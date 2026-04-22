Pistorius legt erste Militärstrategie vor - Festhalten an Truppenziel

Berlin, 22. Apr (Reuters) - ⁠Verteidigungsminister Boris Pistorius hat erstmals in der Geschichte der Bundeswehr eine Militärstrategie vorgestellt. Darin hält der Minister an dem Ziel von insgesamt mindestens 460.000 aktiven Soldaten und Reservisten fest, obwohl hochrangige Militärs angesichts der wachsenden Bedrohung durch Russland eine deutlichere Aufstockung gefordert hatten. Ziel sei es, die stärkste konventionelle Armee in Europa zu werden, sagte Pistorius am Mittwoch in Berlin. Die aktuelle Bedrohungslage ‌erfordere strategische Klarheit.

Kritik an den Zahlen kam vom Bundeswehrverband: "Für jeden in der Bundeswehr ist klar, dass die Umsetzung der Nato-Zusagen einen größeren Personalbedarf als 260.000 aktive Soldaten und 200.000 Reservisten nach sich ziehen wird", sagte dessen Bundesvorsitzender ⁠Andre Wüstner. Wüstner ⁠begrüßte in diesem Zusammenhang, dass sich Pistorius offen für Anpassungen zeige.

"Die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher", erklärte der Minister. Begleitet wird die Strategie von einem weiteren Papier, das die politischen Ziele in militärische Fähigkeiten überträgt. Den personellen Aufwuchs plant das Verteidigungsministerium in drei Phasen. Bis 2029 solle die Zahl der Soldaten zunächst schnell steigen, um die Verteidigungsfähigkeit zu maximieren, sagte Pistorius. Dabei werde die Bundeswehr künftig auch eine Überbelegung bei beliebten Standorten zulassen, ‌um keine Ausbildungskapazitäten ungenutzt zu lassen.

In einer zweiten Phase bis 2035 folge ‌ein strukturierter Aufwuchs, der sich am Zulauf neuer Waffensysteme orientiere, führte Pistorius aus. In der dritten Phase bis 2039 und darüber hinaus würden Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) den Personalbedarf maßgeblich bestimmen. Der Minister betonte, es gehe nicht um starre Strukturen oder die exakte ⁠Zahl von Panzern, sondern um militärische Fähigkeiten. Die Strategie sei ein dynamisches Dokument, das laufend angepasst werde. Zudem werde die Reserve ‌künftig auf Augenhöhe mit der aktiven Truppe agieren.

"EBEN NICHT MEHR ⁠SELBSTVERSTÄNDLICH"

"Wir haben vieles erreicht, aber klar ist auch, es gibt noch viel zu tun", sagte der SPD-Politiker. "Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass Frieden und Freiheit, Wohlstand und Toleranz eben nicht mehr selbstverständlich sind, sondern dass sie verteidigt werden müssen, und das heißt, wir müssen sie verteidigen können." Nach jahrzehntelangen Einsparungen bei den ‌Streitkräften hat Deutschland die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse gelockert, um ⁠die Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Eine Rückkehr zur 2011 ⁠ausgesetzten Wehrpflicht lehnte die Regierung jedoch ab und entschied sich stattdessen zunächst für einen freiwilligen Wehrdienst.

Es ist allerdings fraglich, ob dies genügt, um die Truppe von derzeit rund 185.000 auf 260.000 aktive Soldaten zu vergrößern. Führende Militärs stellen zudem infrage, dass die anvisierte Truppenstärke ausreicht, um die Nato-Verpflichtungen zu erfüllen. Die europäischen Streitkräfte haben derzeit generell Mühe, die Nato-Ziele für Waffen und Munition zu erreichen. Gründe sind ein schleppender Ausbau der Rüstungsindustrie und die anhaltende Unterstützung für die Ukraine.

Zudem hat der Iran-Krieg gezeigt, wie stark die europäischen Truppen belastet sind. Sie müssen US-Forderungen nach militärischer Unterstützung im Nahen Osten mit der Nato-Verteidigung gegen Russland in Einklang bringen. Die Drohung von US-Präsident Donald Trump, in ⁠Grönland einzumarschieren, hatte die europäischen Nato-Partner darüber hinaus in der Erkenntnis bestärkt, dass sie sich in einem Konflikt mit Russland möglicherweise nicht auf US-Truppen verlassen können.

(Bericht von Alexander Ratz, Sabine SieboldRedigiert von Christian Götz und Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)