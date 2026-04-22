Wachstumseinbruch, aber keine Rezession - Reiche will harte Reformen

- von Christian ⁠Krämer und Maria Martinez

Berlin, 22. Apr (Reuters) - Der Nahost-Krieg trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht. Die Bundesregierung senkte am Mittwoch ihre Wachstumsprognosen für dieses und nächstes Jahr deutlich. "Der Gegenwind hat zugenommen", sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche in Berlin mit Blick auf den Konflikt, der weltweit zu höheren Energiepreisen und Lieferkettenproblemen geführt hat. Eine Rezession - also eine schrumpfende Wirtschaft - erwartet die CDU-Politikerin aber nicht. Sie plädierte für weitgehende Reformen im Gesundheits- und ‌Rentensystem sowie auf dem Arbeitsmarkt. Die seit knapp einem Jahr amtierende Regierung aus Union und SPD müsse nun in die Gänge kommen.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte laut Frühjahresprojektion dieses Jahr um 0,5 Prozent zulegen, 2027 dann um 0,9 Prozent. Im Januar war die ⁠Regierung noch von 1,0 ⁠und dann 1,3 Prozent ausgegangen. Reuters hatte bereits vergangene Woche über die Änderungen berichtet. Die Inflation dürfte 2026 nun um 2,7 Prozent steigen. Hier wurden bisher 2,1 Prozent erwartet. 2027 wird dann mit 2,8 Prozent gerechnet.

Reiche sagte, die Energiepreiserhöhungen seien nicht zu verhindern gewesen. Die Koalition habe aber bereits Maßnahmen ergriffen, um Bürgern und Wirtschaft zu helfen. In dieser Woche soll im Bundestag beschlossen werden, die Energiesteuer für zwei Monate zu senken, um die Tankstellenpreise zu drücken. Außerdem sollen bis Mitte 2027 Firmen unterstützt werden, wenn diese ‌ihren Mitarbeitern eine steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro zahlen. "Das hilft kurzfristig, löst ‌aber nicht die strukturellen Ursachen der deutschen Wachstumsschwäche", so Reiche. Sollte der Krieg länger anhalten, könne die Regierung auch nur gezielt helfen, Bürger aber nicht dauerhaft vor höheren Preisen schützen. Eine höhere Pendlerpauschale sei eine gezielte Förderung, die Sinn machen würde.

"WARNSIGNAL FÜR STANDORT"

Helena Melnikov, die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen ⁠Industrie- und Handelskammer, sagte, die Regierung habe ihre Prognosen an die bittere Realität angepasst. Sie sprach von einem Warnsignal für den Standort. "Der Krieg ‌im Nahen Osten verstärkt den Druck auf die Unternehmen nochmals enorm." Sie ⁠investierten zunehmend im Ausland, um Kosten zu sparen. Der Krieg treffe die Breite der Wirtschaft. "Ein weiteres Jahr Stagnation wird immer wahrscheinlicher." Die Politik brauche jetzt Mut, Reformen beherzt umzusetzen.

Reiche äußerte sich ähnlich. Strukturelle Reformen seien in der Vergangenheit gemieden worden, dadurch seien die Lohnnebenkosten gestiegen. Nun planten viele Unternehmen Investitionskürzungen. "Diese Stimmungslage können wir nicht einfach ignorieren." Die Regierung ‌habe schon einige Maßnahmen getroffen, etwa für ein längeres, freiwilliges Arbeiten im ⁠Alter. "Das reicht nicht aus." Die Regierung müsse nun dicke ⁠Bretter bohren und schneller vorankommen. Reiche bezeichnete im internationalen Vergleich die Steuer- und Abgabenlast als viel zu hoch. Außerdem müssten Energiekosten gesenkt und Bürokratie abgebaut werden.

Der Großhandels- und Exportverband BGA warf dem Staat vor, zu aufgebläht zu sein: "Das Einzige, was wächst, sind die Staatsausgaben und die Bürokratie." Die Regierung müsse jetzt handeln. "Hunderttausende von Arbeitsplätzen hängen am seidenen Faden." Die Ursachen für den stetigen Abstieg der Volksparteien seien der lähmende Stillstand im Land und das parteipolitische Gezanke.

Die Frühjahresprojektion ist zentrale Grundlage für die Haushaltsplanung und die Steuerschätzung von Bund, Ländern und Kommunen. Die Erwartungen beeinflussen direkt den finanzpolitischen Spielraum der Regierung, die Ende April ihre Eckwerte für den Bundeshaushalt 2027 beschließen will.

Die Regierung rechnet für 2026 mit stagnierenden Exporten, nachdem zuvor noch ein Plus von 0,8 Prozent erwartet ⁠worden war. Die Konsumausgaben der privaten Haushalte dürften nur halb so stark zulegen wie bislang gedacht. Auch bei den Bruttoanlageinvestitionen wurde die Prognose nahezu halbiert.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)