17 Verletzte bei Zugunglück in Dänemark

Kopenhagen, ⁠23. Apr (Reuters) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in Dänemark sind am Donnerstag 17 Menschen ‌verletzt worden. Vier der Opfer seien in einem kritischen ⁠Zustand, ⁠meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden. Das Unglück ereignete sich nördlich von Kopenhagen ‌auf der Strecke ‌zwischen den Städten Hillerod und Kagerup, wie die Polizei ⁠mitteilte. "Zwei Regionalzüge sind frontal zusammengestoßen", ‌sagte ein ⁠Sprecher der Feuerwehr im Großraum Kopenhagen der Nachrichtenagentur Reuters. Alle Passagiere hätten die ‌Waggons ⁠verlassen können, niemand sei ⁠eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei zum Unfallort geschickt worden.

(Bericht von Stine Jacobsen, bearbeitet von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)