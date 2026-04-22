Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Entlastungsprämie

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zur Entlastungsprämie:

"Nicht nur aus Arbeitgebersicht ist das Ganze problematisch: In vielen Fällen dürfte, wie in Corona-Zeiten, versucht werden, die Prämie zum Bestandteil einer Tarifvereinbarung zu machen. Allerdings arbeitet nur noch die Hälfte der Beschäftigten in Betrieben mit Tarifvertrag. Die anderen, häufig Menschen mit ohnehin vergleichsweise geringen Einkommen, würden in die Röhre schauen."/yyzz/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Laut Insidern
Deutsche Telekom erwägt Zusammenschluss mit T-Mobile USgestern, 18:39 Uhr · dpa-AFX
Deutsche Telekom erwägt Zusammenschluss mit T-Mobile US
Iran-Krieg
US-Seeblockade bleibt Hindernis für Verhandlungengestern, 04:35 Uhr · dpa-AFX
Ölspeicher sind zu sehen.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Trotz hoher Kurse: Man muss unbedingt Aktien haben19. Apr. · Acatis
Anlagestratege Martin Lück
"Ich würde mich jetzt vorsichtiger positionieren"16. Apr. · onvista
Alle Premium-News