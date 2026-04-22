TACO is back | Ertragssaison beeindruckt weiterhin.

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Die Wall Street startet nach dem kleinen Durchatmen am Vortag wieder freundlich. Gestützt wird die Erholung von der Nachricht, dass Donald Trump die Waffenruhe im Iran-Konflikt erneut verlängert. Gleichzeitig rückt die Berichtssaison zunehmend stärker in den Fokus, mit den Ergebnissen überwiegend solide. Viele Unternehmen schlagen die Erwartungen, trotz der Belastungen durch hohe Energiepreise und geopolitische Unsicherheit, auch wenn insbesondere reiseabhängige Branchen unter steigenden Kosten leiden. Zu den Highlights zählen Boeing mit besser als befürchteten Zahlen und GE Vernova sowie Vertiv, die von der anhaltend starken Nachfrage im Bereich Energie- und AI-Infrastruktur profitieren und teils sogar die Jahresziele anheben. Ebenfalls überzeugend: Intuitive Surgical und Philip Morris mit soliden Wachstumszahlen. Auf der anderen Seite steht Capital One unter Druck, da höhere Rückstellungen und schwächere Margen die Erwartungen verfehlen, während Airlines zwar operative Stärke zeigen, aber unter steigenden Treibstoffkosten leiden. Insgesamt bleibt das Marktumfeld konstruktiv, da die Kombination aus geopolitischer Entspannung und robusten Unternehmenszahlen die Stimmung stützt, auch wenn die Unsicherheit mit Blick auf den weiteren Verlauf im Nahen Osten hoch bleibt.



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