Vorstoß von EU-Staaten zur Aussetzung des Israel-Abkommens gescheitert

Brüssel, 21. ⁠Apr (Reuters) - Mehrere europäische Länder, darunter Spanien und Irland, sind mit einem Vorstoß zur Aussetzung des Assoziierungsabkommens der EU mit Israel gescheitert. Bei einem Treffen der EU-Außenminister am Dienstag in Luxemburg fanden sie nicht die nötige Unterstützung der anderen Mitgliedstaaten für einen solchen Schritt. Die ‌Befürworter hatten eine vollständige oder teilweise Aussetzung des Pakts gefordert und dies mit Bedenken wegen Israels Siedlungen im Westjordanland, der humanitären Lage im Gazastreifen sowie einem neuen ⁠Gesetz zur Todesstrafe ⁠begründet. Spaniens Außenminister Jose Manuel Albarez hatte gesagt, die Glaubwürdigkeit Europas stehe auf dem Spiel.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte nach den Beratungen, es gebe keine ausreichende Unterstützung für eine Aussetzung des seit dem Jahr 2000 geltenden Abkommens. Die Diskussionen über die Beziehungen zu Israel würden jedoch fortgesetzt. Deutschland und Italien hielten an ihren bisherigen Positionen ‌fest. Die Bundesregierung setze sich weiterhin für die Schaffung ‌der Voraussetzungen für eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern ein, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul. Dies müsse jedoch durch einen kritischen und konstruktiven Dialog mit Israel geschehen. Belgiens Außenminister Maxime Prevot sagte, ⁠eine vollständige Aussetzung sei angesichts der unterschiedlichen Haltungen der europäischen Länder wahrscheinlich außer Reichweite.

Die Europäische ‌Union ist nach eigenen Angaben mit einem ⁠Warenaustausch in Höhe von 42,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 der größte Handelspartner Israels. Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, einige handelsbezogene Bestimmungen des Abkommens auszusetzen, was israelische Exporte im Wert von etwa 5,8 Milliarden Euro betreffen ‌würde. Dafür wäre eine qualifizierte Mehrheit von ⁠15 der 27 EU-Staaten erforderlich, die 65 ⁠Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Eine vollständige Aussetzung erfordert eine einstimmige Entscheidung.

Auf dem Tisch liegen zudem Vorschläge für Sanktionen gegen gewalttätige Siedler und israelische Minister, die die EU als extremistisch einstuft. Diplomaten hoffen, dass diese Maßnahmen nach dem Amtsantritt einer neuen ungarischen Regierung im Mai vorangetrieben werden können. Schweden und Frankreich hatten im Vorfeld des Treffens in einem Papier ein stärkeres Vorgehen der EU gefordert, um die Handelsbeziehungen mit illegalen Siedlungen einzuschränken. Diese werden von den Vereinten Nationen als illegal eingestuft.

(Bericht ⁠von Lili Bayer, Inti Landauro, Charlotte Van Campenhout, Terje Solsvik, Friederike Heine, Angelo Amante und Sudip Kar-Gupta. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)