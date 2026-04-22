Tesla überrascht mit hohem Gewinn - Aktie springt an

Der Elektroautohersteller Tesla hat am Mittwochabend (europäischer Zeit) Zahlen zum ersten Quartal 2026 veröffentlicht. Dabei blieb Tesla bei den Umsätzen leicht hinter den Erwartungen zurück, glänzte aber bei Gewinn und Bruttomarge. DIe Aktie sprang nachbörslich deutlich an.

Insgesamt erlöste Tesla in den ersten drei Monaten des Jahres rund 22,4 Milliarden Dollar. Je Aktie blieb davon ein Gewinn von 0,41 Dollar. Analysten hatten zwar mit Umsätzen von etwas mehr als 22,6 Milliarden US-Dollar gerechnet, aber nur mit einem Gewinn von 0,37 US-Dollar je Aktie. Außerdem steigerte Tesla die Bruttomarge seines Geschäfts auf 21,1 Prozent, und übertraf die Erwartungen (17,7 Prozent) hier deutlich. Damit knüpft der Konzern an das Margenwachstum der Vorquartale an.

In einer ersten Reaktion sprang Teslas Aktie im nachbörslichen Handel deutlich an. Zuletzt belief sich das Plus auf 3,2 Prozent, zeitweise waren es mehr als vier Prozent gewesen. Im regulären Handel hatte die Tesla-Handel am Mittwoch leichte 0,28 Prozent zugelegt.

Im Vorjahresquartal hatte Tesla 19,3 Milliarden Dollar erlöst, davon blieben je Anteil 0,27 US-Dollar Profit. Für das erste Quartal 2025 musste Tesla einen Rückgang aller Umsätze, inklusive Dienstleistungen und dem Geschäft mit Energieerzeugung und -speicherung, von neun Prozent zum Vorjahr verkünden. Für das Geschäftsjahr 2025 musste Tesla zudem den ersten Umsatzschwund zum Vorjahr der Firmengeschichte vermelden. Außerdem verfehlte Tesla laut Daten der US-Börse Nasdaq die Gewinnerwartungen in den vergangenen vier Quartalen stets.

Tesla hat ein turbulentes Börsenjahr hinter sich

Entsprechend turbulent lief das vergangene Börsenjahr für Tesla, wenngleich die Aktie zwischenzeitlich harsche Verluste in der zweiten Jahreshälfte wieder aufholte. Dabei halfen vor allem Versprechen von CEO und Hauptaktionär Elon Musk, der den Autobauer auf selbstfahrende Taxis und humanoide Roboter ausrichten will. Generell orientiert sich Teslas Aktienkurs nur vage am tatsächlichen Geschäft. Den größeren Einfluss haben meist Musks Aussagen.

Im bisherigen Börsenjahr 2026 schlug sich Tesla ebenfalls weniger gut, was allerdings auch einer höheren Skepsis gegenüber dem KI-Hype sowie dem Krieg im Iran geschuldet ist. Seit Jahresbeginn büßte die Aktie rund 15 Prozent an Wert ein und entwickelte sich so deutlich schlechter als der marktbreite S&P 500, der bislang um drei Prozent stieg. Auch in der Gruppe der "Magnificent Seven", zu denen Tesla zählt, ist der Autobauer seit Jahresbeginn das Schlusslicht.

Trotz dieser Performance bleibt Musk reichster Mensch der Welt, wobei sich Musks Vermögen mittlerweile größtenteils aus seinen Anteil an der Raumfahrtfirma SpaceX speist, die noch 2026 an die Börse kommen soll. Einen kleinen Lichtblick lieferte der von Musk kontrollierte Autobauer zu Beginn des Monats bereits mit frischen Absatzzahlen. So produzierte Tesla im ersten Quartal 408.000 Fahrzeuge und lieferte 358.000 Autos aus, ein Plus von 6,5 Prozent zum Vorjahr. Allerdings hatten Analysten mit dieser Steigerung gerechnet.

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