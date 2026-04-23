ANALYSE-FLASH: RBC belässt Vinci auf 'Outperform' - Ziel 145 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Umsatz sei im ersten Quartal etwas zurückgegangen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In allen Sparten, aber vor allem im Baugeschäft habe der Konzern die Erwartungen nicht erfüllt. Es wirke aber so, als liege dies vor allem an Einmaleffekten und endendem Gegenwind. Stark seinen die Auftragseingänge im Contracting./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 13:23 / EDT

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