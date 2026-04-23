ANALYSE-FLASH: RBC belässt London Stock Exchange auf 'Outperform'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Analyst Ben Bathurst verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung darauf, dass sich die Volatilität in allen Anlageklassen erhöht habe. Zudem hob er hervor, dass sich das Wachstum im Vergleich zum vierten Quartal 2025 in allen Geschäftsbereichen beschleunigt habe. Auch das Wachstum des Abonnementgeschäfts habe dazu beigetragen, dass der britische Börsenbetreiber die Erwartungen übertroffen habe./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:53 / EDT

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