17 Verletzte bei Zugunglück in Dänemark
Kopenhagen, 23. Apr (Reuters) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Züge in Dänemark sind am Donnerstag 17 Menschen verletzt worden. Vier der Opfer seien in einem kritischen Zustand, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden. Das Unglück ereignete sich nördlich von Kopenhagen auf der Strecke zwischen den Städten Hillerod und Kagerup, wie die Polizei mitteilte. "Zwei Regionalzüge sind frontal zusammengestoßen", sagte ein Sprecher der Feuerwehr im Großraum Kopenhagen der Nachrichtenagentur Reuters. Alle Passagiere hätten die Waggons verlassen können, niemand sei eingeklemmt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften sei zum Unfallort geschickt worden.
(Bericht von Stine Jacobsen, bearbeitet von Myria Mildenberger; Bei Rückfragen wenden Sie sich sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)