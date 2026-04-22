Trading-Chance Microsoft: Kauf-Chance nach Korrektur

Was sind die “Magnificent Seven“?

Die Unternehmen aus den „Magnificent Seven“ haben eine enorme Marktmacht und sind in ihren Sektoren absolut führend. Durch das enorme Vertrauen in diese Unternehmen, deren Produkte wir alle praktisch täglich zwangsläufig nutzen, strömt immer wieder Kapital in diese Papiere. Daraus resultieren unglaubliche Trends, die schier nicht enden wollen. Das liegt daran, dass genau diese Unternehmen sich nicht nur mit den vorherrschenden Trends gehen, sondern sie teilweise selbst setzen. Umso interessanter ist es, sich nun die Frage zu stellen, ob auf dem aktuellen Niveau und in einem weit fortgeschrittenen Bullenmarkt ein Engagement denn überhaupt noch Sinn macht. Genau diese Frage werden wir im heutigen Artikel bestmöglich zu klären versuchen.

Was macht Microsoft?

Microsoft, mit Sitz in den USA, ist in einer Vielzahl von Geschäftsfeldern tätig. Das Unternehmen ist bekannt für sein Operating System namens Windows, das in vielen Computern weltweit verwendet wird. Ein weiterer zentraler Bereich ist die Office Productivity Software, zu der Programme wie Word, Excel und PowerPoint gehören, die in Büro- und Bildungsumgebungen weit verbreitet sind. Neben Software bietet Microsoft auch Hardware an, einschließlich der Surface-Reihe von Laptops und Tablets sowie der Xbox-Spielekonsolen. Im Bereich der Cloud Computing Services ist Microsoft mit seiner Plattform Azure vertreten, die eine Vielzahl von Cloud-Diensten wie Speicher, Datenbanken und maschinelles Lernen bereitstellt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Search Engine-Segment mit Bing tätig und bietet verschiedene Digital Services an, darunter auch soziale Netzwerke durch die Übernahme von LinkedIn. Microsoft betreibt auch den Microsoft Store, einen Online-Marktplatz für Software und Hardware.

Microsoft hat sich unter der Führung von Satya Nadella von einem reinen Softwarehersteller zum führenden Kraftzentrum im Bereich Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz entwickelt. Die Marktstellung des Unternehmens ist heute so breit gefächert wie bei kaum einem anderen Wettbewerber, da Microsoft sowohl im Privatkundenbereich als auch in der Unternehmensinfrastruktur tief verwurzelt ist. Während das Windows-Betriebssystem und das Office-Paket weiterhin stabile Cashflows liefern, ist die Cloud-Plattform Azure mittlerweile der eigentliche Wachstumsmotor, der Microsoft direkt in Konkurrenz zu Amazon Web Services und der Google Cloud stellt. Im Vergleich der Finanzzahlen (Stand April 2026) besticht Microsoft durch eine außergewöhnliche operative Effizienz, die sich in einer operativen Marge von oft über 45 % niederschlägt. Damit übertrifft das Unternehmen Apple, das im Hardware-Sektor mit etwa 30 bis 32 % agiert, und Alphabet, deren Margen meist im Bereich von 30 % liegen. Die Gewinnentwicklung zeigt sich dabei äußerst robust, da Microsoft durch sein Abo-Modell (Software-as-a-Service) sehr planbare Umsätze generiert, während Konkurrenten wie Alphabet stärker von den schwankenden Werbebudgets der Weltwirtschaft abhängig sind.

An der Börse wird diese Stabilität mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Billionen Dollar gewürdigt, wobei das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit etwa 26 bis 30 oft moderater ausfällt als das von Apple, was Microsoft für viele Investoren als das „vernünftigere“ Langzeitinvestment erscheinen lässt. Der entscheidende Hebel für die Zukunft liegt jedoch in der massiven Monetarisierung Künstlicher Intelligenz. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern profitiert Microsoft bereits heute direkt auf zwei Ebenen von der KI-Revolution. Zum einen fungiert Azure als technisches Rückgrat für Unternehmen und Start-ups (einschließlich OpenAI), die ihre eigenen KI-Modelle auf Microsoft-Servern trainieren und betreiben, was die Cloud-Umsätze massiv nach oben treibt. Zum anderen integriert Microsoft KI-Assistenten wie den „Co-Pilot“ direkt in seine bestehende Produktpalette, was es dem Konzern erlaubt, zusätzliche monatliche Gebühren von hunderten Millionen zahlender Office-Nutzer zu verlangen. Diese Strategie der nahtlosen Integration verwandelt KI von einem teuren Forschungsthema in ein konkretes Umsatzmodell, während Konkurrenten wie Google noch stärker damit beschäftigt sind, ihr Kerngeschäft – die Websuche – vor dem Umbruch durch KI-Antworten zu schützen.

Korrektur abgeschlossen?

Entgegen der allgemein positiven Tendenz befand sich der Aktienkurs des Software-Giganten aus dem Silicon Valley zuletzt in einer korrektiven Phase. Im Vorjahr hatte der Kurs bei 555 Dollar ein Doppeltop mit niedrigerem Hoch ausgebildet, was schließlich die bis März 2026 andauernde Korrektur initiierte. In deren Verlauf sanken die Notierungen bis auf 356 US-Dollar, wo sie sich stabilisierten und schließlich wieder gen Norden schoben. Damit ist ein Support-Bereich bei 344 bis 356 Dollar etabliert, denn im April 2025 gab es bereits ein lokales Zwischentief bei 344 Dollar. Der Aufwärtstrend verläuft gegenwärtig bei 318 US-Dollar und steigt pro Monat um knapp vier Dollar. Das Restrisiko eines nochmaligen Tests der beschriebenen Supportzone einkalkulierend, sehen wir die Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau wieder als tolle Chance für die mittlere bis lange Frist. Der Kurs steigt in einer Broadening-Formation an und hat nach unserer Analyse in der nächsten Bullenwelle ein Etappenziel bei etwa 620 US-Dollar. Etwaige Absicherungen können sinnvoll unterhalb von 344 Dollar platziert werden. Auch hier der Tipp, diese nicht unmittelbar unter diese Marke, sondern mit etwas Puffer, zu platzieren.

Quelle: www.tradingview.com

Brillante Zahlen!

Bei der Betrachtung der Zahlen dieses Unternehmens kommt man aus dem Schwärmen gar nicht raus. Seinen Gewinn steigerte der Konzern zwischen 2016 und heute von 2,1 auf 15,9 Dollar je Anteilsschein. Bis 2029 soll der Profit auf knapp 26 Dollar pro Aktie ausgebaut werden. Die Netto-Marge liegt bei 39 Prozent und ist damit eine der Besten weltweit. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 26,4 liegt die Börsenbewertung in etwa auf dem langfristigen Durchschnitts-Niveau. Wir können angesichts der starken Perspektiven also nicht nur nicht von einer teuren Aktie sprechen, sondern halten sie gar für unterbewertet.

Fazit

Auch Microsoft ist eine Aktie, die wir nie verkaufen, sondern immer wieder zukaufen. Natürlich haben auch solche Titel Schwankungen, die man nie in ihrer Gänze antizipieren kann. Darum nutzen wir den Cost-Average-Effekt, und steigen in regelmäßigen Abständen mit dem immer gleichen Nominalbetrag ein. So bekommen wir bei niedrigen Preisen mehr Stücke und sind vom Timing eines einzelnen Einstiegs unabhängig. Die Bewertung ist attraktiv und nach einer deutlichen Korrektur hat der Kurs wieder mehr Potenzial als Risiko. Um an einem möglichen Anstieg in der Zukunft partizipieren zu können, haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Microsoft

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 317,648 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 424 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,91. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet HC54Z1.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 588 USD

Unterstützungen: 344 und 356 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Microsoft

Basiswert Microsoft Corp. WKN HC54Z1 ISIN DE000HC54Z13 Basispreis 317,648 USD K.O.-Schwelle 317,648 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 3,91 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.