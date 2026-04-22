Vor EZB-Entscheid: Notenbanker ohne klare Richtung

Angesichts der bislang noch unklaren Folgewirkungen des Ölpreisschocks lassen Notenbanker den Kurs vor der anstehenden EZB-Zinssitzung offen. Es sei noch zu früh, um zu sagen, welche Entscheidung man treffen werde, sagte der österreichische Notenbankchef Martin Kocher am Mittwoch: "Wir werden bis zur Sitzung und möglicherweise auch noch während der ‌Sitzung nächste Woche die Datenlage genau beobachten und vor allem auch darüber sprechen." Der Fokus liege auf den Folgeeffekten der Inflation und einer Analyse der Inflationsgefahr, die über den ⁠Energiesektor hinausgehen könnte. "Da ⁠tut sich im Moment aufgrund der Entwicklungen im Nahen, Mittleren Osten jeden Tag eine veränderte Lage auf", fügte er hinzu. Ins gleiche Horn stieß EZB-Chefvolkswirt Philip Lane in Frankfurt: Solange man nicht wisse, wie lange der Konflikt dauere, sei es schwierig abzuschätzen, ob es bei einem vorübergehenden Schock bleibe oder der Wirtschaft Europas größerer Schaden drohe.

Die Europäische Zentralbank befinde sich ‌hinsichtlich der Energiepreise und der Inflation zwischen ihrem Basisszenario und ‌einem negativen Szenario, erklärte der griechische Zentralbankchef Yannis Stournaras. Das EZB-Ratsmitglied erklärte auf einem Wirtschaftsforum in Delphi, die Lage würde sich rasch verbessern, wenn eine Einigung über die Straße von Hormus erzielt würde. Die ⁠Meerenge am Persischen Golf ist ein Nadelöhr für Erdöl- und Flüssigerdgas-Exporte. Nach Verlängerung der Waffenruhe ‌durch die USA hat der Iran in der ⁠Meerenge zwei Schiffe beschlagnahmt. Es war das erste Mal seit Beginn des Krieges Ende Februar, dass der Iran Schiffe aufbringt. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump militärische Angriffe auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, obwohl eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche nicht in Sicht ist.

Zinsschritt erst im Juni?

In der EZB mehrten sich zuletzt die ⁠Stimmen, die ein vorsichtiges Vorgehen als Reaktion ⁠auf den kriegsbedingten Ölpreisschock fordern. EZB-Vizechef Luis de Guindos sagte, es gelte, bei der Zinspolitik einen kühlen Kopf zu bewahren. Man müsse die Daten in einem Umfeld "enormer Unsicherheit" analysieren. Ähnlich hatte sich auch der finnische Notenbankchef Olli Rehn jüngst geäußert. EZB-Chefin Christine Lagarde betonte zwar die grundsätzliche Handlungsbereitschaft der Zentralbank. Die Finanzmärkte sehen derzeit jedoch nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der EZB auf der Sitzung Ende des Monats. Eine Anhebung könnte aus Sicht vieler Händler eher im Juni beschlossen werden, wenn mehr Klarheit über die gesamtwirtschaftlichen ⁠Folgen des Ölpreisschocks herrscht.