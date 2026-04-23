ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für L'Oreal auf 450 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal nach der Vorlage von Zahlen von 435 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Aus eigener Kraft habe das Umsatzwachstum im ersten Quartal klar über den Erwartungen gelegen, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Kosmetikmarkt gebe es keine Anzeichen einer Verlangsamung. L'Oreal sei ein klarer Gewinner im Bereich der Basiskonsumgüter./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:04 / GMT

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