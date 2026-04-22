„V-Formation“ macht Mut

Bessert sich die Ausgangslage in der Chemiebranche gerade? Zumindest unsere objektive Auswertung auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren legt genau dies für die Brenntag-Aktie nahe. Im Rahmen unseres wöchentlichen „Scorings“ erreicht der Titel derzeit die Maximalpunktzahl von sieben. Darüber hinaus hat auch der Chart einiges zu bieten. Zunächst bildet der jüngste Einbruch samt der anschließenden, dynamischen Erholung eine „V-Umkehr“ (siehe Chart). Dieses Trendwendemuster könnte genau den Grundstein legen, um die wichtige Widerstandszone zwischen knapp 57 EUR und gut 59 EUR endgültig und nachhaltig zu überwinden. Rückenwind liefert dabei der MACD. Während der Trendfolger auf Wochenbasis eine Bodenbildung abgeschlossen hat, entsteht im Monatsbereich auf historisch niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal. Aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von 16 EUR bzw. ein Kursziel von 75 EUR. Auf dem Weg dorthin definiert die 200-Wochen-Linie (akt. bei 64,46 EUR) ein wichtiges Etappenziel. Die o. g. Ausbruchszone bei 59/57 EUR bietet sich indes als engmaschige Absicherung an.

Brenntag (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Brenntag

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.