreditrating-Agentur S & P Global Ratings (vormals Standard & Poor´s) weiterhin mit "BBB" (outlook stable) eingestuft. Fortführung der Investitionsoffensive auf hohem Niveau Die REWE Group hat auch 2025 fortgesetzt, was sie als Genossenschaft seit fast 100 Jahren erfolgreich macht: Konsequent den Kurs zu halten - auch in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld. "Unser Ziel ist und bleibt langfristig profitables und nachhaltiges Wachstum", so REWE Group-Vorstandsvorsitzender Lionel Souque. Unter diesen Vorzeichen hat die REWE Group auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Investitionsoffensive mit 2,5 Milliarden Euro auf hohem Niveau fortgesetzt. Investitionsschwerpunkte waren Digitalisierung, KI-Einsatz und Automatisierung, der Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur (IT, Lager, Logistik), die weitere Erhöhung des Immobilien-Eigentums sowie die Fortsetzung des Store-Modernisierungsprogramms in allen Geschäftsfeldern. Souque: "Angebote, Services, Innovationen: Bei allem, was wir tun, stehen unsere Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Jeder Euro, den sie bei uns ausgeben, soll sich lohnen. Dabei gehen wir individuell auf ihre unterschiedlichen Lebensstile, Wünsche und Bedürfnisse ein." Die jüngsten Highlights für diesen verlässlichen Mehrwert sind REWE Bonus in der REWE App sowie die PENNY App, die vom Start weg die Erwartungen übertroffen haben. "Kein Vorteilsprogramm ist in Deutschland im Jahr seiner Einführung so erfolgreich gestartet", zeigt sich Lionel Souque zufrieden, "wir haben bestehende und auch viele neue Kund:innen von unserem Angebot überzeugt." Mittlerweile nutzen mehr als 11 Millionen User REWE Bonus, weitere 7 Millionen Kund:innen sind bei PENNY registriert. Mit 18 Millionen Gesamt-Nutzer:innen liegen der Erfolg und das Interesse der Kund:innen deutlich über den ursprünglichen Erwartungen. Der bereits breiten Funktionalität der REWE App wurde 2025 auch noch eine direkte Pay-Funktion hinzugefügt. Selbstständige REWE-Kaufleute steigern Umsatz um 7,2 Prozent Fokus auf die Bedürfnisse der Kund:innen ist auch das Erfolgsrezept der mittlerweile 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute. "Mit ihrer besonderen Kundennähe und -orientierung in Kombination mit Individualisierung waren unsere Kaufleute auch 2025 eine wesentliche Säule unseres Erfolgs. Die weitere Stärkung und der Ausbau des Kaufleute-Modells sind und bleiben daher ein essenzieller Teil unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie", so der REWE Group-Vorstandsvorsitzende. Die REWE-Kaufleute erzielten im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einem Plus von + 7,2 Prozent einen Umsatz von 20,4 Milliarden Euro. Ungebrochene Reiselust der Europäer:innen beschert Touristik ein weiteres Erfolgsjahr Auch die DERTOUR Group hat 2025 ihren Erfolgskurs eindrucksvoll fortgesetzt: Mit einem Plus von 18,0 Prozent stieg der fakturierte Umsatz auf 10,8 Milliarden Euro, wozu ein Wachstum in allen Märkten beigetragen hat. Allein in Deutschland konnten die DERTOUR-Veranstalter nach einem ebenfalls buchungsstarken Vorjahr ein weiteres Gästeplus von + 4,5 Prozent verzeichnen. Bei den deutschen Reisenden waren Reiseziele mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und hochwertige All-inclusive-Angebote besonders gefragt, der Anteil der Fünfsternehotels stieg erneut mit einem signifikanten Plus von + 39 Prozent. "Wir beobachten zwei Trends: Zum einen wächst der Wunsch nach erschwinglichem Luxus, der eine Auszeit vom anstrengenden Alltag ermöglicht. Zum anderen gewinnen individuelle Erlebnisse gegenüber materiellem Konsum deutlich an Bedeutung - insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen, wie auch das stärkere Wachstum der Nischensegmente zum Beispiel bei maßgeschneiderten Sport- oder Fernreiseerlebnissen zeigt", erläutert Souque. Genau diesen immer individuelleren Wünschen und Bedürfnissen der Gäste trägt die gezielte Akquisitionsstrategie der letzten Jahre Rechnung. Denn mit der 2025 erfolgten Übernahme von Hotelplan, dem Schweizer Reiseunternehmen Nr. 1, hat sich die DERTOUR Group mit ihrer außergewöhnlich breiten Palette an Reiseerlebnissen für unterschiedliche Zielgruppen noch stärker als Treiber der Erlebniswirtschaft positioniert. REWE Group 2025 in Zahlen REWE Group erzielt mit Plus von + 4,0 Prozent erstmals mehr als 100 Milliarden Euro Umsatz Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von 96,5 Milliarden Euro um + 4,0 Prozent auf 100,4 Milliarden Euro. In Deutschland konnte ein Umsatzplus von + 4,6 Prozent auf 69,1 Milliarden Euro erzielt werden. Das internationale Geschäft der Unternehmensgruppe legte um + 2,7 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro zu. REWE Group beschäftigte 2025 380.000 Mitarbeitende Die Zahl der Beschäftigten lag im abgelaufenen Geschäftsjahr unverändert zum Vorjahr bei insgesamt 380.000, davon 272.000 Mitarbeitende in Deutschland und 108.000 im Ausland. Das operative Ergebnis EBITA lag 2025 vor allem aufgrund geplanter Investitionen in eigene Kunden-Vorteilsprogramme und Kostensteigerungen bei Personal- und allen wesentlichen Sachkosten mit über 1,5 Milliarden Euro wie angekündigt unter Vorjahr (2024: knapp 2 Milliarden Euro), der Konzern-Jahresüberschuss lag bei rund 525 Millionen Euro (2024: 1 Milliarde Euro - in dieser Größenordnung vor allem bedingt durch den Einmaleffekt einer Steuerrückerstattung). Die Umsatzrendite (EBITA) lag im Jahr 2025 bei 1,7 Prozent nach 2,3 Prozent in 2024 und 2,2 Prozent in 2023; beim Jahresüberschuss betrachtet nach 0,9 Prozent in 2023 und 1,2 Prozent in 2024 im Jahr 2025 bei 0,6 Prozent . Auch 2025 hat das Unternehmen seine Investitionstätigkeit trotz volatiler Rahmenbedingungen konsequent fortgesetzt: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte lagen bei 2,5 Milliarden Euro und damit weiterhin auf hohem Niveau. Für das laufende Geschäftsjahr plant die REWE Group Investitionen in Höhe von ca. 3 Milliarden Euro. Das Eigenkapital lag bei knapp 11,6 Milliarden Euro (2024: rund 11 Milliarden Euro), die Nettoverschuldung nach IFRS bei rund 18 Milliarden Euro, die zinstragenden Finanzschulden ohne Leasing/zukünftige Mietschulden bei 4,3 Milliarden Euro. Umsatzentwicklung 2025 der REWE Group-Geschäftsfelder und -Sparten Der Umsatz des Geschäftsfelds Handel Deutschland (REWE und PENNY) stieg um + 2,2 Prozent auf 42,5 Milliarden Euro. Handel International mit Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und PENNY International steigerte den Umsatz um + 4,8 Prozent (währungskursbereinigt: + 4,5 Prozent) auf 21,1 Milliarden Euro. Das Vollsortiment National (REWE) legte um + 3,0 Prozent auf einen Umsatz von 32,4 Milliarden Euro zu. Vollsortiment International (Vollsortiment Österreich und Vollsortiment CEE) erzielte mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro ein Umsatzplus von + 3,7 Prozent. Dazu trug Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA und ADEG) mit einem Umsatz von 8,2 Milliarden Euro (+ 2,0 Prozent zu 2024) bei. Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) steigerte den Umsatz um + 7,2 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro. Die 1.620 selbstständigen REWE-Kaufleute unter dem Dach der genossenschaftlichen REWE Group steigerten die Umsätze um + 7,2 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro. PENNY Deutschland steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um + 0,7 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. PENNY International, als landestypischer Discounter in Italien, Österreich, Rumänien, Tschechien und Ungarn aktiv, legte um + 6,3 Prozent auf einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro zu. Das Geschäftsfeld Convenience mit dem nationalen und internationalen Geschäft der Lekkerland Gruppe konnte Einbußen aus den Verkaufsbeschränkungen im Tabak-Bereich in Belgien und den Niederlanden erfolgreich kompensieren und den Umsatz mit 15,3 Milliarden Euro (+ 0,8 Prozent geg. 2024) stabil auf hohem Niveau halten. Die Touristik setzte 2025 ihren Erfolgskurs mit einem Plus von + 18,0 Prozent auf 10,8 Milliarden Euro fakturierter Umsatz fort. Das Geschäftsfeld Baumarkt sah sich 2025 wie die gesamte Branche mit einer sehr gedämpften Konsumstimmung der Verbraucher:innen in Deutschland konfrontiert, was zu einer insgesamt verhaltenen Branchenentwicklung führte. In diesem sehr schwierigen Umfeld konnte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 2,4 Milliarden annähernd auf Vorjahresniveau gehalten werden (- 2,0 Prozent geg. 2024). Für Presse-Rückfragen: REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/6260719 OTS: REWE Group