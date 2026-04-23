APA ots news: Kapsch TrafficCom realisiert Umweltzone mit...

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

APA ots news: Kapsch TrafficCom realisiert Umweltzone mit Zufahrtsbeschränkungen in Spanien

Wien (APA-ots) - - Kapsch TrafficCom liefert Hard- und Software für  
städtisches 
Zufahrtsmanagement 

- System dient Verkehrsberuhigung, Luftqualität und Lärmschutz 

Zwtl.: Kapsch TrafficCom hat die Einführung einer emissionsarmen Zone 
("Low Emission Zone", LEZ) in Castellón de la Plana abgeschlossen. 

Die spanische Stadt mit rund 171.000 Einwohner:innen liegt an der 
Mittelmeerküste und verfolgt konsequent das Ziel, Luftqualität und 
Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet zu verbessern. 

Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 1,52 Millionen Euro 
startete im Dezember 2022 und gilt als wichtiger Meilenstein für 
nachhaltige urbane Mobilität. Auch für österreichische Städte ist das 
Projekt relevant: Umweltzonen und zugangsbeschränkte Stadtbereiche 
werden mittlerweile europaweit - nicht zuletzt aufgrund europäischer 
Luftqualitätsvorgaben -umgesetzt und diskutiert, etwa im Kontext von 
Verkehrsberuhigung, Lärmschutz und Gesundheit. 

" Dieses Projekt war technisch und organisatorisch anspruchsvoll 
- unter anderem aufgrund komplexer kommunaler Vorgaben und der 
Integration innovativer Technologien wie kombinierter fixer und 
variabler Beschilderung ", sagt Juan Zamakona, Vice President und 
Managing Director von Kapsch TrafficCom für Iberia. " In enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt konnten wir eine maßgeschneiderte Lösung 
umsetzen, die die langfristige Nachhaltigkeitsstrategie von Castellón 
de la Plana unterstützt ." 

Zwtl.: Umfangreiche technische Lösung 

Kapsch TrafficCom lieferte ein Gesamtsystem zur Erkennung und 
Überwachung von Fahrzeugen, die in die Umweltzone ein- und ausfahren, 
sowie die notwendige zentrale Software zur Steuerung der Zone. Die 
Lösung ist vollständig in das bestehende Verkehrsmanagement der Stadt 
integriert. 

Herzstück des Systems ist eine automatische, GDPR-konforme 
Kennzeichenerkennung und Fahrzeugklassifizierung: Insgesamt 45 
intelligente Kameras überwachen die Ein- und Ausfahrten der Zone 
vollautomatisch. Sie erfassen die Kennzeichen der Fahrzeuge und 
klassifizieren diese gemäß städtischer Vorgaben - darunter Lkw, 
Busse, Lieferfahrzeuge, Pkw, Motorräder und Mopeds. Zusätzlich wurden 
sechs weitere Kameras in öffentlichen Parkhäusern innerhalb der Zone 
installiert, um auch dort einfahrende Fahrzeuge zu berücksichtigen. 

Ergänzend dazu misst ein Netzwerk aus 24 Umwelt- und Lärmsensoren 
kontinuierlich Luftverschmutzung und Geräuschpegel - insbesondere an 
stark befahrenen Straßen und sensiblen Orten wie Schulen. Diese Daten 
fließen direkt in das städtische Mobilitätsmanagement ein und bilden 
eine wichtige Grundlage für evidenzbasierte Verkehrs- und 
Umweltpolitik. 

Das bereits eingesetzte Verkehrsmanagementsystem Kapsch EcoTrafiX 
wurde im Zuge des Projekts erweitert. Neue Analyse- und 
Steuerungsfunktionen ermöglichen eine verbesserte, multimodale 
Verkehrslenkung - ein Ansatz, der auch für größere Städte wie Wien, 
Graz oder Linz zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

Zwtl.: Information und Einbindung der Verkehrsteilnehmer:innen 

Für Transparenz und Information sorgen 22 fixe und variable 
Verkehrszeichen, die über Zufahrtsbeschränkungen informieren und 
unter anderem aktuelle Daten zur Luftqualität anzeigen. Zusätzlich 
wurde eine eigene mobile App eingeführt, mit der Bürger:innen 
Zufahrtsberechtigungen verwalten und sich über Regelungen in der 
Umweltzone informieren können. 

Zwtl.: Vorbild für europäische Städte 

Die Vorteile des Projekts reichen von besserer Luftqualität und 
weniger Verkehrslärm bis hin zu einem insgesamt effizienteren 
Verkehrsfluss. Für Städte und Behörden erleichtert das System zudem 
die Einhaltung nationaler und europäischer Umweltvorgaben und trägt 
langfristig zur Senkung gesundheitlicher Folgekosten bei. 

Mit dem Projekt positioniert sich Castellón de la Plana als 
Referenz für nachhaltige Stadtentwicklung und intelligente 
Verkehrssysteme - nicht nur in Spanien, sondern europaweit. 
Finanziert wurde das Vorhaben unter anderem durch Mittel aus dem 
europäischen "Next Generation EU"-Programm im Rahmen des Aufbau- und 
Resilienzplans. 

Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom 

Rückfragehinweis: 
   Sandra Bijelic 
    
   Head of Corporate Communications 
   Kapsch TrafficCom AG 
   Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria 
   P +43 664 628 1720 
   sandra.bijelic@kapsch.net 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/34926/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0004    2026-04-23/07:15
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA
Kapsch TrafficCom

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Die VW-Aktie steht vor der nächsten großen Bewegunggestern, 13:25 Uhr · onvista
Möglicher Deal
Fusion mit T-Mobile US? Was T-Aktionäre wissen müssengestern, 13:09 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 19.04.2026
Privatanleger halten immer noch Cash: Gut für die Rally19. Apr. · onvista
Alle Premium-News