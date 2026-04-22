Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Pflege/Gesundheitsministerin Warken

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Pflegereform/Gesundheitsministerin Warken:

"Eine Lösung für die geradezu explodierenden Eigenanteile steht zu Recht oben auf der Anforderungsliste für eine Pflegereform. Gesundheitsministerin Nina Warken aber plant nun genau das Gegenteil dessen, was nötig ist: Die CDU-Politikerin will die Belastungen der Heimbewohner sogar noch erhöhen. Unstrittig ist, dass die pflegenden Angehörigen, die oft an der Belastungsgrenze sind, dringend mehr Unterstützung benötigen. Doch eine Pflegereform, die ihren Namen verdient, muss eine Lösung für beide Gruppen von Betroffenen bieten. Ansonsten landen immer mehr Pflegebedürftige in der Sozialhilfe."/DP/jha