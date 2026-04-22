Stabilus verdient operativ mehr als erwartet - Barmittelzufluss bricht ein

KOBLENZ (dpa-AFX) - Im Tagesgeschäft des Auto- und Industriezulieferers Stabilus lief es zu Jahresbeginn überraschend gut. Der operative Gewinn ging vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahr zwar zurück, fiel aber um zehn Prozent besser aus als am Markt erwartet, teilte der im SDax notierte Konzern überraschend am Mittwochabend in Koblenz nach Börsenschluss mit. Zugleich baute sich vor allem gegen Ende des Quartals viel Betriebskapital auf, was den freien Barmittelfluss erheblich ausdünnte. Die Jahresziele bestätigte der Vorstand. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um 2,5 Prozent zu.

Im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende März) sank der Umsatz den vorläufigen Zahlen zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 10 Prozent auf rund 305 Millionen Euro. Ähnlich stark verschlechtert sich auch das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf gut 34 Millionen Euro. Der freie Barmittelzufluss brach von rund 18 auf rund 4 Millionen Euro ein, was Stabilus auf den Aufbau von Forderungen aufgrund einer hohen Umsatzdynamik zurückführt. Dies soll sich im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres durch entsprechende Zahlungseingänge normalisieren.

Die endgültigen Zahlen will Stabilus am 4. Mai vorstellen. Die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr bekräftigte das Unternehmen./lew/he