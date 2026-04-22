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Schiebezone mit Signalcharakter

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Schiebezone mit Signalcharakter

Trend – Konsolidierung – neuer Trend. Dieses Wechselspiel zwischen den verschiedenen Marktphasen gehört zu den Basisannahmen der Technischen Analyse und passt perfekt zur aktuellen Ausgangslage bei der Micron-Aktie. Nach einer dynamischen Aufwärtstrendphase ist der Technologietitel zu Jahresbeginn in eine seitliche Schiebezone zwischen 310 USD auf der Unterseite und 465 USD auf der Oberseite übergegangen. Aktuell steht das obere Ende der beschriebenen Tradingrange zur Disposition. Ein Ausbruch – verbunden mit einem neuen Allzeithoch – würde deshalb für ein erneutes prozyklisches Kaufsignal sorgen. Rein rechnerisch ergibt sich im Erfolgsfall ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 155 USD – sprich der nächste Trendimpuls könnte tatsächlich noch ein ganzes Stück weiter nach Norden tragen. Dabei hilft möglicherweise auch der zuletzt im Wochenbereich ausgeprägte „morning star“ – ein konstruktives Kerzenmuster. Um die diskutierte Ausbruchschance keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es in Zukunft, die Aufwärtskurslücke im Tagesbereich vom 8. April bei 398,88/379,25 USD nicht mehr zu unterschreiten.

Micron Technology (Weekly)

Chart Micron Technology
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Micron Technology

Chart Micron Technology
Quelle: LSEG, tradesignal²



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