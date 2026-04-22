SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge
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SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
SFS Generalversammlung genehmigt alle Anträge
22.04.2026 / 20:07 CET/CEST
Die Aktionärinnen und Aktionäre der SFS Group haben an der Generalversammlung 2026 allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Stimmberechtigten genehmigten unter anderem die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie.
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