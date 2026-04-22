Reiche: Produktion in Raffinerie Schwedt kann aufrechterhalten werden

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Berlin, ⁠22. Apr (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die PCK-Raffinerie in Schwedt ihre Produktion ‌auch bei einem möglichen Stopp des Transits von kasachischem Rohöl durch Russland ⁠aufrechterhalten ⁠kann. Sie gehe davon aus, dass die Raffinerie weiter Rohöl erhalte "und dass PCK in der Lage ist, Produktion auf dem ‌Niveau zu halten", sagte ‌Reiche am Mittwoch in Berlin. Es gebe aber noch zu wenige ⁠Details. Die Bundesregierung sei im intensiven ‌Austausch mit ⁠der Geschäftsführung und der Bundesnetzagentur als Treuhänder. Als alternative Lieferwege nannte sie die Häfen in ‌Danzig und ⁠Rostock. Dies müsse aber ⁠sorgfältig geplant werden. Zu Auswirkungen für Verbraucher und Unternehmen könne sie noch nichts sagen.

(Bericht von Holger Hansen und Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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