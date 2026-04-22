Frankfurt, ⁠22. Apr (Reuters) - Die Schweizer Großbank UBS übt scharfe Kritik an den von der Regierung in Bern vorgeschlagenen strengeren Kapitalregeln. "Die UBS lehnt das vorgeschlagene ‌Paket weiterhin entschieden ab", teilte das Institut am Mittwoch mit. Sollten die Maßnahmen umgesetzt werden, ⁠hätte dies ⁠weitreichende Folgen für die gesamte Schweizer Wirtschaft. "Die UBS wird weiter geeignete Maßnahmen prüfen, um die Interessen ihrer Aktionäre zu wahren und gleichzeitig die Auswirkungen auf ihre Kunden und ‌Mitarbeiter so weit wie möglich ‌abzumildern."

Nach monatelangen Konsultationen hatte der Bundesrat ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, das die UBS zur Stärkung ihres Kapitalpuffers ⁠um rund 20 Milliarden Dollar zwingen könnte. Das ‌ist eine Abmilderung im ⁠Vergleich zu den bisherigen Plänen, die eine Stärkung um rund 26 Milliarden Dollar vorsahen. Dennoch ist das der UBS immer ‌noch zu viel. ⁠Die vom Bundesrat veröffentlichten ⁠Unterlagen enthielten Behauptungen, die die Bank für irreführend halte, teilte die UBS mit. Man werde nun alle Dokumente und Aussagen gründlich auswerten und spätestens zur Vorlage der Quartalsbilanz am 29. April ausführlicher Stellung nehmen.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)