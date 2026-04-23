APA ots news: Die Finanzmarktaufsicht klärt auf: Wie stable sind deine Coins?

dpa-AFX · Uhr
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    Die Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" der FMA erklärt, was  
hinter Stablecoins steckt und worauf Anleger:innen achten 
sollten 

Wien (APA-ots) - "Stablecoins" sind spezielle Krypto-Assets, deren Wert  
an stabile 
Referenzwerte - etwa traditionelle Währungen oder Rohstoffe wie Gold 
oder Öl - gekoppelt ist und die dadurch geringere Kursschwankungen 
versprechen sollen. Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 
erklärt in ihrem neuen Kurzvideo aus der Reihe "1 Minute - 1 
Begriff", was Stablecoins sind, welche Risiken damit verbunden sein 
können und worauf beim Erwerb zu achten ist. 

Die versprochene Stabilität hängt entscheidend davon ab, dass die 
Emittenten der Stablecoins jederzeit ausreichend Reserven halten. 
Gerät dieses Vertrauen unter Druck, etwa wenn viele Anleger:innen 
gleichzeitig eine Rückgabe verlangen, können auch Stablecoins rasch 
an Stabilität verlieren. Genau hier setzt die Aufsicht an. 

Die FMA ist als zentrale nationale Aufsichtsbehörde für die 
Zulassung und laufende Beaufsichtigung von Stablecoin-Emittenten 
sowie von Krypto-Dienstleistern in Österreich zuständig. Auf Basis 
der europäischen Krypto-Verordnung MiCAR überwacht sie den 
Kryptomarkt, prüft Anbieter vor ihrer Zulassung und führt eine 
laufende Markt- und Verhaltensaufsicht durch. Ziel ist es, 
Verbraucher:innen vor unseriösen Anbietern zu schützen und zugleich 
die Stabilität des Finanzmarkts zu sichern. 

In der Kurzvideoreihe "1 Minute - 1 Begriff" erklären 
Mitarbeiter:innen der FMA zentrale Finanz- und Aufsichtsthemen aus 
ihrer eigenen täglichen Aufsichtspraxis - kurz, verständlich und auf 
den Punkt gebracht. Alle Videos dieser Reihe sind auf dem FMA- 
Instagram-Kanal @redenwiruebergeld und auf dem YouTube-Kanal der FMA 
zu finden. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

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