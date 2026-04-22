Wirtschaft dümpelt trotz Ölpreisschock wohl weiter vor sich hin

Berlin, 22. ⁠Apr (Reuters) - Trotz des Ölpreisschocks hat sich die deutsche Wirtschaft laut Bundesbank wohl in der Wachstumsspur gehalten. "Trotz fortbestehender Belastungsfaktoren und zusätzlichem Gegenwind durch den Krieg im Nahen Osten dürfte das reale BIP im ersten Quartal 2026 saisonbereinigt leicht zugelegt ‌haben", heißt es im Monatsbericht der Bundesbank zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Frühindikatoren deuteten darauf hin, dass sich die negativen Effekte des Iran-Krieges größtenteils erst ⁠später niederschlagen ⁠dürften, teilte die deutsche Notenbank am Mittwoch weiter mit. Für das laufende zweite Quartal zeichne sich aus heutiger Sicht allenfalls ein weiteres, leichtes Wachstum ab.

Einerseits dürften zunehmend positive Impulse aus der expansiveren Fiskalpolitik wirksam werden. Andererseits sei zu erwarten, dass die Auswirkungen des Krieges die Wirtschaft breiter und ‌spürbarer belasteten. Dies mache sich insbesondere über gestiegene ‌Energiepreise bemerkbar - aber auch durch Lieferkettenprobleme, erhöhte Unsicherheit, gestiegene Zinsen und verschlechterte Exportaussichten.

Mit Blick auf den Jahresanfang 2026 sprechen die verfügbaren Konjunkturdaten für Januar und Februar - ⁠also vor Ausbruch des Nahost-Krieges - laut den Bundesbank-Volkswirten insgesamt für eine leichte Expansion. ‌So sei die Lage insbesondere für die ⁠Industrie wohl etwas besser als noch vor Monatsfrist: "Steigende Industrieumsätze und Warenexporte deuten auf einen leicht positiven Wachstumsbeitrag hin." Der Bausektor dürfte hingegen vor allem aufgrund der im Januar und Februar ungünstigen Witterung ‌einen Rückschlag erlitten haben.

"PRIVATER KONSUM SCHWÄCHELT"

Ein ⁠positiver Wachstumsimpuls ging nach Ansicht der ⁠Bundesbank wohl vom Dienstleistungssektor aus. Dieser weitete seine Aktivität im Januar deutlich aus: "Dies gilt insbesondere für die unternehmensnahen Dienstleister. Konsumnahe Bereiche blieben hingegen hinter dieser Entwicklung zurück." Der private Konsum schwächele daher nach einem starken Jahresabschluss 2025 vermutlich. Er dürfte im März zusätzlich unter einer spürbar eingetrübten Kaufkraft infolge gestiegener Ölpreise gelitten haben, hieß es.

Das Statistische Bundesamt veröffentlicht voraussichtlich am 30. April eine erste Schnellschätzung zum Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal. ⁠Ende 2025 war die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.