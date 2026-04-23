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APA ots news: Drei erweitert Versicherungsangebot: Neuer Mobilitätsschutz für Straße, Schiene und Berg.

Wien (APA-ots) - - Rundum-Hilfe auf allen Wegen in Österreich: bei Auto-  
und 
Fahrradpannen, alpinen Notfällen und Öffi-Verspätungen zu Events oder 
Flügen. 

- Keine Bindung, keine verpflichtende Jahresmitgliedschaften, alle 
Verkehrsmittel - ab 3,90 Euro/ Monat für Singles und 5,90 Euro/ Monat 
für Familien. 

- Österreichweite 24/7-Hilfe durch mehr als 1.000 Partnerbetriebe. 

- Kombinierbar mit Drei Reiseschutz für zusätzliche Absicherung im 
Ausland 

Nach der Einführung einer Auslandsreiseversicherung im Vorjahr 
erweitern Drei und LAMIE ihr Versicherungsangebot ab 23. April um 
einen österreichweiten Mobilitätsschutz, der auf das veränderte 
Mobilitätsverhalten in Beruf und Freizeit zugeschnitten ist. Da Wege 
immer häufiger multimodal zurückgelegt werden, bietet der flexible 
und bindungsfreie Schutz von Drei schnelle Hilfe bei KFZ-, Fahrrad- 
oder E-Bike-Pannen in ganz Österreich. Darüber hinaus sind Kletter-, 
Wander- oder Skiunfälle inklusive Hubschrauberrettung abgedeckt. Ein 
innovativer Verspätungsschutz greift, wenn die Anreise zu Events, 
Sportveranstaltungen oder Flugreisen aufgrund von Verzögerungen im 
öffentlichen Verkehr oder einer Autopanne nicht rechtzeitig gelingt. 

Zwtl.: Optimaler Schutz für maximale Alltagsfreiheit. 

Die Versicherung richtet sich an Einzelpersonen oder Familien, 
die viel unterwegs, sportlich aktiv bzw. kulturell interessiert sind. 
Singles zahlen monatlich 3,90 Euro, Familien 5,90 Euro. Die Produkte 
sind ohne Bindung oder Mindestvertragslaufzeit abschließbar. 

Drei CCO Günter Lischka: "Mit dem Fahrrad zur Arbeit, dem Auto zu 
den Großeltern und der Bahn zum Konzert - das Mobilitätsverhalten der 
Österreicher:innen wird immer vielfältiger. Öffentliche 
Verkehrsmittel, Fahrräder und Carsharing gewinnen laufend an 
Bedeutung. Gemeinsam mit unserem Versicherungspartner LAMIE haben wir 
daher ein neues Versicherungsprodukt entwickelt, das diesem 
Mobilitätswandel Rechnung trägt und Rundum-Hilfe ohne verpflichtende 
Jahresmitgliedschaft für weniger als vier Euro pro Monat bietet." 

LAMIE CFO Roland Pedak: "Mit mehr als 1.000 Partnerbetrieben in 
ganz Österreich verfügen wir über eines der dichtesten Pannen- 
Netzwerke des Landes. Damit ermöglichen wir schnelle Hilfe bei KFZ-, 
E-Bike- oder Fahrradpannen. Angesichts des anhaltenden Outdoor-Booms 
und der steigenden Zahl an Bergrettungseinsätzen ist der Alpin-Schutz 
ein zentraler Bestandteil einer modernen Mobilitätsversicherung." 

Zwtl.: Der Drei Mobilitätsschutz beinhaltet: 

- 24/7 KFZ-Assistance: Pannenhilfe, Abschleppdienst und Leihfahrzeug 
bei Bedarf. 

- (E)-Bike-Assistance: 24/7 Vor-Ort-Reparatur oder organisierte 
Heimreise bzw. Übernahme der Übernachtungskosten. 

- Freizeit-Alpin-Schutz: Kostenersatz für Berg- und Pistenrettung, 
Hubschrauberrettung. 

- Verspätungsschutz bei gebuchten Tickets: Bei Zug-, Öffi-Verspätung 
oder Auto-Pannen zum Flughafen z.B. Kostenersatz für Taxi-Fahrten 
oder Unterstützung bei nicht genutzten Tickets (z.B. Fußball oder 
Konzert) infolge von Autopannen oder Öffi-Ausfällen. 

Zwtl.: "Sicher unterwegs" im In- und Ausland 

Zusätzlich zum Mobilitätsschutz für Österreich bietet der Drei 
Reiseschutz eine umfangreiche Absicherung von Auslandsaufenthalten. 
Haben Drei Kund:innen den Drei Reiseschutz für ihre Rufnummer 
aktiviert, tritt der Schutz automatisch in Kraft, sobald das Handy 
die Grenze überschreitet und sich ins ausländische Handynetz 
einwählt. Die Leistungen umfassen Behandlungskosten, Pannenhilfe, 
Rückholung, Bergungskosten und Unfallversicherung. Die Kombination 
aus Mobilitäts- und Reiseschutz bietet einen umfassenden Schutz für 
Risiken im Alltag der Österreicher:innen im In- und Ausland zu den 
geltenden Versicherungsbedingungen. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Petra Jakob, Head of Corporate Communication 
   Telefon: +43 (0) 50 660 33700 
   E-Mail: presse@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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