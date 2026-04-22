Schiebezone mit Signalcharakter
HSBC · Uhr
Schiebezone mit Signalcharakter
Trend – Konsolidierung – neuer Trend. Dieses Wechselspiel zwischen den verschiedenen Marktphasen gehört zu den Basisannahmen der Technischen Analyse und passt perfekt zur aktuellen Ausgangslage bei der Micron-Aktie. Nach einer dynamischen Aufwärtstrendphase ist der Technologietitel zu Jahresbeginn in eine seitliche Schiebezone zwischen 310 USD auf der Unterseite und 465 USD auf der Oberseite übergegangen. Aktuell steht das obere Ende der beschriebenen Tradingrange zur Disposition. Ein Ausbruch – verbunden mit einem neuen Allzeithoch – würde deshalb für ein erneutes prozyklisches Kaufsignal sorgen. Rein rechnerisch ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 155 USD – sprich der nächste Trendimpuls könnte tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter nach Norden tragen. Dabei hilft möglicherweise auch der zuletzt im Wochenbereich ausgeprägte „morning star“ – ein konstruktives Kerzenmuster. Um die diskutierte Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Aufwärtskurslücke im Tagesbereich vom 8. April bei 398,88/379,25 USD nicht mehr zu unterschreiten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Trend – Konsolidierung – neuer Trend. Dieses Wechselspiel zwischen den verschiedenen Marktphasen gehört zu den Basisannahmen der Technischen Analyse und passt perfekt zur aktuellen Ausgangslage bei der Micron-Aktie. Nach einer dynamischen Aufwärtstrendphase ist der Technologietitel zu Jahresbeginn in eine seitliche Schiebezone zwischen 310 USD auf der Unterseite und 465 USD auf der Oberseite übergegangen. Aktuell steht das obere Ende der beschriebenen Tradingrange zur Disposition. Ein Ausbruch – verbunden mit einem neuen Allzeithoch – würde deshalb für ein erneutes prozyklisches Kaufsignal sorgen. Rein rechnerisch ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 155 USD – sprich der nächste Trendimpuls könnte tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter nach Norden tragen. Dabei hilft möglicherweise auch der zuletzt im Wochenbereich ausgeprägte „morning star“ – ein konstruktives Kerzenmuster. Um die diskutierte Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Aufwärtskurslücke im Tagesbereich vom 8. April bei 398,88/379,25 USD nicht mehr zu unterschreiten.
Micron Technology (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Micron Technology
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street mit moderate Gewinnen erwartet - Lage in Nahost sorgt für Vorsichtgestern, 13:06 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS: Anthropic-Allianz stützt Amazon - Cook-Abschied belastet Applegestern, 15:44 Uhr · dpa-AFX
Breaking News: Apple bekommt neuen CEO | Amazon investiert massiv in Anthropic20. Apr. · Markus Koch
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista