Wirtschaftsministerin Reiche will Ende Mai nach China reisen

Berlin, ⁠22. Apr (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will Ende Mai nach China reisen. "China bleibt für uns ein großer und wichtiger Markt", sagte die CDU-Politikerin am ‌Mittwoch in Berlin. Sie wolle Deutschland dort als verlässlichen Partner präsentieren. Die Volksrepublik nutze aber ⁠Rohstoffe ⁠und industrielle Vorprodukte, um damit geopolitische Ziele durchzusetzen. "Darauf gilt es sich anzupassen." Es könne auch nicht verschwiegen werden, dass durch chinesische Dumpingpreise Deutschland und der EU erhebliche Wettbewerbsnachteile ‌entstünden. "Darüber gilt es hinter verschlossenen ‌Türen mit den chinesischen Partnern zu sprechen."

China lenkt viele Produkte, die eigentlich für die USA vorgesehen ⁠waren, nach Europa um. Außerdem sucht die Regierung ‌in Peking wegen ⁠der höheren US-Zölle den Schulterschluss mit anderen Staaten. Für die Bundesregierung war China bisher ein Handelspartner, aber auch ein systemischer ‌Rivale.

Aus der schwarz-roten ⁠Regierung waren zuletzt Kanzler Friedrich ⁠Merz, Finanzminister Lars Klingbeil und Außenminister Johann Wadephul in China. Sie haben sich dabei für einen verlässlichen Zugang zu Rohstoffen und fairen Handel eingesetzt. Deutschland ist bei vielen Rohstoffen stark abhängig von China.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)