„V-Formation“ macht Mut
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„V-Formation“ macht Mut
Bessert sich die Ausgangslage in der Chemiebranche gerade? Zumindest unsere objektive Auswertung auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren legt genau dies für die Brenntag-Aktie nahe. Im Rahmen unseres wöchentlichen „Scorings“ erreicht der Titel derzeit die Maximalpunktzahl von sieben. Darüber hinaus hat auch der Chart einiges zu bieten. Zunächst bildet der jüngste Einbruch samt der anschließenden, dynamischen Erholung eine „V-Umkehr“ (siehe Chart). Dieses Trendwendemuster könnte genau den Grundstein legen, um die wichtige Widerstandszone zwischen knapp 57 EUR und gut 59 EUR endgültig und nachhaltig zu überwinden. Rückenwind liefert dabei der MACD. Während der Trendfolger auf Wochenbasis eine Bodenbildung abgeschlossen hat, entsteht im Monatsbereich auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 16 EUR bzw. ein Kursziel von 75 EUR. Auf dem Weg dorthin definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 64,46 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Die o. g. Ausbruchszone bei 59/57 EUR bietet sich indes als engmaschige Absicherung an.
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Bessert sich die Ausgangslage in der Chemiebranche gerade? Zumindest unsere objektive Auswertung auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren legt genau dies für die Brenntag-Aktie nahe. Im Rahmen unseres wöchentlichen „Scorings“ erreicht der Titel derzeit die Maximalpunktzahl von sieben. Darüber hinaus hat auch der Chart einiges zu bieten. Zunächst bildet der jüngste Einbruch samt der anschließenden, dynamischen Erholung eine „V-Umkehr“ (siehe Chart). Dieses Trendwendemuster könnte genau den Grundstein legen, um die wichtige Widerstandszone zwischen knapp 57 EUR und gut 59 EUR endgültig und nachhaltig zu überwinden. Rückenwind liefert dabei der MACD. Während der Trendfolger auf Wochenbasis eine Bodenbildung abgeschlossen hat, entsteht im Monatsbereich auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 16 EUR bzw. ein Kursziel von 75 EUR. Auf dem Weg dorthin definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 64,46 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Die o. g. Ausbruchszone bei 59/57 EUR bietet sich indes als engmaschige Absicherung an.
Brenntag (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Brenntag
Quelle: LSEG, tradesignal²
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